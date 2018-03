Zelení: Rozhodování o poloze nádraží nekončí. Přesouvá se na celostátní úroveň

Úsilí zachovat a modernizovat nádraží v centru Brna Zelení v žádném případě nevzdávají. “Debata se přesouvá na celostátní úroveň. Kde nádraží nakonec bude, rozhodne vláda. Budeme proto hledat podporu pro nádraží v centru v Senátu, kde máme své zástupce, ale i mezi poslanci,” řekl předseda Strany zelených Petr Štěpánek.

O to, aby brněnské nádraží zůstalo v centru města, se budou zasazovat i Zelení senátoři v čele s Eliškou Wagnerovou zvolenou právě za obvod Brno-město. “Odsunout nádraží je rozhodnutí nepřátelské k Brňanům samotným, a také, a to asi především, k těm, kdo dojíždějí do Brna za prací,” zdůraznila senátorka.

Stejně tak nádraží v centru pod Petrovem podporuje i další zelený senátor Petr Orel. “Jsme domluvení, že se bude scházet s poslanci a budeme se snažit hledat podporu pro variantu nádraží v centru,” potvrdil člen Rady krajské organizace jihomoravských Zelených a člen předsednictva strany Jenda Perla.

Zelení ctí koaliční smlouvu, kterou podepsali. “Nechceme půl roku před koncem volebního období dělat teatrální gesta a tvářit se, že najednou děláme opozici těm, se kterými jsme doteď dokázali úspěšně měnit Brno k lepšímu,” uvedl náměstek brněnského primátora a šéf městské organizace Zelených Martin Ander.

Ve věci polohy nádraží byl však dohodnutý koaliční proces porušen. Podle smlouvy se má realizovat pouze taková varianta, která minimalizuje finanční dopady na rozpočet města a která má podporu brněnské veřejnosti.

Zelení se necítí být vázáni usnesením, které bylo přijato v rozporu s pravidly koaliční smlouvy. “Budeme dál aktivně vystupovat za nádraží v centru. Dál budeme pracovat na prosazení programu, pod který jsme se podepsali. Budeme prosazovat například kultivací veřejného prostoru, včetně toho před nádražím, chránit a obnovovat zeleň a oživovat nábřeží brněnských řek,” doplnil Martin Ander.

Současná koalice má podle něj za své funkční období za sebou řadu úspěchů. “Zavedla do té doby nevídanou otevřenost, včetně jmenovitého hlasování radních, zlevnila roční šalinkartu pro Brňáky a nastartovala projekt její elektronické podoby, nebojácně otevřela diskusi o bolestivých tématech historie a začala skutečně aktivně řešit otázky extrémní chudoby,” uvedl Martin Ander.

autor: PV