Zuna (TOP 09): V novele není vůbec nic o žádných kvótách

Děkuju za slovo, pane předsedající. Já chci reagovat na pana kolegu Langa, protože se nám tady opět opakuje míchání celého migračního paktu a té naší implementační novely. My jako zástupci poslanců jsme nikdy nezastírali, že úzce spolupracujeme nebo jsme úzce spolupracovali s Ministerstvem vnitra na přípravě této novely, ale chci jasně zdůraznit, že se týká pouze zpřísňující části zpřísňující části migračního paktu. Stejně tak jako tady zaznívá, že je to příliš pozdě. No, kdy jindy jsme měli ten návrh připravit než ve chvíli, kdy migrační pakt byl schválen? A stejně tak jako další naše okolní země v návaznosti na toto schválení zpřísňují svoji azylovou a migrační politiku, tak stejně tak to děláme my a vy moc dobře, pane kolego, prostřednictvím předsedajícího, víte, že v té novele není vůbec nic o žádné solidaritě, o žádných kvótách, kterými neustále dokola strašíte, že se tam někde nějakým trojským koněm objeví? No, neobjeví, jsou tam ty zpřísňující záležitosti, je tam celkem osm zásadních bodů a nic ohledně solidarity nebo kvót, tak tam není. A víte, že ta pozice je stejně tak jako na vládě, která ve finále celý migrační pakt nepřijala ve smyslu toho, že při přijímání se zdržela, a stejně tak ta pozice je i naše v rámci Sněmovny. Jen si vzpomeňte na cestu výboru pro bezpečnost do Řecka, návštěvy uprchlického tábora Lesbos, jednání se zástupci ministerstva v Řecku, kde jsme jasně deklarovali, že řecké straně velmi rádi pomůžeme jakýmkoliv způsobem, ale jediný způsob, se kterým nemohou počítat, tak jsou relokace a je nějaké naše zapojení do kvót, stejně tak to uděláme v Itálii (Předsedající: Čas.) v červnu.

Michal Zuna TOP 09



