20.11.2025 4:44 | Zprávy

Europoslanec zvolený občany konkrétní země nemá hájit zájmy této země a lidí, ale Evropské unie jako celku. Takový pohled předestřel člen Evropského parlamentu za TOP 09 Ondřej Kolář. Názor vyvolal bouři. ParlamentníListy.cz přinášejí reakci české politické scény.

„Mohli by ho poslat někam úplně jinam.“ Kolář mladší to schytal
Foto: Screen Prima CNN
Popisek: Ondřej Kolář na Prima CNN

Europoslanec Ondřej Kolář z TOP 09, jehož otec patří ke klíčovým rádcům prezidenta Petra Pavla, vyslovil názor, že jako člen Evropského parlamentu nemá hájit zájmy vlastní země. Prý má dbát na zájmy Evropské unie. Kolář tak zdůvodnil, proč při hlasování podpořil snížení emisí o 90 procent do roku 2040.

„Pozor, já o ochraně národních zájmů nehartusím, protože mi je 1. nikdo z vlády, Parlamentu ani strany není s to popsat, a 2. jsem jako europoslanec povinen hájit zájmy Unie, a ne národních států. Mj. i proto držím linku EPP. To jen na vyjasněnou. Jinak to, že vláda není schopna dialogu s českými zástupci v unijních institucích, je strašné a vlastně ostudné. A byl bych strašně rád, kdyby se to změnilo, a to bez ohledu na to, že se teď do vlády sunou ‚ti druzí‘,“ uvedl Ondřej Kolář.

Europoslanec za TOP 09 těmito slovy reagoval na kritiku expremiéra Mirka Topolánka na síti X. „Až budou zase někde europoslanci Farský, Kolář, Nerudová, Niedermayer, Zdechovský a Gregorová kvákat o ochraně národních zájmů, tak jim připomeňte toto hlasování. Slušný člověk, při vědomí dopadů speciálně na ČR, by se aspoň zdržel,“ napsal Topolánek. Kolář se svou reakcí ohradil vůči tomu, že by prosazoval národní zájmy.

Kolářova slova o tom, že europoslanci nebyli zvoleni k tomu, aby na půdě EU hájili zájmy vlastních občanů a zemí, vyvolala bouřlivé reakce na sociálních sítích.

ParlamentníListy.cz se obrátily na politiky napříč stranami s otázkou, co na takový pohled říkají.

„Myslím si přesný opak než pan europoslanec. Nejenom že závěry pana europoslance nevyplývají z evropských předpisů, ale vzhledem k tomu, že byl zvolen za Českou republiku, tedy za stát, ve kterém má volební právo, a jeho mandát je určen počtem obyvatel ČR, tak má respektovat zájmy našeho státu, nepůsobit proti národnímu Parlamentu a neztěžovat mu jeho roli,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz senátor Zdeněk Hraba.

Názor Ondřeje Koláře nesouhlasně vidí i poslanec SPD Tomáš Doležal. „Je to ze strany pana europoslance základní nepochopení rolí v orgánech EU. Pro členy Evropské komise např. opravdu platí úzus, že nesmějí hájit zájmy (svých) národních členských států, ale pouze zájmy EU jako celku. Naproti tomu Evropský parlament je naopak koncipován jako určitá protiváha Evropské komise v tom smyslu, že jeho členové, voleni občany svých států, mají také práva a zájmy těchto občanů, a tudíž i práva a zájmy jejich státu hájit. Je smutné, když to někdo z nich nedělá, ale ještě smutnější je snad to, když neví, že to má dělat,“ konstatoval.

„To je rozdíl mezi politikou pana Koláře a jeho tábora a nás, které nálepkují různými hanlivými nálepkami! Já dělám politiku ve prospěch občanů ČR, kteří mne vyslali do Evropského parlamentu, abych hájila jejich zájmy. Kdybych nevystupovala proti nesmyslům Frau Ursuly, pak jsem tam nemusela sedět a volby mohly být zrušeny – což by si možná pan Kolář a jemu podobní přáli,“ sdělila redakci europoslankyně a šéfka KSČM Kateřina Konečná.

Jednoznačně se vyslovil i senátor a předseda Přísahy Robert Šlachta. „Absolutně nesouhlasím. Jsem moc rád, že oba europoslanci za Přísahu hlasovali proti tomuto nesmyslu (snížení emisí o 90 procent, pozn. red.) a bojují za české firmy a evropský průmysl,“ řekl.

„Je to samozřejmě čirý nesmysl, neboť Ondřeje Koláře, europoslance za SPOLU/TOP 09, do Evropského parlamentu (bohužel) zvolili občané naší země, takže jediný, komu se má zodpovídat, jsou samozřejmě naši lidé. Ale ono je skoro zbytečné se výplody chorého mozku pana europoslance jakkoli zaobírat, neb je to regulérní blázen,“ odpověděla na otázku předsedkyně Trikolory a poslankyně za SPD Zuzana Majerová.

Podle senátorky Daniely Kovářové by si poslanec Kolář měl uvědomit, od čeho je odvozeno slovo poslanec. „Je odvozeno od toho, že ho někdo někam poslal. Poslali ho čeští voliči, aby hájil jejich zájmy. Pokud to dělat nebude, mohli by ho poslat někam úplně jinam,“ uvedla.

„Pan Kolář nikdy zájmy České republiky nehájil. On nehájil dokonce ani zájmy EU. Jediné, o co mu jde, je jeho kariéra a peněženka. Nic víc, nic míň. Dokud budou naši zemi reprezentovat tito bezpáteřní oportunisté, tak se nehneme z místa. Pro mě osobně je pan Kolář naprostým zosobněním úpadku české politiky. Bruselský lokaj,“ pojmenoval Ondřeje Koláře předseda PRO Jindřich Rajchl.

autor: Radim Panenka

