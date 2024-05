Zeman (PRO): Dvě zprávy - až se mi hlava zatočí

reklama

Je třeba na úvod říci, že na rok 2027 a možná i o rok dříve se připravuje nová (první) celoevropská daň na fosilní paliva a s jistotou lze o ni říci, že u benzínu a nafty bude činit kolem 3 korun na litr (někde mezi 2,70 Kč a 3,10 Kč), u ostatních fosilních paliv se o výši bude diskutovat.

Cílem je soustředit, rozumějme přerozdělit, obrovské finanční prostředky směřující k naplnění nesmyslných závazků Green Dealu. Celkově jde o stovky biliónů (tj. tisíců miliard) EUR. Ročně se pro období do roku 2050 počítá s částkou 10ti biliónů EUR! Kde ale vzít tyto prostředky a nekrást? Tisk peněz v tak velkém množství nejde, toto tzv. kvantitativní uvolňování by narušilo ekonomickou rovnováhu a eskalovalo by již tak velkou inflaci. Takže krást! Ano, vzít si je u nás občanů, protože jinde to nejde. Jenže čistě forma využití našich peněz prostřednictvím daní vyžaduje nějaké vhodné zdůvodnění.

Climite Policy Iniciative (organizace podporující boj s klimatickými změnami) přichází s rádoby přesvědčivým tvrzením, že stávající cena fosilních paliv, tedy uhlí, ropy, plynu, atd. je vysoce až dumpingově podhodnocena, protože v sobě nezahrnuje ekologické škody způsobené klimatickými změnami. Rozumějte, když připustíme, že za klimatické změny může člověk a jeho industriální chování, které „zmnožuje“ skleníkové plyny jako CO2, N20, metan, freony, atd., a následkem jsou klimatické změny způsobující někde sucha, jinde záplavy a zase jinde monzuny, pak lze vyčíslit ztráty dané těmito klimatickými změnami do roku 2100 na 2.328 biliónů US dolarů, což je více než dvacetinásobek loňského výkonu světové ekonomiky, který činil 104,5 bilionu US dolarů.

A jestliže zároveň tvrdíme, že právě fosilní paliva jsou zdrojem člověkem „vyrobených“ skleníkových plynů, pak se lze dostat k částce vyjadřující „reálné“ (dle zelených aktivistů) nikoliv tržní náklady na produkci fosilních paliv. A ty jsou samozřejmě podstatně vyšší než tržní cena těchto produktů. A naší snahou musí být tento rozdíl napravit! Jak jednoduché….takže vlastně ta nová daň je minimum možného a jen napravuje naše dlouhodobé pochybení…. Že fotovoltaika i větrníky nemají do nákladů na výrobu započítanou pozdější nákladnou ekologickou likvidaci, zřejmě aktivistům nevadí. Jinak by také museli chtít uvalení speciální daně na produkovanou elektřinu z těchto obnovitelných zdrojů….

Z jiného soudku: pan ministr Baxa na otázku, zda návrh o povinnosti platit poplatky na veřejnoprávní média tedy ČT a ČR dle toho zda máte nebo nemáte přihlášený internet, a ne podle toho, zda ČT a ČR sledujete, vlastně nezpoplatňuje internet, odpověděl - cituji „Nikoliv, zpoplatnění internetu nezavá-díme, my jen nemůžeme připustit argument, že ČT a ČR mají platit jen ti, kteří se na ně dívají. Mluvím o principu této diskuze.“ A proč? Protože většina občanů se shoduje, že veřejnoprávní média jsou užitečná a dělají dobrou službu. Jak pravicové, jak přesvědčivé! To musí ten náš ministr kultury být ale chytrý.

MUDr. Marek Zeman, MBA, místopředseda strany PRO,

Číslo 4 na kandidátce Strany Jindřicha Rajchla do voleb do Evropského parlamentu

MUDr. Marek Zeman, MBA PRO 2022



zastupitel měst. části

