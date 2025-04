Zlínský (SPD): Známe lékaře, kteří se dívají pouze do počítače a na pacienta se ani nepodívají

Vážené dámy a pánové,

já si dovolím potřetí vystoupit k tomuto tématu, které považuji za nesmírně důležité hlavně pro naši budoucnost, a vzhledem k té diskusi, která tady proběhla, lépe řečeno neproběhla, tak si myslím, že za nesmírně podceňované.

Digitalizací zdravotnictví a jiných společenských odvětví otvíráme dveře hluboké transformaci naší společnosti i našeho zdravotnictví, která může mít vliv. Kromě pozitivního vlivu ale může mít i nepředpokládané a nedomyšlené negativní důsledky, a proto by měla v tomto směru probíhat podrobná, hluboká debata, kterou jsem tady bohužel ke svému hlubokému zklamání nezaznamenal.

Kdo z nás by si pomyslel, k čemu povede zavedení internetu a sociálních sítí, Jakým způsobem transformují náš život, způsob našeho myšlení a budou ovlivňovat psychické zdraví našich dětí a mládeže.

Jiná věc je, proč před tím zavíráme oči a ještě to podporujeme. Přiznám se, že jsem poměrně šokován nezájmem zdravotnické veřejnosti a lékařských organizací o tento zákon a jejich hlubokým mlčením vzhledem k jeho potenciální transformační schopnosti, jak pozitivně, podotýkám, jak pozitivně, nejenom negativně, ale i negativně ovlivnit jejich způsob práce. Chtěl bych věřit v pozitivní vyústění, stejně jako to bylo u elektronického receptu, i když ten transformační systémový efekt těchto kroků je neporovnatelný.

MUDr. Vladimír Zlínský SPD



Z toho důvodu si zde připadám jako (marně?) volající v poušti všeobecného přesvědčení, že digitalizace je nezpochybnitelné dobro, které, pokud se kvalitně provede, bude jenom ku prospěchu všech zúčastněných stran. Bohužel jsem nezaznamenal téměř žádnou reakci pana ministra zdravotnictví na své připomínky v průběhu prvního a druhého čtení tohoto zákona. Spíše jenom hluboké mlčení místo odpovědí. Rád bych tímto pana ministra vyzval, aby mi sdělil, proč tak činil, nebo se zapojil do diskuse aspoň ve třetím čtení.

Odmítám postulát, co je digitalizované, to je správné a moderní, a že digitalizace kde čeho zlepší naše životy na věčné časy a nikdy jinak, a že IT technologie, digitalizovaná společnost, a tím pádem využití AI je předpokladem pokroku a povznesení člověka za všech okolností a bez ohledu na možné následky.

Naopak si myslím, že digitalizace s produkcí dat a rozvojem jejich zpracování prostředky umělé inteligence povede k poklesu schopnosti lidských populací poskytovat zdravotní péči přímo člověkem a k vytvoření závislosti na těchto systémech. Nepřipadá mně reálné, že lidský faktor si bez pomoci filtrace dostupných zdravotnických dat prostředky umělé inteligence poradí efektivně s jejich zpracováním, protože si musíme uvědomit, že těch dat, kterými lékaři budou bombardování digitalizací našeho zdravotnictví, bude přibývat. A známe tyto případy, možná i mnozí z vlastní zkušenosti, že přijdeme k lékaři, který se dívá pouze do počítače a nepodívá se ani na pacienta.

Opakovaně je nám tvrzeno, že digitalizace povede k omezení byrokracie a snížení nákladů na zdravotní péči a povede k jejímu zkvalitnění sdílením informací mezi zdravotnickými zařízeními, mezi zdravotnickými zařízeními, pacienty, zdravotními pojišťovnami a státními orgány. Dále že tyto informace budou poskytnuty takzvaným inovátorům a výzkumným pracovištím biotechnologických a farmaceutických firem a výrobcům umělé inteligence, nejlépe zdarma a bez našeho případného souhlasu.

Vše směřuje k vytěžování našich zdravotnických dat těmito firmami za účelem zisku a využívání těchto dat řídícími společenskými strukturami, primárně za účelem posílení jejich mocenského postavení, což se nemusí shodovat se zájmy občanů-pacientů, tedy poskytovatelů těchto dat. Stejně jak se tato data nebo jejich průběžné sledování dají využít k pokroku v diagnostice a léčbě nemocí, o čemž nepochybuji, že to tak je, tak se dají zneužít v neprospěch nežádoucích jedinců či skupin nebo k prosazování pochybných ideologií a opatření. Stejně lze podmiňovat přístup do digitalizovaného zdravotnictví splněním určitých podmínek. Teď budu trošku, bych řekl, fantaskní, ale napadá mě například povinná vakcinace nebo opatření nutná ke snížení produkce cO2, ale fantazii se meze klást v tomto směru v budoucnu určitě nebudou.

I pro zdravotnická zařízení nebude úplně komfortní trvalé, kontinuální hodnocení a sankcionování v mnoha sledovaných parametrech. Ono vám to může připadat jako logické a správné, že jsou lékaři sledováni, regulováni, že je to jako fajn pro pacienty, ale pokud byste byli lékaři, nebo sedí tady někteří lékaři, tak víte, jak je to nepříjemné, když musíte zvažovat každou indikaci nebo každý dražší lék, jestli ho předepíšete, nebo ne, protože jste pod kuratelou, že dostanete nějakou regulační srážku nebo pokutu. (Krátká pauza.)

Vše směřuje... Já jsem tady teď vypadl z toho, takže budu pokračovat. Stejně jak se tato data nebo jejich průběžné sledování dají využít k pokroku v diagnostice nebo léčbě nemocí, tak se dají zneužít.

Taktéž zdravotnická zařízení budou velmi výrazně ohrožena kybernetickými útoky a budou nucena přijímat kontinuálně protiopatření, která budou náročně realizovatelná hlavně pro malá zdravotnická zařízení. Dále zdravotnickým zařízením bude změněn zavedený způsob práce se zadávanými daty, která budou muset zadávat strukturované a nikoliv jako doposud ve formě blokového textu. To je velmi podstatné, protože to je sice, bych řekl, poměrně malý zásah, jeví se nám to jako poměrně malý zásah do práce lékařů, ale uvědomme si, že prostě to zadávání do preformovaných textových polí bude velmi obtěžující, protože ti lékaři jsou zvyklí psát jeden text en bloc a teď budou muset ta data nějakým způsobem strukturovat, aby se propsala do toho systému elektronizovaného zdravotnictví.

Dále si vytváříme závislost na dalším systému, kromě elektrické energie, který, pokud nebude patřičně fungovat, tak nebude možné poskytovat dostatečnou zdravotní péči.

Mojí snahou není totálně popřít digitalizaci a elektronizaci našeho zdravotnictví, ale spíše poukázat na možné problémy, které mohou z tohoto vyvstat. Odmítám postulát, že co je digitalizováno a uloženo někde v globální internetové síti, tak je navždy a dokonale zabezpečeno. Nakonec stačí změna legislativy za účelem zkvalitnění našeho života a zdraví, a k našim datům se může dostat deklarovaný Dobroděj, který záměrně nebo nedopatřením naše data může využít pro nás nevhodným a nebezpečným způsobem. Gina do láhve již zpátky nedáme, stejně jako naše data nelze spolehlivě odstranit z virtuálního světa. Také odmítám předpoklad, že nikdo nebude zatím nucen přistoupit povinně na požadované způsoby práce s těmito digitálními systémy. Toto má platit pouze pro pacienty, a to s tím, že se počítá s tlakem, který je postupně přinutí přejít na elektronizované zdravotnictví. Nebude to samozřejmě směrodatné pro zdravotnické zařízení, pro které to bude povinné. Nesouhlasím s předáváním zdravotnických dat třetím stranám bez výslovného souhlasu a hlavně poučení toho, kdo tato data poskytuje, byť by tato data byla anonymizována nebo pseudoanonymizována.

Nesouhlasím nuceným vymáháním tohoto způsobu práce na zdravotnických pracovnících a jejich motivováním k práci prostřednictvím neúměrných trestů namísto pozitivní stimulace, které budou udělovány za nejasných podmínek a budou demotivační pro malá zdravotnická zařízení, jejíž provozovatelé jsou osoby staršího a seniorního věku.

Nesouhlasím s tím, aby zdravotnickým pracovníkům tento systém přinášel místo ulehčení další administrativní zátěž ohledně zajištění úkonů kybernetické bezpečnosti. V tom zákoně je popisováno 11 základních a 53 mitigačních opatření z důvodu kybernetické bezpečnosti, což přinese zátěž hlavně pro malá zdravotnická zařízení. Kromě toho se dá očekávat další zvyšování požadavků na kybernetickou bezpečnost, jak budou přibývat kybernetické útoky.

Nesouhlasím s tím, aby citlivá data byla uložena kdekoliv mimo území našeho státu a zabezpečována softwarem, který si nejsme sami schopni spravovat a udržovat. V návrhu zákona jsem nezaznamenal, že by bylo toto taxativně deklarováno.

Nesouhlasím s tím, aby emergentní údaje mohli využívat pouze lékaři, kteří poskytují neodkladnou lékařskou péči, pokud zde budou zaznamenány cenné zdravotnické informace, které budou užitečné i pro další lékaře, kteří samozřejmě budou povinni ten systém těch emergentních údajů plnit pod pokutou sankcí.

Nesouhlasím s tím, aby součástí emergentních údajů nebyly dlouhodobé diagnózy, které jsou zcela nezbytné pro stanovení správného postupu při poskytování nejenom neodkladné lékařské péče.

V pondělí se mně stala taková příhoda nepříjemná, protože jsem byl účasten kolapsu starší osoby, kdy jsem pomáhal jí pomoci a volali jsme rychlou záchrannou službu. A lékařka rychlé záchranné služby kromě toho, že se ptala, jaké léky pán bere, tak se ptala i na diagnózy a jelikož manželka toho dotyčného byla starší osoba, byla pochopitelně mimořádně rozrušena, tak jí, myslím si, ty informace nebyla schopna předat a to bylo důvodem značné frustrace té zasahující lékařky.

Není mi jasné, proč součástí emergentních údajů nejsou aspoň údaje o krvi nebo sekrety přenosných chronických infekčních onemocněních. Já mám na mysli hlavně žloutenky HIV a aktivní tuberkulózu, protože tyto údaje podle mě jsou zcela nezbytné pro to, aby ti zasahující lékaři chránili své zdraví. Já si myslím, že by to bylo silně motivující pro lékaře, aby tento systém elektronizace zdravotnictví podpořili, a nakonec je to součástí toho mého pozměňovacího návrhu.

Není mi jasné, kdy bude naplnění emergentních údajů prohlášeno za dostatečné, tedy validní, aby se na něho mohl poskytovatel zdravotní péče spolehnout. Pokud je odpovědný zapisující lékař, který lékař je odpovědný za zápis údajů, které jsou známy a někde zapsány v záznamu pacienta. Já celkem bych pochopil, že údaje, které budou zjištěny, které jsou požadovány v tom systému emergentních dat, se budou průběžně zapisovat tak, jak budou zjišťovány, ale vyvstává tam daleko závažnější problém v tom, že údaje, které již jsou zapsány, a což bude většina těch údajů, tak pokud by byly zapsány v nějakém preformovaném textovém poli pouze jako alergie, tak chápu, že se to poměrně jednoduše přenese do toho systému elektronizovaného zdravotnictví. Ale pokud je to zapsáno někde ve formě toho hutného textového záznamu a jako en bloc, a není to z toho vytaženo, tak se ptám: Kdo bude odpovědný za to, aby se v případě ty alergie a jiné údaje, které jsou potřebné v tom emergentním záznamu, jakým způsobem se teda budou vytahovat, kdo za to bude zodpovědný za předání těchto údajů? Jestli to bude tedy praktický lékař, nebo jestli to bude ten lékař, který to poprvé zjistil, který se pod to někde tam v minulosti podepsal. Protože se obávám, že pokud se stane, že například vezmu alergii na penicilin, která bude zjištěna kdoví kdy, a pak se vyhlásí, že už tedy ten systém je funkční, a nebude to tam zapsáno, protože nebude jasné, kdo to tam má zapsat, jestli ten praktický lékař, nebo ten, kdo to někdy zjistil, tu alergii na ten penicilin, kdoví kdy a dojde k poškození pacienta, kdo za to bude zodpovědný? Kdo dostane tu pokutu a jak bude popotahována ta osoba, která to tam nezaznamenala? Protože samozřejmě spoléhání se na údaje nebo bezmezné spoléhání se na údaje, které dostanete, může vést k fatálním koncům, pokud nejsou úplně dokonalé.

Z toho pohledu je výše uvedený zákon polovičatý paskvil s předpokladem způsobit chaos v našem zdravotnickém systému a otevřít dveře v prvé řadě šikaně zdravotnických zařízení. Samozřejmě podotýkám, že může i zlepšit sdílení dat mezi zdravotnickými zařízeními, a to je samozřejmě prospěšné, já toto nezpochybňuji.

A dále i pacientů s potenciálem vývoje dalších represivních společenských prvků, s vytvořením společnosti kontinuálního dohledu nad našimi životy, a proto pro něho nemohu hlasovat.

Děkuji vám za pozornost.