Zdechovský (KDU-ČSL): EU se musí jasně postavit ruské propagandě

„S rozvojem nových technologií se šíření propagandy a dezinformací stává čím dál tím snazší a rychlejší. Rozšíření falešné zprávy v rámci jednoho členského státu a následně do celé EU je otázkou několika kliknutí myší,“ uvádí europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který se zasadil o zařazení této diskuse na plénum parlamentu. „Z informací, které máme k dispozici od speciálního týmu Evropské služby pro vnější činnost je zřejmé, že počet těchto útoků na naši společnost a základní hodnoty neustále narůstá. Před námi jsou přitom evropské volby, které se, pokud EU jasně proti dezinformacím nezakročí, mohou stát dalšími v řadě hlasování, které se Rusko či další zahraniční zájmové skupiny pokusí ovlivnit ve svůj prospěch,“ varuje Tomáš Zdechovský.



Jaromír Štětina (TOP 09), místopředseda podvýboru Evropského parlamentu pro obranu a bezpečnost, který se tématu vlivu ruské propagandy řadu let věnuje, vyzývá: „Ruská propaganda se bohužel stala součástí našich životů. Financování médií, hnutí a konec konců i politických kampaní Ruskem je nejen v České republice realitou. Naše země je zaplavena nesmyslnými a lživými informacemi o EU. Před druhým kolem prezidentské volby tak na slušného protikandidáta současného prezidenta Zemana valí smršť prefabrikovaných lží z dílny AC24, Aeronetu, Sputniku a mnoha dalších. Na EU nyní je, jak se s touto výzvou vypořádá. Pro boj s ruskou propagandou je zapotřebí více financí i personálu. Několikačlenný tým bez vlastních rozpočtových možností se centrálně řízené propagandě placené Kremlem nemůže vyrovnat. Potřebujeme jasnou, zdroji podporovanou strategii odhalování a vyvracení lží a výmyslů, které si Vladimír Putin přeje šířit bez ohledu na státní hranice. Zamysleme se, prosím, nad naší hrací taktikou vůči Kremlu.“

Zvláštní tým East StratCom Evropské služby pro vnější činnost byl ustaven v roce 2015 s cílem informovat o ruské propagandě v zahraničí a vyvracet dezinformace šířené pro-kremelskými zdroji. Tým je 14členný a čerpá ze stávajícího rozpočtu unijních institucí a příspěvků členských států. V listopadu Komise zahájila veřejnou konzultaci, v rámci které mohou občané do 23. února vyjádřit svůj názor na to, jaká opatření by se mohla na úrovni EU přijmout, aby občané dokázali snadno rozpoznat spolehlivé a ověřené informace. Komise ustavila také expertní skupinu na vysoké úrovni pro potírání falešných zpráv, která bude Komisi poskytovat poradenství v této oblasti.

