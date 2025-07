Oleksandr Alferov se stal novým šéfem ukrajinského Institutu národní paměti. A ve své nové funkci se jal hájit Adolfa Hitlera a nacisty ve srovnání s Vladimirem Putinem a dnešními Rusy.

„Jak můžete srovnávat člověka, který získal německé vzdělání, který byl umělcem, který byl vychován v duchu filozofie a vysoké kultury Německa – ušlechtilé kultury – s těmito lidmi – s Rusy? V žádném případě. Jsou to lidé, které nelze srovnávat,“ soptil Alferov ve videu kolujícím po sociálních sítích.

„Jak lze srovnávat německý národ, vychovaný v duchu zákona, poslušnosti, protestantské nebo katolické víry, obecně silné křesťanské etiky, s národem, který žije tam, na východě, s gobliny?“ ptal se.

Tak to vidí Alferov, jenž býval důstojníkem 3. útočné brigády a který ve svém výkladu vynechal chování nacistů za druhé světové války v celé Evropě. Ač prošli křesťanskou výchovou, křesťansky se nechovali. Nemluvě o tom, že Adolf Hitler nevystudoval vysokou školu. Putin vystudoval práva.

The new head of the Institute of National Memory, former officer of the Azov 3rd Assault Brigade, Oleksandr Alferov, expresses admiration for Hitler and dehumanizes Russians as a people:



"How can you compare a person who received a German education, who was an artist, who was… pic.twitter.com/fEOKYikVhD