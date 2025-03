Zaorálek (SOCDEM): Další PR cvičení bez jakékoli analýzy a reálných čísel

Weapons, baby, weapons. Zbraně, miláčku, zbraně – to je teď nový Green Deal Petra Fialy i Ursuly von der Leyen. Stejně odtržený od reality jako ten původní. Oba připomínají program „Už zítra budeme žít v komunismu.“

Za pět let přezbrojit Evropu na ocelového dikobraza? Jak a kde získáme suroviny? Obnovíme těžký průmysl? Na tanky a munici potřebujeme válcovny, ocelárny, koksovny pro hutě. Zestátníme klíčové zbrojařské podniky, jak to mají v Rusku, Číně, ale třeba i v Polsku? V USA funguje vojensko-průmyslový komplex s obrovským vlivem na stát. My máme Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Fabriku na zbraně tu nepostavíme ani za deset let.

Kam se najednou poděl náš zelený program? A kam zmizel migrační pakt? Tohle bude chtít masivní dovoz pracovní síly – v přímém rozporu se vším, co se dosud hlásalo. Jak se lidem vysvětlí, že se omezí veřejné služby a sociální programy? Že si po nedávném zchudnutí budou muset znovu utahovat opasky?

Celý program REARM je jen pustý ideologický konstrukt – další PR cvičení bez jakékoli analýzy a reálných čísel. Evropská unie je už dlouho špatně řízená a styl se nemění. Hrozí, že státy budou tato velká prohlášení brát stále méně vážně, a ani se nikdo moc nezlobí, když někdo jako Orbán řekne nahlas, co si o tom myslí.

Hrozí eroze evropských institucí. „Koalice ochotných“ je jen dalším krokem k fragmentaci.

PhDr. Lubomír Zaorálek SOCDEM



