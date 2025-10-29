„Svěrák uměl být vždy zadobře.“ Ne každému jsou vyznamenaní po chuti

Petr Pavel podruhé v úřadu prezidenta uděloval a propůjčoval nejvyšší státní vyznamenání. Počet oceněných byl letos daleko skromnější, zato Pavel ty vůbec nejvyšší řády našeho státu neopomněl rozdělit mezi své podporovatele z řad umělců i armády.
Vyznamenání si ze slavnostního večera ke svátku 28. října z Pražského hradu odnesli například herci Zdeněk Svěrák s Annou Geislerovou, náčelník generálního štábu Karel Řehka nebo šéf neziskové organizace Člověk v tísni Šimon Pánek.
ParlamentníListy.cz se zeptaly českých politiků na názor k výběru letošních vyznamenaných.
„Mezi vyznamenanými jsou jak úctyhodné osobnosti typu odborářů a vojáků bojujících za naši národní svobodu a samostatnost či zachránce lidských životů, tak i lidé, kteří politicky a názorově konvenují panu prezidentovi a jejichž společenský přínos je sporný a rozhodně ne mimořádný a hodný ocenění vysokým státním vyznamenáním. Neměli bychom si tím ovšem kazit vzpomínku na zakladatelské osobnosti našeho samostatného státu a na všechny, kteří přispěli k udržení jeho existence a suverenity,“ sdělil pro ParlamentníListy.cz poslanec SPD Tomáš Doležal.
Stručnou reakci zaslal lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský. „Všem jsem jim blahopřál. O vyznamenání rozhoduje prezident a jeho tým,“ řekl nám.
Ocenění převzal i generál Řehka. Foto: KPR
„Prezident nevyznamenal výrazné osobnosti, nýbrž jemu nakloněné aktivisty. Považuji tuto privatizaci státních vyznamenání za velmi nedůstojný krok, jenž degraduje jejich prestiž,“ míní šéf strany PRO a poslanec Jindřich Rajchl.
Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová úvodem své odpovědi předesílá, že možná překvapí. „Já to nehodnotím. Není to totiž třeba, protože lidé si to vyhodnotili sami a velmi rychle. Pro některá sporná jména, která jste uvedli a jež jsou oblíbená z různých důvodů u kruhů pana prezidenta, by neměla zapadnout jiná. Třeba zachránci lidských životů, mezi kterými je i devítiletý chlapec. Kdybyste mne ale moc tlačili, tak řeknu, že Zdeněk Svěrák uměl být vždy zadobře se všemi, protože byl na to dost chytrý, ale své uměl, tedy u něj je to hlavně otázka charakteru. Aňa Geislerová je vynikající herečka, ovšem zase nesmí promluvit mimo roli. Ta tomu ale snad spíš nerozumí. A Šimon Pánek je pak kapitola sama pro sebe a věc názoru. Je však v pravomoci prezidenta státní vyznamenání udělit. Lidé zvolili za prezidenta Petra Pavla, a tak je mezi vyznamenanými také názorový vkus jeho lidí. To je celé. Těm, kteří si opravdu státní vyznamenání zaslouží, gratuluji,“ konstatovala senátorka.
„Každý prezident dává při udílení vyznamenání průchod svým sympatiím a osobním preferencím, ani Petr Pavel se v tomto smyslu neliší. Nemám potřebu to nějak komentovat. Já bych si rozhodně nevybrala Šimona Pánka, který je přímo ztělesněním všeho, co kritizujeme na samozvaných politických neziskovkách,“ odpověděla na otázku redakce poslankyně a šéfka Trikolory Zuzana Majerová.
Podle senátorky Daniely Kovářové si někteří ocenění sice právě zasluhují, ale od někoho úplně jiného než od českého prezidenta. „Zaprvé nechápu, proč jsou vyznamenáváni lidé, kteří už v minulosti státní vyznamenání od prezidenta republiky dostali. Zadruhé nechápu, že nejvyšší stupně vyznamenání, které dříve dostávali váleční hrdinové, nyní mohou dostat baviči a sportovci. Obojí je inflace tohoto dříve vážného aktu. A za třetí, Šimon Pánek si určitě vyznamenání zaslouží. Ale od George Sorose, ne od českého státu,“ řekla.
„Myslím si, že prezident vybíral oceněné důstojně. Speciálně jsem moc rád, že dal ocenění žákovi 4. třídy, který zachránil svého tonoucího dědečka,“ reagoval senátor a šéf Přísahy Robert Šlachta.
