„Ty prase, který volilo 8.500 lidí! Co si to dovoluješ?" Předseda Senátu se navezl do prezidenta. To neměl

ParlamentníListy.cz si všimly velmi nenávistné, až zlé diskuse, kterou na svém FB profilu vyvolal předseda horní komory Parlamentu Miloš Vystrčil z ODS. A přitom tak učinil zcela nechtěně. Jediné, co udělal, bylo, že zveřejnil svůj rozhovor pro internetový blog DVTV. Je však jasné, že diskutéři vysypali své názory zejména poté, co se Vystrčil opakovaně vyhranil vůči hospitalizované hlavě státu.

Nejprve fakta. Miloš Vystrčil je dalším z řady politiků ODS, kteří za svou kariéru stihli vystřídat mnoho funkcí. Zastupitel města Telč, od listopadu 1998 také starosta. Následovala pozice hejtmana kraje Vysočina a od roku 2010 přišlo stabilní místo v horní komoře Parlamentu, tedy v Senátu. Od roku 2016 je Vystrčil předseda Senátorského klubu ODS a spolu s tím místopředseda občanských demokratů. Sedmý předseda Senátu Parlamentu České republiky je od února 2020, když vystřídal oblíbeného Jaroslava Kuberu.

Ve druhém kole senátních voleb v roce 2010 získal Vystrčil 13.805 hlasů. Během svého mandátu tak ztratil zhruba 40 procent podpory.

Pokud se budeme držet řeči čísel, tak v lednu 2018 dostal současný prezident Miloš Zeman 2.853.390 hlasů ve druhém kole volby. Potud fakta.

„Útok pana Vystrčila a těch dalších – Fischera, Hilšera – co tam zvolilo deset tisíc lidí do toho zbytečného Senátu, je bezprecedentní. Původní noblesa, kterou reprezentoval budoucí premiér Fiala, je značně narušena tím, co se kolem prezidenta dělo a kdo jak se vyjadřoval. Každopádně se k panu prezidentovi, k hlavě státu, nechovali slušně. To by se jim nemělo prominout. My obyčejní lidé jsme ho volili a bylo nás dost. Tak když už nemají úctu k prezidentovi, tak aspoň ať mají úctu k občanům, kterým chtějí vládnout,“ konstatoval pro ParlamentníListy.cz mediální a reklamní expert Jiří Mikeš.

O prezidentovi Zemanovi jeho političtí oponenti tvrdí, že je zcela nezpůsobilý funkce prezidenta, byly i fámy o tom, že to, co podepsal, vlastně nepodepsal. Nebo že přitom nebyl schopen vnímat, co dělá. Ve čtvrtek bylo zveřejněno na tiskové konferenci na Pražském hradě video, kde je vidět, že prezident byl při smyslech a věděl, co dělá, když podepisoval dokument Radku Vondráčkovi o svolání zasedání Poslanecké sněmovny. Do jakého světla to staví argumenty jeho odpůrců? Je udržitelná jejich argumentace?

Na to na Vystrčilově FB profilu odpovědělo pár desítek jeho fanoušků. Ostře a jasně, byť musíme doplnit, že podobně velká skupina se předsedy Senátu zastala. Ta de facto opakovala senátorovy postoje.

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 7.10. – 8.10.2016

Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 12.01. – 13.01.2018

Věnovat se proto budeme především kritickému pohledu, který se jindy Vystrčilovi vyhýbá.

„Zdravím tajtrdlíka zvoleného cca 8500 hlasy, který chce mluvit za nějakou většinu. Vás asi vychovali v chlívku, poněvadž se chováte jako hovado. Raději zkuste vylézt z bruselské prdele i s Fialou. Ty Vaše slátaniny nelze poslouchat," napsal jeden z nich.

„Být Vámi, tak bych se po zhlédnutí videa propadla hanbou. Všichni jsme viděli, že prezident si byl schopen objednat i knedlíky i vinnou klobásu, zároveň i přes svůj zdravotní deficit byl schopen hovořit německy. Podpis nebyl falešný na rozdíl od Vás a zároveň mi ani nepřišlo, že by prezident byl v něčích rukou jako rukojmí a ani v kómatu a další výmysly. Vaše spekulativní tiskové konference, abyste na sebe zase upozornil, donutili prezidenta zveřejnit tyto neetické záběry, aby se předešlo vašim dalším trapným spekulacím, které by opět přišly…. Začněte u sebe, bando líná, platíme Vás my a za co? Za tyhle hnusy a pokusy o rozvrat republiky? To budete pokaždé zbavovat prezidenta funkcí kvůli nemoci?" tázala se Adéla Č.

„Když budu parafrázovat slova Karla Čapka, tak napíšu: „Kdo se dnes ukázal jako hyena, byl hyenou vždycky." Mířeno na české rádoby demokratické politiky, zejména zbytečné politiky ze zbytečného Senátu, kteří, místo aby vyzývali k modlitbám za hlavu českého státu, za bezkonkurenčně nejoblíbenějšího současného českého politika, tak haní, uráží a chovají se jak hyeny. Senát ukázal v těchto dnech akorát to, že není pojistkou demokracie, ale při první příležitosti po demokracii šlape," přidal Petr K.

Z FB profilu senátora Vystrčila

„Proč se Tchajwanec naváží do Českého presidenta?" ptal se Petr V.

Podobných reakcí bylo dost. Ani na jednu Miloš Vystrčil případně jeho asistenti nereagovali.

A s čím souvisí?

„Jak víte, dnes ráno 18. října obdržel Senát dopis od Ústřední vojenské nemocnice, který je podepsán ředitelem nemocnice panem Miroslavem Zavoralem. Dopis je reakcí na naší žádost, kterou jsme poslali v pátek 15.10,“ uvedl Miloš Vystrčil na brífinku.

Dopis nemocnice podle šéfa Senátu obsahuje trojici sdělení. Podle prvního ze sdělení není prezident Miloš Zeman v současnosti schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti.

Psali jsme: Tchajwanec Vystrčil nechtěl počítat groše, takže teď už nemáme co počítat. Okamura vytáhl, kam nás dovedla servilita Bruselu

Podle charakteru onemocnění je nejistá i dlouhodobá predikce stavu Zemana a návrat k výkonu povinností je ve zprávě ohodnocen jakožto „málo pravděpodobný“.

Třetím sdělením nemocnice pak je, že kancléř Vratislav Mynář byl o zdravotním stavu prezidenta republiky informován nemocnicí již ve středu 13. října v osm hodin ráno.

Během následného tiskového brífinku zaznělo, že ačkoliv byl Mynář informován o stavu prezidenta Zemana již během středy, doprovázel přesto předsedu Sněmovny Radka Vondráčka do pokoje prezidenta za vědomí, že prezident není schopen plnit žádné pracovní povinnosti.

To však vyvrátilo ve čtvrtek zveřejněné video, které naopak dokázalo, že Miloš Zeman při smyslech je, vnímá a komunikuje.

