Zdechovský (KDU-ČSL): Podivná reklamní kampaň s krvavou olympiádou

Ta se loni rozhodla pro dost neobvyklou reklamní kampaň, kde měli dámské plavky předvádět muži. Jak se dalo očekávat, reklama se většinou nesetkala s příliš nadšenými reakcemi.

Laťka letos překonána

Letos si společnost Adidas zřejmě vytkla za cíl přijít s něčím ještě bizarnějším. Představila totiž boty, které mají být připomínkou mnichovské olympiády v roce 1972, na níž palestinští teroristé z hnutí Černé září unesli a zmasakrovali izraelské sportovce.

Jako tvář této retrokolekce byla navíc vybrána známá modelka Bella Hadidová. Ona sama se stejně jako její otec netají svými propalestinskými názory a nedávno dokonce bagatelizovala utrpení izraelských rukojmích zadržovaných Hamásem.

Pokoušela se tvrdit, že únosci z Gazy zacházeli se zajatci humánně, protože pro jednoho z nich prý dokonce upekli narozeninový dort (ZDE). Účastnila se také demonstrací, při nichž měla skandovat heslo „Od řeky k moři bude Palestina svobodná“ (From the river to the sea Palestine will be free), které fakticky volá po zničení Izraele.

Kritika na sebe nenechala dlouho čekat

Firma Adidas se za svoji reklamu omluvila a raději ji stáhla. Nejspíše ale nešlo o zdaleka poslední počin tohoto druhu. Aspoň pokud vycházíme z nedávného prohlášení společnosti: ,Budeme se i nadále snažit prosazovat rozmanitost a rovnost ve všem, co děláme.“

Rovnost a rozmanitost prosazovali v tomto případě opravdu zvláštním způsobem: Připomínkou olympiády, která se zapsala černým písmem do dějin tím, že na ní palestinští teroristé zavraždili 11 izraelských účastníků a zaangažováním člověka zastávajícího nenávistné postoje.

Nemůže být pochyb o tom, že už tak velmi vysoko nastavenou laťku bizarnosti a trapnosti se jim letos podařilo překonat!

Sám jsem velmi zvědavý, jaká další podivná reklamní kampaň se ještě objeví. V případě firmy Adidas by nás mělo uklidňovat alespoň to, že společnost začala samostatně působit teprve v roce 1949, tedy čtyři roky po druhé světové válce.

Díky tomu snad nehrozí, že by v některé z dalších retrokolekcí nabízela v rámci „podpory rozmanitosti a rovnosti“ také retroboty z olympiády v Berlíně v roce 1936, která pro změnu sloužila jako výkladní skříň Hitlerova nacistického režimu.

Varování: Článek obsahuje prvky ironie a nadsázky

(psáno pro medium.seznam.cz)