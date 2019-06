Zelení: Podporujeme aktuální protesty aktivních občanů a občanek

Předsednictvo Strany zelených podporuje aktivní občanky a občany, kteří se zapojili do protestů proti jmenování Marie Benešové do funkce ministryně spravedlnosti bezprostředně poté, co policie navrhla obvinit premiéra z dotačního podvodu.

Zelení též podporují požadavek na demisi trestně stíhaného premiéra, jehož střet zájmů ohrožuje svobodné mediální prostředí, tuzemskou ekonomiku a nyní již i geopolitické postavení naší země jako plnohodnotného politického i ekonomického partnera zemí Evropské unie.

Zelení nezpochybňují výsledek demokratických parlamentních voleb. Domnívají se ale, že volby jsou jen jednou, byť fundamentální součástí stabilního demokratického prostředí, k jehož dalším nepostradatelným složkám patří i svoboda slova a právo shromažďovací. Důvodem je právě to, aby občané mohli kontrolovat a komentovat politický provoz i v průběhu volebního období a hlasitě vyjádřit svůj názor, pokud se domnívají, že politici nedodržují svůj volební program, zneužívají svoji moc či podnikají kroky k omezení svobodné politické soutěže. Tak jako se to děje nyní například snahou podkopat činnost veřejnoprávních médií prostřednictvím mediálních rad, do nichž jsou obsazovány nedůvěryhodné a mediálně negramotné osobnosti, jejichž jedinou kvalifikací je bezvýhradná loajalita k vládnoucí moci.

Strana zelených hodnotí situaci jako natolik kritickou, že odpovědí na ni by mělo být co nejširší spojení či spolupráce stávajících demokratických stran, které nezpochybňují naše pevné postavení v Evropské unii či NATO, a to i přes nutné kompromisy a obtížnost takové spolupráce. Zelení se pokusili jít v tomto směru příkladem již v nedávných evropských volbách, kde se stali součástí širšího bloku prounijních politických subjektů, kandidujících pod hlavičkou „Spojenci pro Evropu“.

Předsednictvo Strany zelených z výše uvedených důvodů zve členy a členky strany k účasti na velké demonstraci, kterou svolal spolek Milion chvilek pro demokracii na neděli 23. června na pražskou Letnou.

autor: PV