Zdechovský (KDU-ČSL): Zálohované výživné považuji za zcela nesystematické řešení

V pátek 26. října se v poslanecké sněmovně uskuteční seminář “Zálohované výživné – dobré řešení, nebo krok zpět”, při němž budou poslanci diskutovat o tom, jaké jsou příčiny neplacení, a zda je současný návrh zákona správným řešením leckdy skutečně tristní situace rodičů samoživitelů. Seminář se koná pod záštitou Výboru pro sociální politiku z iniciativy místopředsedkyně výboru Olgy Richterové (Piráti) a europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL).

„Jako Piráti jsme měli prosazení zálohovaného výživného v programu. Víme o zoufalé situaci řady samoživitelek a samoživitelů. Ukazuje se ale, že návrh v současné podobě nemusí být jednoznačným přínosem. Chceme proto otevřít diskuzi s různými odborníky, jejichž budoucí práci případný nový zákon přímo ovlivní. Jsou jimi zejména soudci, pracovníci Úřadu práce a pracovníci sociálně právní ochrany dětí. Dále nás bude samozřejmě zajímat i názor různých skupin matek a otců,“ vysvětluje Richterová, která se snaží najít účinné řešení ideálně pro všechny aktéry, kteří s problematikou přijdou do styku.

„Zálohované výživné považuji za zcela nesystematické řešení, protože neřeší příčiny neplacení. Navíc se momentálně jedná spíše o další sociální dávku a pomohlo by to tak odhadem jen zhruba desetině samoživitelů,“ říká europoslanec Zdechovský, který chce seminářem upozornit i na chyby ve výpočtech výživného a také na to, že například v Německu tyto problémy téměř neznají. „V Německu totiž už přes deset let funguje cochemská praxe, kdy jsou rodiče vedeni k trvalým dohodám v péči o děti a společné rodičovské odpovědnosti,“ doplňuje s tím, že za její zavedení v ČR systematicky bojuje už několik let.

„S tím, jak se tato interdisciplinární spolupráce rozjíždí na stále více českých soudech a nese dobré výsledky, je vidět velký rozdíl mezi dvěma skupinami neplatičů: těmi, kdo platit nechtějí, a těmi, kdo platit nemohou. Cílem má být naprostá minimalizace neplacení výživného u těch rodičů, kde situaci zklidní dohoda na základě cochemské praxe,“ uzavírá Richterová.

PhDr. Olga Richterová Piráti



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Tomáš Zdechovský KDU-ČSL

Dnes jsem získal 2. místo na kandidátce KDU-ČSL. Jedeme dále

europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kdo nepracuje, ať nejí? Schillerová vysvětlila čtenářům, co chystá na příjemce dávek Takhle se k lidem chovat nebudete! Zastali jsme se slabých, které zastrašují úředníci. Výsledek se dostavil Okamura: Nelze problém neplatičů alimentů řešit přenesením platby na stát Hamáček (ČSSD): Návrh KSČM náhradního výživného považujeme za nešťastný

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV