Zeman (PRO): Kampaň SPOLU přitvrzuje, věcná témata ale postrádá

V mé ambulanci se léčí pacienti různých věkových a sociálních skupin a také samozřejmě voliči různých politických stran a uskupení. Ne s každým se mohu dát do řeči, času máme málo, ale tu a tam lze vytušit, kdo ke komu tíhne, koho by mohl volit.

reklama

Jsme v Praze. Vždy zde byla silná základna dvou dříve pravicových stran, ODS a TOP 09. S výkony jejich vládních představitelů v tomto volebním období většina podporovatelů koalice SPOLU není a ani nemůže být spokojena. Jen těžko se dá pochopit hospodářská a sociální politika naší vlády, což mimo jiné ukazují čísla o inflaci v ČR a stávajících cenách všeho. Jen těžko mohou nyní zaznívat slova pana profesora Fialy o Babišově drahotě.

Kumulovaná inflace za poslední léta je nad 30 procent. To znamená, že nám někdo sebral třetinu z našich úspor! Se zahraniční politikou české vlády je to obdobné. Plně probruselský postoj premiéra a většiny ministrů a také prezidenta republiky, který rozhodně není nadstranický, projevující se podporou Green Dealu, jasným neodmítnutím migračního paktu či víceméně pozitivním přístupem k přijetí eura, to vše nenechává nikoho na pochybách, že česká zahraniční politika přešla do služeb evropských federalistů.

Anketa Má být Luboš Xaver Veselý odvolán z Rady ČT za svá slova o Magdě Vášáryové? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5732 lidí

To vše vede k tomu, že řada voličů především ODS zvažuje, že zůstane doma a k volbám nepůjde. U TOP 09 a lidovců se to přímo projevuje rapidním úbytkem voličů.

Člověk by očekával od kandidátů Spolu alespoň minimální sebereflexi. Ale ta nenastoupila a ani se nerýsuje. Téma antiBabiš je poněkud vyčpělé. Ale přeci jen jej v jiné podobě použít lze.

Projev lídra kandidátky Spolu pana Alexandra (vlastně Saši, jak krásné jméno) Vondry ve Fantově kavárně Hlavního nádraží při „ostrém“ startu kampaně k evropským volbám byl plný nemístné sebechvály: „Jsme v útočném pásmu, brankář ANO leží na zemi a stačí dát GÓL!“ je jen takovou slovní hříčkou, rádoby převzatou ze slovníku komentátora probíhajícího MS v hokeji.

Případně pojmenování všech nás (nejen hnutí ANO), kteří chtějí jednání o míru na Ukrajině, „Putinovými užitečnými idioty“ má voliče Spolu přesvědčit, že jejich kandidáti vědí, co dělají. Na bigboardech nás kandidáti Spolu zase přesvědčují hesly „V Evropě se neztratíme“, „Za bezpečnou Evropu a bezpečné Česko“, apod.

Daleko raději bychom my, co jsme nazýváni idioty, dezoláty či v lepším případě populisty, viděli, jak činy předchází heslům. Srozumitelnou zahraniční i vnitřní politiku ve prospěch České republiky a nás, jejích občanů.

MUDr. Marek Zeman, MBA

místopředseda strany PRO

kandidát číslo 4 na kandidátce strany PRO Jindřicha Rajchla do voleb do EP

MUDr. Marek Zeman, MBA PRO 2022



zastupitel měst. části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Hašek (PRO): Televizni demokratura z Kavek Zeman (PRO): Nizozemí již nebude poskytovat „vstřícný“ azyl, řeklo jasné dost migračnímu paktu Zeman (PRO): Rozdělení společnosti je dílem globalistů Zeman (PRO): Euro? Ne, děkujeme

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE