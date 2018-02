Žatecká (ČSSD): Chceme po Libereckém kraji pomoc pro autisty

Město chce pomoci rodičům dětí s poruchami autistického spektra, kterých přibývá a pro potřebná vyšetření musí jezdit až do Semil. Proto se starostka Romana Žatecká obrátila na zřizovatele, kterým je Liberecký kraj, s žádostí o znovuprověření možností kraje zřídit v jakékoli podobě toto pracoviště i na Českolipsku.

„Na provozu tohoto pracoviště se budeme klidně i podílet, stejně jako v případě Střediska výchovné péče, které jsme společně s Libereckým krajem otevřeli před dvěma roky. O potřebě místní pobočky speciálního pedagogického centra si Česká Lípa a Liberecký kraj vyměňují argumenty už mnoho let bez výsledku, je ale čas pochopit, že čekat třeba rok nebo dva na vyšetření v Semilech je pro rodiče opravdu deprimující,“ říká starostka Romana Žatecká.

Oblast Českolipska zahrnuje okolo 160 dětí a žáků se souběžným postižením s více vadami a s autismem a jejich počet se každým rokem zvyšuje. Česká Lípa je jediným městem v kraji, které díky Speciální škole Jižní zvládne výuku těchto dětí, proto je žádoucí, aby zde Speciálně pedagogické centrum vzniklo.

„Město je zřizovatelem zmíněné školy, investuje do jejího rozvoje a už loni několikanásobně zvýšilo podporu potřebných sociálních služeb pro děti s poruchou autistického spektra a jejich rodiče. Přispíváme v odůvodněných případech i na pomůcky, spolupracujeme na definici potřeb této skupiny se sdružením rodičů Líp a spolu. To nejdůležitější, vzhledem k aktuální situaci a k rostoucím počtům autistických dětí, je mít na Českolipsku centrum, kde se stanoví správná diagnóza a na základě té se dítě zařadí do odpovídající školy či třídy. Věřím, že Liberecký kraj bude chápavý partner a domluvíme se alespoň na nějaké částečné variantě,“ uvedla starostka Romana Žatecká.

Mgr. Romana Žatecká ČSSD



