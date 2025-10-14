Piráti se zlobí, nemají funkce. Schillerová: Říkají, že jim jde o práci, ne

14.10.2025 21:55 | Monitoring

V nové Sněmovně Piráti nezískají žádné posty ve vedení výborů ani komisí, což podle nich porušuje dlouhodobou kulturu poměrného zastoupení. Poslanec ANO Patrik Nacher připomněl, že ani v minulém období nebylo dělení funkcí vždy spravedlivé. Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová uvedla, že Piráti jsou na tom lépe než dosud, protože budou zastoupeni ve všech výborech.

Piráti se zlobí, nemají funkce. Schillerová: Říkají, že jim jde o práci, ne
Foto: Česká pirátská strana
Popisek: Olga Richterová

V nové Sněmovně budou Piráti politiky téměř bez hlasu. Ačkoliv mají osmnáct poslanců – mnohem více než některé menší kluby – nedostali žádné funkce ve vedení výborů či komisí, a dokonce ani žádnou předsednickou pozici.

K rozhodnutí hnutí ANO nenabídnout Pirátům vedení žádného výboru či komise se přidal i nový poslanec Matěj Hlavatý ze STAN. „Žádná funkce ve výborech pro Piráty, kteří získali devět procent ve volbách, není fér. Už vůbec ne, když hnědá čtyřkoalice bude mít míst a funkcí plno, a přitom by se za normálních okolností do Sněmovny vůbec nedostali. Stejně nespravedlivé je i to, že Piráti nebudou mít ani místo předsedy Sněmovny,“ uvedl Hlavatý, starosta Tetína na Jičínsku, který se díky preferenčním hlasům posunul z třetího na první místo kandidátky STAN v Královéhradeckém kraji a stal se novým poslancem.

Poslanec Patrik Nacher (ANO) však Hlavatému v diskusi pod jeho příspěvkem připomněl, že ani v minulém volebním období nebylo rozdělení funkcí ve Sněmovně podle poměrného zastoupení vždy spravedlivé: „A ozval jste se minulé volební období, kdy měli Piráti se čtyřmi poslanci místopředsedu PSP a SPD ho s osmnácti neměla. Nemohu to u vás najít,“ uvedl.
 

 

Podle Pirátů je nepřijatelné, že nedostali žádné předsednické místo navzdory osmnácti poslancům klubu. Olga Richterová, šéfka poslaneckého klubu Pirátů, uvedla, že tím ANO zásadně narušilo zvyklosti sněmovní kultury, které platily desítky let. „Vláda Čapího a Orlího hnízda se bojí Pirátů natolik, že porušila letité demokratické zvyklosti. Jsme čtvrtý nejsilnější klub v této Sněmovně a budeme jediná skutečná opozice. Nový vítr v kontrole vlády samozřejmě přineseme i tak – díky půl milionu našich voličů,“ kritizovala Richterová porušení tradičního poměrného zastoupení.

 

 

Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová popsala jednání o rozdělení postů ve vedení výborů a komisí Sněmovny. Podle ní hnutí ANO nabídlo vedení výborů a komisí v rozsahu, který odpovídá dosavadní sněmovní praxi. „Dívala jsem se dvě volební období zpátky a opozice měla vždy osm výborů, tři stálé komise a jednu stálou delegaci do Středoevropské iniciativy. Takže jsme se toho drželi, abychom nabídli vedení početně ve stejném rozsahu,“ dodala v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

K otázce, proč Piráti nedostali předsednická místa, Schillerová uvedla, že Pirátská strana je nejmenším klubem a ve skutečnosti je podle ní na tom lépe než dříve. „Pirátská strana je v situaci, kdy je nejmenším klubem. Z pohledu těchto přepočtů má osmnáct poslanců. Nicméně je na tom mnohem lépe, než byla v minulém volebním období, kdy měla čtyři poslance, z toho dva funkcionáře – jeden byl ministr, druhý místopředseda Sněmovny – tudíž nemohli pracovat ve výborech. Piráti teď budou mít zastoupení ve všech výborech a komisích, a to je nejpodstatnější, tam se provádí kontrola práce koalice,“ vysvětlila.

Že Piráti nedostaly předsednická křesla v čele některých výborů, objasnila následovně „Mají osmnáct poslanců, to je bezesporu pravda. A také se to promítne v tom, že budou pracovat ve všech výborech a komisích. Oni opakovaně říkají, že jim přece nejde o místa v čele, ale o práci. V minulém volebním období dali přednost ministerskému postu a postu místopředsedy Sněmovny. Měli jen dva lidi, kteří mohli pracovat ve výborech, takže logicky nemohli být skoro nikde. My jsme zopakovali nabídku, kterou jsme dostali také jako opozice v roce 2021. Byla to plus minus obdobná nabídka, jakou jsme dávali v roce 2017. Ne na stejné pozice, ale početně to tak vychází,“ dodala Schillerová.

„Čeho jsme se zatím nedotkli, je obsazení místopředsednických pozic v jednotlivých výborech, protože si myslíme, že nejdříve je důležité výbory ustanovit. Stejně tak se budeme bavit o počtech podvýborů a jejich obsazení,“ doplnila místopředsedkyně hnutí ANO.

Psali jsme:

Čapí hnízdo a Orlí hnízdo, zuřila u Moravce Richterová. Několikrát. A Macinka jí odpověděl
Piráti: Turek nepatří do diplomacie, Macinka nemá řídit ochranu přírody
„Dílo zkázy.“ Richterová prozradila v ČT, co Piráti provedou Babišovi
Ajaj. Vyplavalo na mladou poslankyni STAN. Už týden po volbách

 

Zdroje:

https://t.co/gDCJZUyIsy

https://twitter.com/olgarichterova/status/1978038444837216500?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/PatrikNacher/status/1978050952847388965?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny-ano-nechalo-piraty-bez-funkci-nezivime-stare-krivdy-oponuje-schillerova-289180

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

funkce , komise , piráti , PS , výbory , x , Schillerová

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Souhlasíte s tím, že Piráti nezískají vedení žádného výboru?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Natálie Brožovská

Ing. Andrej Babiš byl položen dotaz

Vážený pane Babiši

Obracím se na Vás jako na budoucího premiéra, protože si myslím, že je nutné řešit následující problém. Legálně se u nás prodávají drogy s HHC, THC a další. Na sociálních sítích se dočtete, že rodiče či učitelé či kamarádky řešili bezvědomí dětí po požití jakýchsi bonbonů, trubiček a kdoví čeho ješt...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vedlejší účinky antikoncepce se dotýkají i mozkuVedlejší účinky antikoncepce se dotýkají i mozku Nepříjemná plíseň z nehtů vybublá pomocí peroxiduNepříjemná plíseň z nehtů vybublá pomocí peroxidu

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Piráti se zlobí, nemají funkce. Schillerová: Říkají, že jim jde o práci, ne

21:55 Piráti se zlobí, nemají funkce. Schillerová: Říkají, že jim jde o práci, ne

V nové Sněmovně Piráti nezískají žádné posty ve vedení výborů ani komisí, což podle nich porušuje dl…