„Tohle brutálně dopadne na lidi.“ ČSSD představila kandidáty do Senátu. Tiskovka se změnila v drsný útok na Fialu

ČSSD v týdnu představila tři kandidáty do Senátu v pražských obvodech. Nejzvučnějším jménem je nepochybně bývalý premiér Vladimír Špidla, který bude kandidovat na Praze 11. Kandidátka na primátorku Prahy Anna Šabatová z uskupení Solidarita zároveň oznámila, že kromě ČSSD a Zelených půjde Solidarita do pražských komunálních voleb s hnutími Budoucnost a Idealisté.

ČSSD vysílá do senátních voleb v obvodu Praha 11 bývalého premiéra Vladimíra Špidlu, v Praze 10 sociálního pracovníka Štěpána Kavura a v Praze 6 vysokoškolského pedagoga Petra Pavlíka.

„Vzhledem ke složité situaci, ve které se Česká republika nachází, chceme postavit do senátních voleb kandidáty ve všech třech pražských volebních obvodech. Tito kandidáti celým svým životem prokazují, že jsou schopni pomáhat slabším v těžkých životních situacích,“ uvedl v úvodu tiskové konference předseda ČSSD Michal Šmarda.

Jako první vystoupil bývalý premiér Vladimír Špidla, který bude kandidovat v obvodu Praha 11. „Vladimír Špidla pomáhá lidem skrze politiku již mnoho let, dokázal to nejen ve funkci předsedy vlády, ale i na evropské úrovni. Je to člověk, na kterého je spoleh a on to ukazuje již 30 let,“ představil Šmarda prvního kandidáta.

Vladimír Špidla kandiduje za ČSSD do Senátu v obvodu Praha 11

Špidla je dle svých slov poctěn, že ho sociální demokracie oslovila a nabídku kandidatury do Senátu rád přijal. „Ty důvody, které mě k tomu vedly, jsou jasné. Politika je řemeslo, založené na zkušenosti, a té mám dostatek a cítím povinnost tyto zkušenosti dát k dispozici sociální demokracii a České republice v této těžké době,“ prohlásil Špidla a přidal první výtku směrem k vládě Petra Fialy (ODS).

„Chtěl bych především vytknout, že finanční rámec Fialovy vlády je ideologicky omezený a znemožňuje, aby byla vláda efektivní ve zvládání dlouhé krize, která je před námi. Pokud vláda nepřekročí svůj stín a nerozhodne se zvýšit příjmy veřejných rozpočtů, je ta situace neřešitelná a brutálně dopadne na velké množství lidí,“ vysvětlil Špidla svůj pohled za zvládnutí krize.

Vláda by podle něj měla zejména regulovat energetický sektor, který Špidla označuje jako ekonomickou činnost ve veřejném zájmu. „Je také velmi zřejmé, že energetika je ekonomická činnost ve veřejném zájmu a není to čistě tržní záležitost, a proto budu bojovat, aby energetika byla odpovídajícím způsobem regulovaná. Ta současná situace například volá po zavedení přirážky k dani z příjmů v energetickém sektoru, protože jejich současné platy a peníze nejsou dány jejich schopnostmi, ale okolnostmi,“ prohlásil Špidla.

„To souvisí s dlouhodobým názorem ČSSD na uplatnění sektorové daně. Toto téma si postupně volí další strany, čili tyto úvahy jsou reálné. Od března máme plán ‚záchranný kruh proti chudobě; tento plán může pomoci v současné krizi. Jsem sociální demokrat, a proto věřím v pokrok. Kolektivním úsilím lze situaci zlepšit,“ dodal Špidla, že sociální demokracie a její plány jsou tou pravou cestou ven z krize.

Na Praze 10 kandiduje za ČSSD do Senátu sociální pracovník Štěpán Kavur

Druhým kandidátem do Senátu za ČSSD je sociální pracovník Štěpán Kavur, který bude kandidovat na Praze 10. „Je to člověk, který pomáhá lidem na nižších pozicích, přímo v ulicích Prahy. Na jeho pomocnou ruku se mohou spolehnout skutečně ti nejslabší, kterým již často nikdo jiný pomoct nechce. Každý den se setkává se situací, kterou považuje premiér Petr Fiala za úspěch – a to, že ‚stále více lidí má nárok na sociální dávky‘. Přitom jde o tragédii, že neustále přibývá lidí, kteří potřebují pomoc,“ rýpl Šmarda do Fialova kabinetu při představování dalšího kandidáta.

Kavur se dle svých slov chce osobně zasazovat o opatření, jež povedou k podpoře domácností, které dnes padají na finanční dno. „V sociálních službách se pohybujeme kolem zaměstnanosti a lidé nám tam přicházejí s tím, že mají nízké vzdělání. My se snažíme je rekvalifikovat a vracet zpátky na trh práce podle potřeby na všech úrovních,“ spustil Kavur.

„V rámci bydlení by se mělo umožnit důstojné bydlení všem v jakékoliv formě, nemusí jít jen o soukromé vlastnictví, které je v této době pro lidi stále více nedostupné. Dosavadní kroky vlády a státu v této oblasti byly a jsou nedostatečné, o sociálním bydlení se mluví již léta, ale žádný návrh zákona k tomu nepřišel,“ zkritizoval předchozí vlády Kavur.

Kavur se chce jako Rom zasadit také o lepší integraci národnostních menšin do společnosti, a to nejen Romů, ale třeba i ukrajinských uprchlíků. „Jsem kandidát lidu, nemám žádné tituly před jménem ani za jménem, ale myslím si, že v Senátu by měli být normální lidé se selským rozumem, kteří prošli životem od lopaty až k nějakému postavení. Děkuju sociální demokracii, že asi historicky poprvé vsadila ve volbách do Senátu na Roma,“ dodal Kavur s tím, že se omlouvá za svoji roztřesenost, ale byla to jeho první tisková konference v životě.

Vzdělávání znamená lepší budoucnost, říká Petr Pavlík, kandidát do Senátu v Praze 6

Třetím kandidátem je pedagog Petr Pavlík, který bude kandidovat v Praze 6. „Velmi si vážím, že jsem byl poctěn kandidaturou. Já jsem v první řadě pedagog, ale působil jsem jako poradce tří ministrů školství a působil jsem jako náměstek na ministerstvu školství. Z této pozice bych chtěl říct, že ačkoliv čelíme několika palčivým problémům jako covid nebo válka, nesmíme zapomínat na naši budoucnost a na oblast vzdělávání,“ uvedl Pavlík, na jakou oblast se chce nejvíce zaměřit.

Podle Pavlíka pro současný Fialův kabinet není školství důležité, což je poznat i ze jmenování nového ministra školství. „Mně se nelíbí, jak se ke vzdělání současná vláda staví, a poslední kapkou pro mě bylo jmenování nového ministra školství, který má poslední zkušenosti se školstvím z 90. let, kdy zakládal plzeňská práva. Tím vláda vyjádřila, že pro ni školství není prioritou,“ zhodnotil Pavlík volbu Vladimíra Balaše (STAN).

„Sociální demokracie zahájila plán zvyšování platů učitelů, což později převzal ministr Plaga z ANO, to mu slouží ke cti. Ovšem neudělal žádná jiná významnější rozhodnutí a v podstatě to byly 4 roky ministerského nicnedělání. A tato éra pokračuje a je ještě horší,“ kritizoval Pavlík, podle nějž je potřeba zaměřit se i na Prahu, jelikož magistrát je zřizovatelem středních škol a městské části jsou zřizovatelem základních škol.

Kandidátkou na primátorku Prahy je Anna Šabatová, lídryně uskupení Solidarita

Po představení kandidátů do Senátu Šmarda předal slovo kandidátce na primátorku Anně Šabatové, která je lídryní uskupení Solidarita. „Před dvěma měsíci jsme ohlašovali vznik koalice Solidarita; tvoří ji dvě tradiční politické strany, ČSSD a Zelení. Mám velkou radost, že můžu oznámit, že k uskupení Solidarita se přidaly další subjekty, a to hnutí Budoucnost a Idealisté,“ řekla na úvod Šabatová, že se uskupení rozrostlo o další levicové síly.

Česká republika je po posledních volbách podle Šabatové velkou anomálií, protože ani v parlamentní politice, ani v rámci hlavního města, nemá žádné levicové zastoupení. „To je pro každou společnost velmi nebezpečný stav a může vézt k tomu, že se důležitých témat chopí populisté a lidé, kteří podněcují k nenávisti a jejich nápady nejsou skutečnými řešeními,“ uvedla s odkazem na situaci ve Sněmovně.

„Je také dobře, že stále více mladých lidí, kteří vyrostli po revoluci a nejsou zatíženi komunismem, inklinuje k levicovému myšlení, jaké je například běžné ve světě. Na obou uskupeních Idealistů a Budoucnost je mi sympatické také to, že mají v nejvyšším vedení muže a ženu, což by takto podle mě mohlo fungovat i v dalších stranách,“ dodala Šabatová a poté postupně představila početný tým uskupení Solidarita.

