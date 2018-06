Zimola (ČSSD): Jedno jméno by nemělo být nepřekonatelnou překážkou

Kdo čekal, že se v Lánech odehraje nějaký politický zázrak, ten se mýlil. Prezident republiky zopakoval svůj postoj k jednomu z nominantů ČSSD. Většina našich členů demokraticky rozhodla, že máme jít do koaliční vlády a ukončit osmiměsíční martyrium, kdy naše země nemá kabinet s parlamentní důvěrou. Jsem přesvědčen, že úkolem vedení ČSSD je respektovat výsledky referenda a dokončit proces ustavení koaliční vlády. Jedno jméno by v tomto procesu nemělo být nepřekonatelnou překážkou. V sázce je budoucnost sociální demokracie a především budoucnost České republiky, a to je více než osobní ambice. Pokud vidí Jan Hamáček jako řešení možnost, aby byl jako předseda jedné z koaličních stran pověřen zároveň vedením ministerstva zahraničních věcí do doby jiného řešení, bude v tom mít mojí podporu.

Mgr. Jiří Zimola ČSSD



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: PV