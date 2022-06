„Vzpoura!“ Zeman chce prošetřit konání Fischera, Vystrčila a dalších. Reakce jsou závažné. Promluvili i vlivní politici z minulosti

Prezident Miloš Zeman předal ve středu ministru spravedlnosti Pavlu Blažkovi (ODS) podnět k prověření toho, že se v souvislosti se Zemanovým onemocněním mohl stát trestný čin sabotáže. V podnětu upozornil na to, že jakožto přímo volená hlava státu byl nucen čelit pokusu o zbavení svých pravomocí. ParlamentníListy.cz se politiků v anketě zeptaly, co i o tom myslí.

reklama

„Tento podnět není veden snahou drakonického postihu konkrétních osob, ale v rámci ústavních kautel k prověření a objasnění situace, kdy prezident republiky, jakožto přímou volbou lidu volená hlava státu, byl nucen čelit pokusu o zbavení svých pravomocí postupem dle čl. 66 Ústavy ČR,“ píše se v prohlášení, že jde spíše o snahu celou věc vyšetřit, než někoho trestně stíhat. Ministr spravedlnosti oznámil, že podnět postoupí příslušným orgánům.

Prezident Zeman byl vloni 10. října, den po sněmovních volbách, převezen na kliniku intenzivní medicíny pražské Ústřední vojenské nemocnice. Podle zprávy lékařů, kterou od ÚVN později obdržel a zveřejnil předseda Senátu Miloš Vystrčil, Zeman nebyl v té době schopen vykonávat pracovní povinnosti. Dlouhodobá prognóza jeho zdravotního stavu byla podle konstatování lékařů krajně nejistá. Někteří poslanci a senátoři začali v té době uvažovat o dočasném převodu pravomocí prezidenta na předsedu Sněmovny a vlády, to podle článku 66 ústavy. Miloš Zeman snahy o převod pravomocí označil v únoru v rozhovoru pro MF Dnes za pokus o puč.

„Pan prezident si chce nejspíš ověřit, zda onen horlivý až ‚koniášovský‘ postup některých zvlášť aktivních senátorů nebyl za hranou nejen lidské etiky, ale především i ústavnosti, což bude jenom přínosné,“ konstatovala pro ParlamentníListy.cz Marie Benešová, ministryně spravedlnosti v letech 2013 až 2014 a poté i 2019 až 2021.

„Neznám podrobnosti podání, a proto nemohu soudit. Sám jsem prezidenta v době jeho hospitalizace navštívil a péče o něho byla výborná,“ prozradil Stanislav Křeček, veřejný ochránce práv – ombudsman.

„Nesmysl, pokud si tedy pan prezident nemyslí, že sabotáže proti němu činili lékaři (tak jak si to myslíval Stalin). Lékařské zprávy byly takové, že předseda Senátu a senátní komise pro ústavu byli povinni zvažovat postup podle příslušného článku ústavy,“ vysvětlil senátor Michael Canov, místopředseda ústavně právního výboru Senátu Parlamentu ČR.

Anketa Vláda Petra Fialy dle vašeho mínění povládne (ptáme se od 30.6.2022) do konce svého mandátu 1% do konce rusko-ukrajinské krize 3% do konce roku 2023 0% do Vánoc 96% hlasovalo: 1653 lidí Aleš Dufek (KDU-ČSL), místopředseda ústavě právního výboru Poslanecké sněmovny. „Postup pana prezidenta nechápu. Buď mám podezření, že se stal trestný čin a pak podám trestní oznámení, anebo podezření nemám, a pak mlčím. Toto je jakési kalení vody,“ domnívá se poslanec(KDU-ČSL), místopředseda ústavě právního výboru Poslanecké sněmovny.

„Pan prezident nemá žádný důvod se obávat. Dotazy senátorů na jeho zdravotní stav v době, kdy byl viditelně velice nemocný, byly vedeny obavou o důstojný výkon funkce a zajištění pravomocí v době jeho slabosti. Existovaly obavy o zneužití jeho slabosti ze strany jeho okolí. V žádném případě nešlo o sabotáž,“ myslí si senátorka Adéla Šípová (Pirátská strana), členka ústavně právního výboru Senátu Parlamentu ČR.

„Pokud ten podnět podal na lidi z hradní kanceláře, tak tomu podnětu rozumím,“ sdělil europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.

„Další v nekonečné řadě Zemanových komedií. Je to trapné, směšné. Jestli je něco sabotáží, tak je to sabotáž elementárních životních zájmů České republiky Milošem Zemanem,“ domnívá se František Laudát, předseda Klubu angažovaných nestraníků, bývalý předseda poslaneckého klubu TOP 09 a STAN.

„Vzhledem k tomu, že nemám prakticky žádné informace o stavu před hospitalizací a následná emocionální vyjádření mnohých, nemohu krok prezidenta posuzovat. Jistě na žádost o prověření má právo,“ upozornil Jiří Běhounek (ČSSD), v letech 2008 až 2020 hejtman Kraje Vysočina.

Fotogalerie: - Jmenování ministra

„Netuším, proč jej podal s takovým časovým odstupem. Podle mne ani tak nešlo o sabotáž, jako šlo o pokus o senátní puč a zbabělé využití momentální indispozice prezidenta. Vzpomeňme, kolik takových indispozic měl například prezident Havel, a nikdo nechystal převrat. Proto mi to celé přišlo velice účelové a ze strany zúčastněných senátorů nečestné a ostudné. Doufám, že si zúčastněné senátory a jejich strany voliči zapamatují a zohlední tuto jejich aktivitu u voleb. Také doufám (tedy pokud to tady lze), že tento případ bude přísně a nestranně vyšetřen a výsledek šetření zveřejněn,“ uvedl poslanec Jiří Kobza (SPD), místopředseda výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny.

„Za mě je to rozhodně správný krok. V první řadě jsem vždy kritizoval snahy Vystrčila a jeho kumpánů v Senátu o převzetí prezidentského úřadu a samozřejmě posílení jejich mocí. Navíc způsob, kterým postupovali, byl za veškerými hranicemi slušnosti a pokory. Doufám, že věc bude řešena nezávisle, bez zásahů nedůvěryhodného ministra vnitra Rakušana a jeho chobotnice, a že řešením bude precedens do budoucna. Zároveň věřím, že už se podobná situace, protože za to, co senátoři s Vystrčilem předváděli, jsem se styděl a toto konání odsuzoval, nebude nikdy opakovat,“ konstatoval poslanec Marek Novák (ANO), člen hospodářského výboru Poslanecké sněmovny.

„Myslím si o tom, že je prezident moc měkký. Měl by na ty senátorské gaunery podat trestní oznámení,“ myslí si Petr Štěpánek, 1. místopředseda Trikolory.

„Prověřování vítám. Na podzim 2021 jsem byl šokován pokusem izolovat prezidenta. Když izolaci narušil předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček, byl za to ostouzen v médiích. Já si jej za to vážím. Na pokusu o izolaci prezidenta se podílelo i vedení Vojenské nemocnice. To hodnotím jako vzpouru proti vrchnímu veliteli,“ okomentoval Zdeněk Koudelka, bývalý poslanec, právní expert Trikolory.

„Tak není podstatné, co si myslím, ale co se událo, a o tom psala všechna média v této zemi, co vymýšlel Senát. Jsem dalek spekulacím všeho druhu, možná jen tyto kroky mohly směřovat k volbě prezidenta nikoliv národem, ale zpátky Poslaneckou sněmovnou a Senátem. Nakonec tento příběh měl šťastný konec pro pana prezidenta, uzdravil se, a jestli někde byly slzy, se asi nedozvíme,“ vysvětlil Pavol Lukša, předseda strany Dobrá volba 2016, starosta Čeladné.

Anketa Pokud by v roce 2022 byly parlamentní volby, volili byste stejnou stranu jako v roce 2021? (Ptáme se od 28.6.2022) Ano 76% Ne 20% Nevolil bych 4% hlasovalo: 5130 lidí Jan Birke (ČSSD), starosta Náchoda, poslanec v letech 2013 až 2021. „Myslím, že je to správné. Celá řada kroků, které byly vůči panu prezidentovi vedeny, byly za hranou. Především ze strany vedení Senátu,“ je přesvědčen(ČSSD), starosta Náchoda, poslanec v letech 2013 až 2021.

„Evidentně šlo o snahu o politický převrat. Určitě si celá věc zaslouží řádné vyšetření a vyvození trestní odpovědnosti konkrétních konspirátorů,“ sdělil Zdeněk Škromach, bývalý ministr práce a sociálních věcí, místopředseda vlády i Senátu.

„Omlouvám se, nic. Je mi to zcela fuk. Jde o problém Hradu a Senátu. A ať to dopadne, jak dopadne – ačkoliv tuším, že vše jako obvykle vyšumí –, tahle země a hlavně její obyčejní lidé mají jistě úplně jiné starosti. Alespoň já ano. Jak zaplatit plyn, elektřinu atd. Ty nahoře zajímáme jen před volbami. Jinak vůbec. Proč se o ně starat? Tím však netvrdím, že senátoři byli vedeni jen a pouze právem. Tomu u lidí, jako je kupříkladu pan Fischer apod., může věřit jen hlupák. Zloba a zášť dnes čiší ze všech stran. Naprosto blbá doba!“ okomentoval Jiří Koskuba, bývalý poslanec ČSSD, primář interny Fakultní nemocnice Bulovka.

„I mě by zajímalo, jak to tehdy bylo. Chápu rozhodnutí prezidenta a podporuji ho,“ má pochopení Marian Keremidský, 1. místopředseda Strany práv občanů.

„Je to pochopitelná reakce na velkou špinavost,“ míní Vlastimil Tlustý, bývalý ministr financí a expředseda poslaneckého klubu ODS, ekonomický poradce Trikolory.

„Trapasy zoufalců ve dnech, kdy měla hlava státu zdravotní trable, lámaly rekordy ubohosti. To samé panoptikum se mezitím zopakovalo i na řadu jiných témat. To, jak s akutním národním zájmem zacházejí dnes, je ještě mnohem nebezpečnější. Česká vlastenecká množina čekala zdrcující return z Hradu. Nestalo se. Věčná škoda,“ napsal Josef Skála, kandidát KSČM na prezidenta republiky.

Psali jsme: „Klam na lidi!“ Asistentka amerických prezidentů uštědřila velkou ránu Fialovi. Co se stalo před volbami? Štěpánek udeřil: Propagandistický věstník pokračující v tradici nacistického bulvárního plátku Vyměnit okna, zateplit střechy... V Bruselu vymýšlí další opatření, jak oslabit Putina Zeman jmenoval Balaše. Budoucí důchodce si zahrál na panovníka, směje se Rakušan

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.