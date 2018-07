Zdechovský (KDU-ČSL): Počty stočených aut na Slovensku klesají, v ČR ale došlo spíše ke zvýšení

Podle čtvrtletního zhodnocení trhu s ojetými vozidly vypracovaného společností CEBIA, došlo v prvním pololetí letošního roku k meziročnímu zvýšení podílu aut, která mají udávaný stav odometrů do 100 tisíc kilometrů, a to z 22 na 37 %. Vzhledem k tomu, že se nesnížilo průměrné stáří prodaných vozidel, je zřejmě na vině ještě razantnější stáčení než dříve.

„V letošním roce došlo k výraznému meziročnímu nárůstu aut s kilometrovým nájezdem do 100 tisíc km. Vzhledem k tomu, že se nesnížilo průměrné stáří vozidel, které se pohybuje stále na hranici 10 let, je pravděpodobné, že řada těchto vozidel má stočené počitadlo. S tím souvisí i nárůst ceny za ojetá vozidla. Letos došlo k meziročnímu nárůstu podílu vozidel, která se prodávají za více než 200 tisíc Kč (z 35 na 45 %). Průměrná cena dosáhla hranice 220 tisíc Kč“, přibližuje aktuální výsledky pravidelné analýzy ředitel společnosti CEBIA Martin Pajer.

Průměrné stočení se podle odhadů CEBIE nyní v ČR pohybuje okolo 115 tisíc kilometrů, celkový podíl stočených vozidel pak prý stále zůstává okolo 40 %, kdy lze nejvíce manipulací vysledovat u aut dovezených ze zahraničí.

Na Slovensku je situace jiná i u zmiňovaného průměrného stočení. U aut z Nizozemí šlo o ponížení o zhruba 77 300 km, u těch belgických průměrně o 54 600 km. Jejich systém ale dokázal bezpečně zachytit také jeden Ford Transit, kde bylo počitadlo upraveno o 541 630 km a vůz se prodával jen s jen zhruba 164 000 najetými kilometry.

Kdy zavede ČR systém „car-pass“?

„Vždy, když vidím tyto statistiky, tak se musím ptát, proč u nás ještě nebyl systém na bázi belgického řešení Car-pass už dávno zaveden. Pořád se vymýšlí jen nějaké nové tresty a pokuty, které ale mají na samotný trh jen malý dopad a třeba v Německu nedošlo k poklesu ani více než 10 let po zavedení trestu odnětí svobody,“ komentuje statistiky europoslanec Tomáš Zdechovský, který se problematikou zabývá už několik let a v Evropském parlamentu pomohl prosadit, aby se celoevropským řešením zabývala i Evropská komise.

„Osobně se mi ale příliš nechce čekat, až Komise legislativu zpracuje, a ta projde Parlamentem i Radou, což bude bohužel otázkou několika let. Chtěl bych, aby se Česká republika zachovala jako Slovensko, pro které bylo vyřešení situace opravdu prioritou, systém sami zavedli a statistiky jednoznačně ukazují, že udělali dobře,“ doplňuje Zdechovský.

U pass-systémů jde o to, že konkrétní vozidlo získá k technickému průkazu ještě speciální certifikaci ve formě průkazky, do níž se opisuje stav počitadla pokaždé, když majitel auta navštíví STK, servis apod. Historie vozidla je tak snadno dohledatelná a auto bez průkazky neprodejné. Certifikace stojí od 3 do 7 EUR podle toho, jak podrobné údaje majitel vyžaduje. Další výdaje nejsou a nemusí se jezdit ani na žádné speciální kontroly jen kvůli odečtu. Administrativa navíc je tak minimální.

