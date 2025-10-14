Piráti se zlobí, nemají funkce. Schillerová: Říkají, že jim jde o práci, ne

V nové Sněmovně budou Piráti politiky téměř bez hlasu. Ačkoliv mají osmnáct poslanců – mnohem více než některé menší kluby – nedostali žádné funkce ve vedení výborů či komisí, a dokonce ani žádnou předsednickou pozici.
K rozhodnutí hnutí ANO nenabídnout Pirátům vedení žádného výboru či komise se přidal i nový poslanec Matěj Hlavatý ze STAN. „Žádná funkce ve výborech pro Piráty, kteří získali devět procent ve volbách, není fér. Už vůbec ne, když hnědá čtyřkoalice bude mít míst a funkcí plno, a přitom by se za normálních okolností do Sněmovny vůbec nedostali. Stejně nespravedlivé je i to, že Piráti nebudou mít ani místo předsedy Sněmovny,“ uvedl Hlavatý, starosta Tetína na Jičínsku, který se díky preferenčním hlasům posunul z třetího na první místo kandidátky STAN v Královéhradeckém kraji a stal se novým poslancem.
Poslanec Patrik Nacher (ANO) však Hlavatému v diskusi pod jeho příspěvkem připomněl, že ani v minulém volebním období nebylo rozdělení funkcí ve Sněmovně podle poměrného zastoupení vždy spravedlivé: „A ozval jste se minulé volební období, kdy měli Piráti se čtyřmi poslanci místopředsedu PSP a SPD ho s osmnácti neměla. Nemohu to u vás najít,“ uvedl.
A ozval jste minulé volební období, kdy měli Piráti s 4 poslanci místopředsedu PSP a SPD ho s 18 neměla. Nemohu to u vás najít— Patrik Nacher (@PatrikNacher) October 14, 2025
Podle Pirátů je nepřijatelné, že nedostali žádné předsednické místo navzdory osmnácti poslancům klubu. Olga Richterová, šéfka poslaneckého klubu Pirátů, uvedla, že tím ANO zásadně narušilo zvyklosti sněmovní kultury, které platily desítky let. „Vláda Čapího a Orlího hnízda se bojí Pirátů natolik, že porušila letité demokratické zvyklosti. Jsme čtvrtý nejsilnější klub v této Sněmovně a budeme jediná skutečná opozice. Nový vítr v kontrole vlády samozřejmě přineseme i tak – díky půl milionu našich voličů,“ kritizovala Richterová porušení tradičního poměrného zastoupení.
Vláda Čapího a Orlího hnízda se bojí Pirátů natolik, že porušila letité demokratické zvyklosti. Jsme čtvrtý nejsilnější klub v této sněmovně a budeme jediná skutečná opozice. Nový vítr v kontrole vlády samozřejmě přineseme i tak, díky půl milionu našich voličů. pic.twitter.com/gDCJZUyIsy— Olga Richterová (@olgarichterova) October 14, 2025
Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová popsala jednání o rozdělení postů ve vedení výborů a komisí Sněmovny. Podle ní hnutí ANO nabídlo vedení výborů a komisí v rozsahu, který odpovídá dosavadní sněmovní praxi. „Dívala jsem se dvě volební období zpátky a opozice měla vždy osm výborů, tři stálé komise a jednu stálou delegaci do Středoevropské iniciativy. Takže jsme se toho drželi, abychom nabídli vedení početně ve stejném rozsahu,“ dodala v rozhovoru pro Seznam Zprávy.
K otázce, proč Piráti nedostali předsednická místa, Schillerová uvedla, že Pirátská strana je nejmenším klubem a ve skutečnosti je podle ní na tom lépe než dříve. „Pirátská strana je v situaci, kdy je nejmenším klubem. Z pohledu těchto přepočtů má osmnáct poslanců. Nicméně je na tom mnohem lépe, než byla v minulém volebním období, kdy měla čtyři poslance, z toho dva funkcionáře – jeden byl ministr, druhý místopředseda Sněmovny – tudíž nemohli pracovat ve výborech. Piráti teď budou mít zastoupení ve všech výborech a komisích, a to je nejpodstatnější, tam se provádí kontrola práce koalice,“ vysvětlila.
Že Piráti nedostaly předsednická křesla v čele některých výborů, objasnila následovně „Mají osmnáct poslanců, to je bezesporu pravda. A také se to promítne v tom, že budou pracovat ve všech výborech a komisích. Oni opakovaně říkají, že jim přece nejde o místa v čele, ale o práci. V minulém volebním období dali přednost ministerskému postu a postu místopředsedy Sněmovny. Měli jen dva lidi, kteří mohli pracovat ve výborech, takže logicky nemohli být skoro nikde. My jsme zopakovali nabídku, kterou jsme dostali také jako opozice v roce 2021. Byla to plus minus obdobná nabídka, jakou jsme dávali v roce 2017. Ne na stejné pozice, ale početně to tak vychází,“ dodala Schillerová.
„Čeho jsme se zatím nedotkli, je obsazení místopředsednických pozic v jednotlivých výborech, protože si myslíme, že nejdříve je důležité výbory ustanovit. Stejně tak se budeme bavit o počtech podvýborů a jejich obsazení,“ doplnila místopředsedkyně hnutí ANO.
autor: Natálie Brožovská