Konečně, to mělo být už dávno. Jednání o Babišově vládě se posouvají

Jednání o budoucí vládě hnutí ANO, SPD a Motoristů sobě pokračují. Vyjednávací týmy podrobně řeší program a podle informací PL každý den probíhají mnohahodinová intenzivní jednání.
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
Anketa
Jak se redakci serveru ParlamentníListy.cz podařilo zjistit, v byznysových kruzích, které jsou o vládních vyjednáváních informované, začíná panovat vcelku pozitivní nálada a přesvědčení, že budoucí trojkoaliční kabinet bude činit kroky, které českému podnikatelskému sektoru uleví a pomohou.
„Při vyjednávání o vládě jsou vidět obrovské tendence k podpoře českých firem. Jednají o tom, že vláda bude razit silně proinvestiční politiku a nebude ‚vyvážet‘ dotace do zahraničí v podobě státních příspěvků zahraničním firmám za to, že sem za podivných podmínek přijdou. Naopak, má se používat například zrychlení odpisových sazeb nebo investování do vymezených sektorů. Tohle se mělo dělat už před deseti lety, ale lépe teď než nikdy,” dozvěděli jsme se.
Pokud jde o ekonomický program, na základě již uskutečněných setkání některých čelných představitelů budoucí vládní koalice zástupci byznysu oceňují odbornost a důkladnou přípravu. To se týká především politiků hnutí ANO Karla Havlíčka a Aleny Schillerové.
„Museli jsme ocenit, že jsou to profesionálové a odborně velmi zdatní. Je vidět, že se na převzetí vlády v uplynulých letech skutečně chystali a mají připraveny k předložení konkrétní opatření, zákony atd. Je velmi osvěžující tohle vidět, zvláště po letech, kdy zde byla vláda označující se za pravicovou a propodnikatelskou, ale realita byla opačná. Samozřejmě uvidíme, jak se nové vládě bude dařit věci prosazovat a měnit, ale v tuhle chvíli je v našem sektoru cítit mírný optimismus,“ podělil se s námi jeden z předních českých podnikatelů.
Budoucí vládní trojka samozřejmě řeší nejen primárně ekonomické oblasti, i když ty mají z logiky věci prioritu. Na čelném místě žebříčku priorit budoucí vlády premiéra Andreje Babiše je stavební zákon a nutnost odblokovat stavební řízení, které dostalo na frak nejen „díky“ pirátské neschopnosti na MMR provést digitalizaci stavebního řízení, ale i kvůli neochotě zbytku Fialovy koalice s tím po odchodu Pirátů z vlády něco udělat.
Je proto zřejmé, že stavební zákon bude mít prioritu, a je otázkou, zda bude Babiš se svou vládou čekat na jmenování vlády. Sněmovní procedury taková řešení nabízejí.
Neméně zásadní je státní rozpočet na příští rok, který končící kabinet odmítá formálně předložit nové Poslanecké sněmovně, čímž i podle exministra financí Miroslava Kalouska porušuje zákon.
I zde se může najít řešení. Pakliže bude budoucí vláda a Andrej Babiš s Alenou Schillerovou trvat na prvním místě na tom, že dosluhující vláda musí rozpočet nové sněmovně dát, aby mohl být přepracován, mohla by k tomu najít na Fialovu koalici páky.
O jaké páky jde? Vzhledem k tomu, že vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů disponuje pohodlnou většinou 108 hlasů poslanců, možná řešení se nabízejí sama. Teoreticky jde například o možnost vytáhnout kartu šéfů sněmovních výborů. Několik těchto postů sice už budoucí vládní většina stranám dosluhující Fialovy vlády přislíbila, ale dokud nebudou formálně odhlasovány na plénu Poslanecké sněmovny, nic to neznamená. Podobně tvrdou kartou mohou být posty místopředsedů Poslanecké sněmovny. Lze očekávat, že by kabinet Petra Fialy mohl vyměknout a rozpočet do sněmovny nakonec poslat.
Tomio Okamura
- SPD
- Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
- poslanec
