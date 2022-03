Zlínský (SPD): Oživené mikroorganizmy jsou sto dokonce způsobit epidemii

reklama

Vážení členové vlády, vidím tady paní ministryni Langšádlovou, tak jsem rád, že je tady, protože to moje vystoupení bude týkat i jejího ministerstva. Vážené kolegyně, kolegové. Přiznám se, že toto mé vystoupení bude poněkud kontroverzní.

Všechny zde uvedené informace jsem čerpal z odborných článků českého časopisu Vesmír, který někteří z vás určitě znáte, a z volně přístupného článku s názvem Next Generation Bioweapons ze sekce Future Warfare US Air Force autora Michaela J. Ainscougha. Jsem nadšený obdivovatel vědeckotechnického pokroku a stále věřím, že může zabezpečit další pozitivní vývoj lidské populace na naší planetě. Bohužel, jak to tak bývá, vše, co má velký potenciál vykonat velké dobro v náš prospěch, může vyústit ve velké zlo a celosvětové obtíže až možnou katastrofu.

Dle mého názoru žijeme - aniž si to uvědomujeme - v době první biologické revoluce nebo možná už i druhé. To budou hodnotit až naši potomci, pokud toho budou schopni. Nevídaný rozvoj technologií genetického inženýrství, genomiky a syntetické biologie před nás jako zákonodárce staví velmi palčivé otázky, jak se k těmto výzvám a možným nebezpečím postavit. Co se děje na tomto poli, je pro nás zahaleno mlhou našich neznalostí, možností těchto technologií a utajování výzkumu. Tyto biotechnologie jsou bezpochyby středem zájmu vojenských stratégů hlavních mocností. Současný prudký vývoj výše jmenovaných a IT technologií včetně umělé inteligence umožňuje práci s velkými databázemi informací, které jsou asociovány s analýzou DNA, jsou tím správným bodem zlomu, který toto umožňuje. Nepochybuji o tom, že v utajovaných vojenských laboratořích jsou zkoumány možnosti, jakým způsobem poškodit potenciálního i reálného protivníka prostřednictvím těchto technologií. A hledají se i možné technologie, jak se jim bránit.

MUDr. Vladimír Zlínský SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Velký pokrok nastal v makromolekulárním objasnění patogenity jednotlivých typů bakterií, virů a (Nesrozumitelné.). Byly vyrobeny vektory přenosu těchto informací do DNA buněk. Tyto vektory jsou plasmidy a případně retroviry, které vycházejí z vykostěných virů mnohých vážných lidských onemocnění, kterými jsou například HIV anebo zvířecí viry, které jsou HIV podobné. Vykostěním se v tomto případě myslí to, že biotechnologickým zásahem pomocí genového inženýrství je znemožněna jejich patogenita. V laboratořích je možné uměle syntetizovat viry nebezpečných lidských onemocnění. Mezi prvními viry, jež byly vyrobeny pomocí genomu syntetizovaného v laboratoři, byl virus obrny. V laboratoři byl například oživen virus smutně proslulé Španělské chřipky. Tyto oživené mikroorganizmy jsou sto vyvolat onemocnění u člověka a dokonce způsobit epidemii.

V současnosti je možno zakoupit na zakázku vytvořené dlouhé úseky genetické informace. Teoreticky je možné, aby si někdo u několika různých firem objednal jednotlivé součástky pro vytvoření zabijáckého viru, a pak si je ve své laboratoři smontoval dohromady. Dnes už fungují například ve Spojených státech soukromě provozované laboratoře s poměrně dobrým vybavením, které jsou určeny lidem, kteří se tímto oborem zabývají amatérsky a pro zábavu. Jsou součástí sílícího hnutí Do it yourself biology. Někteří účastníci tohoto hnutí se hlásí k myšlenkám počítačového pirátství a označují sami sebe jako biohackery. Mnozí přirovnávají tyto laboratoře ke garážovým firmám v počátku boomu informačních technologií a představují si, že právě tam odstartuje boom založený na syntetické biologii.

Byl jsem označen panem premiérem, že straším naši populaci při své poslední interpelaci ohledně množství funkčních protiatomových krytů na našem území. Bohužel, musím v této činnosti i nadále pokračovat, protože to nepovažuji za strašení, ale za reálné označení stavu, který má vést k patřičné nápravě. Opačný přístup jsem nucen potom označit za pštrosí politiku, která ve většině dějinných situací se nesetkává s velkým úspěchem. Zmíním zde možná nebezpečí biologické hybridní války s geneticky upravenými organismy. Je toho skutečně hodně, nechávám si to na další svá vystoupení, ale uvedu alespoň několik perliček.

Anketa Vážíte si Jaromíra Nohavici? Ano 94% Ne 3% Nezajímá mě 3% hlasovalo: 27441 lidí

1. Lze uměle vložit do smrtících bakteriálních patogenů odolnost k běžně používaným antibiotikům.

2. Je možné zkonstruovat patogen virulentnější, odolnější a hůře detekovatelný pro diagnostiku než přirozeně se vyskytující patogeny.

3. Je možné zkonstruovat stealth, tedy neviditelné viry, které se zabudují do genomu somatických, tedy tělních buněk a případně i do zárodečných buněk organismů včetně člověka a budou se aktivovat až po delší době, případně po dodání aktivátoru.

4. Neškodné bakterie našeho mikrobiomu mohou být změněny produkcí bioregulačních látek, toxinů nebo látek ovlivňujících chování osob.

5. Je možné vytvořit vektor, který se zabuduje do genomu somatických nebo zárodečných buněk, zabuduje tam gen pro produkci látek ovlivňujících chování populace a látek, které snižují reprodukční schopnosti, nejlépe za situace, kdy si toho protivník nebude vědom a tím nepodnikne patřičné kroky k odvetě či obraně.

20. století je nazýváno staletím fyziky. 21. století s velkou pravděpodobností bude nazýváno biologickým stoletím. Ještě jednou opakuji, že všechny tyto úvahy vycházejí z odborných článků volně dostupných na internetu, publikovaných u nás, jak jsem zmínil, časopis Vesmír a v sekci Future wellfare US Airforce a nutí nás k zamyšlení, jak se můžeme bránit a působit v tomto směru preventivně. Je to jistě složitá otázka, ale je možné, že pokud se jí nebudeme zabývat, tak strčíme hlavu do písku jako ten pštros a stejně tak i dopadneme.

Pokud se v budoucnu ukáže, že se stejně jako autoři zmíněných článků mýlím, jistě za to ponesu patřičnou zodpovědnost, ale jako volený zástupce obyvatel České republiky cítím povinnost nést svoji kůži na trh.

Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Zlínský (SPD): Berme tuto mnohočetnou krizi jako příležitost Zlínský (SPD): Nejhorší formou, jak ztratit důvěru občanů, byla segregační opatření Zlínský (SPD): Dva tisíce dvacet dva, rok návratu Velkého bratra Zlínský (SPD): Společnost se propadá do stadia chronické degenerace svobod a demokracie

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama