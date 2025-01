Zeman (Motoristé): Ani TV Prima ani my občané nejsme na druhé straně barikády, pane premiére

Co jsme se dozvěděli? Vše o našich krásných zítřcích, tedy za předpokladu, že bude opět zvolena stávající vládní garnitura. Nechci zde rozebírat jednotlivé přísliby, co se ještě stihne do voleb, ono se toho vlastně ani moc stihnout nemusí, když už nyní je splněno 93 procent vládního prohlášení. Pokud bude nadále po volbách vládnout stávající vláda s premiérem Fialou, budeme mít dle pana profesora jistotu dalšího růstu reálných mezd, směřování ČR na západ, posilování naší obranyschopnosti, růst ekonomiky, pořádek, levnější energie a klid na práci.

Zatímco v opačném případě nám hrozí odklon na východ směrem k putinovskému Rusku nebo orbánovskému Maďarsku, ztráta demokracie na úkor totality a celkový společenský a ekonomický marasmus. Takto jednoznačně to pan premiér vidí. A podle hesla, kdo nejde s námi, jde proti nám, je společnost rozdělena na tábor těch jeho „fandů“, kterým leží na srdci blaho země, a na tábor nás ostatních, kteří to nechápou, protože jsou hloupí nebo navedení.

K těm druhým patří podle pana profesora i TV Prima, kterou označil za českou Fox News (TV v USA, která podporovala Donalda Trumpa, pozn. autora), tedy TV stanici na „druhé straně barikády“. A to jen proto, že mu paní redaktorka Tománková kladla občas pro něj nekomfortní otázky, jako třeba co říká předvolebním průzkumům nebo proč počítá s hospodářským růstem, když český průmysl se svojí výkonností má klesající trend. Inu přeci jen se TV Prima chová odlišně od ČT, která by se s vidinou blížících se vyšších televizních poplatků snažila premiérovi zalichotit.

Čím jsem byl skutečně překvapen? Mírou sebechvály pana profesora, že on sliby plní a vlastně se nám daří. Jen nám to kazí jednak dědictví po vládě Andreje Babiše, jednak válka na Ukrajině a jednak povodně v loňském roce. Kdyby toto vše nebylo, bylo by nám pod premiérovým vedením skvěle. Vrcholem byla sebekritika pana předsedy vlády, že udělal tu chybu, že se snažil i v nepříznivých podmínkách dodržet své sliby, například nepřekročením plánovaných každoročních několikasetmiliardových schodků státního rozpočtu, místo toho, aby jasně řekl, že je dodržet nelze!

No to je slovo správného chlapa: když udělá chybu, přizná ji. Ale když nikoliv, pevně si stojí za svým, ať se děje, co se děje. Zřejmě pan premiér Fiala zapomněl, že je tu pro nás občany, a ne pro sebe a svoje „věrné“ straníky.

MUDr. Marek Zeman, MBA

Motoristé sobě