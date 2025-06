Zwyrtek Hamplová: Slovensko by mělo trvat na vysvětlení

Mise EU vedena Tomášem Zdechovským na Slovensko je postupem zcela mimo klasické kontrolní mechanismy kontrol evropských dotací. Její účel musí být proto zcela jiný než ten, který je deklarován.

Výroky pana Zdechovského po pár dnech pobytu na Slovensku jsou navíc, pokud jde o jejich obsah, absolutně nemožné. Za tak krátkou dobu není možné dojít vůbec k ničemu, a především, jak jsem již uvedla, kontrola čerpání každé dotace má své zákonné postupy, do kterých nemají co zasahovat podobné “výpravy”.

To, že podobná delegace v kvalitě na úrovni spekulace ihned zveřejňuje formou prohlášení pana Zdechovského nějaké své závěry, je další neomluvitelné selhání profesionality v právních dotačních procesech.

Tedy - na Slovensko dorazila pod vedením pana Zdechovského kontrolní výprava, která zcela mimo klasické kontrolní procesy, v průběhu pár dnů, zkontrolovala to, co by jinak trvalo týdny až měsíce, a nejen to - ihned věc vyhodnotila a vyslovila veřejně předběžné závěry v neprospěch Slovenska. Neumím si něco podobného v procesu dotačních kontrol představit.

Dřív se něčemu podobnému říkalo “trestní výprava”. Slovensko by mělo důsledně trvat na vysvětlení a doložení zákonnosti tohoto postupu.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ

senátorka



