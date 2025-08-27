Dohra Ševčíka s Jakobem. Přišla odpověď na důležitou otázku

Byl jste členem komunistické strany, nebudu se s vámi vůbec bavit. Tak by se daly parafrázovat výroky šéfa poslanců TOP 09 Jana Jakoba vůči bývalému děkanovi Národohospodářské fakulty VŠE v Praze Miroslavu Ševčíkovi, nyní lídrovi kandidátky za SPD v Jihomoravském kraji.
Pavel totiž nebyl jen řadovým členem KSČ, ale hned předsedou základní organizace a navíc studoval vojenský kurz určený pro budoucí rozvědčíky, kteří budou vysazeni v týlu nepřítele (tedy dnešní státy NATO). TOP 09 včetně Jakoba se ale s Pavlem baví a vyjadřují mu respekt.
V případě současného prezidenta dlouholetí antikomunisté a jiní jeho političtí podporovatelé hovoří o tom, že Pavlova minulost je jasná a že si ji odpracoval svou službou pro demokratický režim po roce 1989. Pakliže tato premisa platí pro Pavla, proč neplatí pro bývalého děkana NF VŠE Miroslava Ševčíka a další? Zeptali jsme se politiků napříč stranami.
„Pan poslanec Jakob je pověstný tím, že zřejmě nebude nejostřejší tužka v penále. Jeho produkce se vyznačuje poněkud omezeným rozhledem, což vede k tupému frázování a vykřikování hesel. Vypadá to, že jak se zapnou kamery, neumí se udržet. Vizitka téhle vlády,“ sdělil pro ParlamentníListy.cz šéf sněmovního ústavně-právního výboru a místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček.
Poslanec ODS Karel Krejza rovněž přispěl svým pohledem. „Rozdíl vidím v současných postojích. PP zastává jednoznačně prozápadní a protiruské postoje, zatímco AB se kroutí a váhá s podporou jedné nebo druhé strany. Nicméně i tak je pro mě rozdíl ve vnímání minulosti obou pánů záhadou,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz.
„Jedná se samozřejmě o ukázkový dvojí metr. U někoho fakt členství v KSČ vadí, u někoho ne. A určitě čistě náhodou vadí u politického soupeře,“ odpověděl senátor Zdeněk Hraba.
Předseda SPD Tomio Okamura připomněl Jakobovi historii jeho původní strany. „Mirek Ševčík neudával ani nepracoval pro tajné služby, ale byl, pravda, ve straně, která byla v paktu Národní fronty s lidovci, což je původní partaj pana Jakoba, než překabátil do TOP 09. Takže si pan Jakob nevidí do úst. A každému bychom měli dát právo na změnu názoru, jak řekl klasik, jen hlupák nemění názory. A já dodám – ovšem jen hlupák mění názory k horšímu, což je případ přeběhlíků z KDU-ČSL do TOP 09, jako je pan Jakob,“ sdělil Okamura.
„Pan poslanec Jan Jakob je především velmi smutný příběh v přímém přenosu, a to doslova. Považuji ho totiž za docela dobrého starostu, ale na vyšší politiku prostě nemá. Jak se proti němu posadí ostřílený advokát Jindřich Rajchl, zdatný ekonom docent Miroslav Ševčík, nemá Jan Jakob, sám bez výraznější vysokoškolské odbornosti, šanci. Musí pak sáhnout po tomto velmi laciném a v roce 2025 už velmi trapném argumentu, navíc používaném velmi selektivně. Pan prezident má u něj asi protekci, byť osobní kariéra Petra Pavla byla spojena s členstvím v KSČ tak, že víc už to snad ani nešlo, jiným se neodpouští ani členství formální. S rokem narození 1982 o tom pan Jakob nemůže navíc vědět vůbec nic. Použití tohoto argumentu proto považuji hlavně za nedostatek jiných, tedy za nedostatek odborné vybavenosti pana Jakoba do podobných diskusí,“ míní senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.
Senátorka Daniela Kovářová hovoří o dvojím metru. Znamená to, že Jakob rozumí více ekonomii než ekonom? Především nemáme měřit dvojím metrem. A třicet let po pádu komunismu je argumentace členstvím v KSČ před rokem 1989 pokrytecká. Zvolením Petra Pavla prezidentem České republiky bylo členství v KSČ i vysoké funkční zapojení v represivních složkách státu fakticky amnestováno. A co je to ‚odpracování‘? Slepá poslušnost za každého režimu?“ táže se.
„Mám za to, že zvolením pana prezidenta Pavla se tato otázka tak nějak uzavřela. Na druhou stranu, jedna věc je pokorné přijetí minulých chyb a úctyhodný život v nové době, anebo drzá nadutost, nepokora a dlouholeté zrazování zájmů vlastní země, jako je to u řady jiných bývalých komoušů. Ti dnes často halekají o totalitě a cenzuře v nejsvobodnější zemi civilizovaného světa. Ostatně vám nevadí, že byl Petr Pavel komunista. Vám vadí, že je dnes autentický demokrat a vlastenec,“ reagoval Ondřej Šimíček z ODS.
Senátor Robert Šlachta má pro Jana Jakoba jasný vzkaz. „Kdyby všichni politici v TOP 09 věnovali stejnou energii práci pro občany České republiky, jakou věnují poučování všech kolem sebe, možná by za čtyři roky u vlády přišli i na lepší řešení krizí, jako bylo ‚dejte si dva svetry‘,“ řekl šéf Přísahy.
„Zoufalci, jako je například Jan Jakob, nestojí za komentář. Na to je život příliš krátký,“ vypořádal se s otázkou poslanec Jaroslav Foldyna z SPD.
„Mě asi úplně nejvíc pobavilo, když pan Jakob, jenž se narodil v roce 1982, hystericky křičel na pana Ševčíka, že se od něj nenechá poučovat o normalizaci. Je to dokonalá ilustrace absurdity dnešní doby, kdy lidé, kteří reálie 70. a 80. let minulého století znají pouze z učebnic dějepisu, nabyli dojmu, že o této době vědí víc než ti, kteří ji prožili,“ sdělil pro ParlamentníListy.cz předseda PRO Jindřich Rajchl.
„Co se pak týče Petra Pavla, tak argument, že si něco odpracoval, považuji za naprosto směšný. Je to asi stejné, jako kdyby Mengele 30 let po 2.světové válce léčil děti, vybudoval si kariéru v pediatrii a v Německu by je pak jmenovali ministrem zahraničí. Odpracovat si lze chybu, nikoliv morálně pokřivený charakter. Petr Pavel je celoživotní oportunista, jenž převlékne kabát, kdykoliv je to pro něj výhodné. Je to bezpáteřní člověk, jenž zostuzuje nejvyšší ústavní post naší země,“ vyjádřil se pak k prezidentovi.
autor: Radim Panenka
