Co se to děje v TOP 09, ptali jsme se bývalé místopředsedkyně. A ona nám poskytla tento „zakázaný“ text

Vážené dámy, vážení pánové,

budu k vám mluvit zcela otevřeně a bez skrupulí. Situace je opravdu vážná a TOP 09 hraje o své přežití. Nejprve ale dovolte, abych vám poděkovala. Děkuji vám všem, kteří obětujete svůj volný čas práci ve prospěch občanů naší země. Děkuji rovněž našim kolegům, kteří zde už dnes nejsou. Je mi velmi líto, že někteří velmi pracovití, erudovaní a výrazní členové naši stranu a Poslaneckou sněmovnu postupně opouštějí – František Laudát, Daniel Korte, Anna Putnová a další. Byli to lidé na svých místech. Se zkušenostmi a schopností prezentovat náš program a svou vlastní odbornou agendu.

Ráda bych se na chvíli ohlédla do minulosti. V roce 2009 jsme s nadšením zakládali politickou stranu, která vzbudila velké naděje a očekávání. Již v preambuli svého programu jsme se přihlásili k hodnotám konzervativním, které vycházejí z křesťansko-judaistických tradic. Úspěch ve volbách prokázal, že občané takovou stranu evidentně hledali. Stranu, která naplní slova daná naší zkratkou - Tradici, Odpovědnost, Prosperitu. Nyní však voliči naši stranu opouštějí. A ti, co zůstávají, volí TOP 09 z jiných důvodů v Praze a z jiných důvodů na venkově. Tedy abych byla přesnější. Na venkově a v regionech TOP 09 nevolí už skoro nikdo. Klíčová je otázka: proč? Já nabízím svůj pohled na věc.

Konzervatismus se opírá o historií ověřené základy jako jsou řád, autorita, tradice, vlast, rodina, náboženství a soukromé vlastnictví. Tyto základy naše strana dlouho ctila nejen svým programem, ale také jeho každodenním uplatňováním, ať už byla ve vládě, nebo v opozici. Během času se, bohužel, naše strana začala posouvat nejen že k liberální, ale přímo progresivně levicové pozici. Efekt se dostavil. Zájem prosazovat konzervativní myšlenky už nám dnes prostě nikdo nevěří. TOP 09 přestala být stabilním a pevně zakotveným prvkem naší politické scény. A místo aby se snažila udržet si své přirozené voliče, zmítá se v moři představ jak a kudy oslovit nové. Dá se říci: ne, že voliči se rozhodli opustit TOP 09. Je to NAŠE STRANA, která se jako první vzdala svých přirozených podporovatelů.

Dámy a pánové,

Nechci ale mluvit jen obecně. Za poslední roky jsem bojovala hned na několika bitevních polích za věci, které jsem s ohledem na budoucnost TOP 09 jako konzervativní strany považovala za podstatné. Bohužel jsem tak činila bez dostatečné podpory, nebo dokonce proti aktivnímu odporu většiny členů vedení strany. Budu konkrétní.

Na důležité křižovatce jsme se ocitli během debat o migrační krizi a povinných kvótách na přijímání migrantů. V Poslanecké sněmovně bylo z mé iniciativy přijato usnesení, které zcela jasně odmítlo tlak vedení EU na jejich zavádění. Při psaní tohoto usnesení jsem vycházela z předpokladu, že bezpečnost vlastních občanů je jednou z hlavních hodnot, které má konzervativní strana hájit. A také z přesvědčení, že nelze současně říkat: Jsme součástí Evropy. A zároveň: Migrační krize se nás netýká. Bohužel následná nejasnost a rozporuplnost našich postojů, včetně nesrozumitelného jednání našich poslanců v Evropském parlamentu, nás v očích voličů výrazně poškodila.

Dále se chci zmínit o své snaze pomoci české rodině unesených dětí v Norsku. Očekávala jsem, že jako konzervativní strana bude TOP 09 bránit přirozená lidská práva bez ohledu na to, kde dochází k jejich flagrantnímu porušování. Pokud se prezentujeme odporem k čínské politice v Tibetu, mělo by být přirozené, že se stejně vehementně postavíme pošlapání práv rodin a dětí v Norsku. Správný konzervativec by nadto měl jasně hájit právo země rozhodovat o vlastních občanech a superioritu domácích soudů.

Mnoho z vás, se kterými průběžně mluvím, dobře ví, že jsem byla vždy otevřená diskuzi a připravena vysvětlovat, proč je téma porušování práv rodin v Norsku aktuální a proč se týká – naprosto bytostně – i České republiky. Jenže podle některých lze zjevně lidská práva bránit jen tam, kde je to dovoleno. Mé kolegy ve vedení TOP 09 zradil v této věci politický instinkt, úsudek a možná i svědomí. Těšit mě může jen to, že veřejnost projevila většinově zdravý rozum. Svědčí o tom desítky – a mí blízcí mi dosvědčí, že nepřeháním - stovky podpůrných dopisů, mailů a kontaktů, které jsem v průběhu posledních let v této kauze dostávala. S pomocí mnoha lidí, dlužno říci především mimo struktury naší strany, se mi podařilo vyvolat veřejnou diskuzi o tom, kam až může v soukromí člověka sahat ruka státu, jak tenká hranice je mezi svobodou a nesvobodou a jak snadno se může dobře míněná věc zvrhnout v čiré zlo. Jistě mi dáte za pravdu, že podobně naléhavé jsou tyto otázky i v dalších oblastech našich životů.

Nejsou to ale jen tato zmíněná témata, která dokládají postupující schizofrenii naší strany. Strany, která hlásá zásadní principy a současně tyto principy svým každodenním jednáním popírá. Je nepřijatelné, aby výstupy a usnesení expertních komisí putovaly k vedení strany a vzápětí se staly cárem papíru. Je nepřijatelné, aby někteří členové či členky bez jakékoliv zpětné reakce vedení ignorovali stanoviska a program strany. Je nepřijatelné, aby naši poslanci předkládali sněmovně návrhy, které nejenže nerespektují konzervativní hodnoty, ale jdou přímo proti nim. Je pro mě nepřijatelné, aby tito lidé měnili směrování TOP 09, aniž by k tomu měli jednoznačný mandát od jejích členů.

Podle mne TOP 09 dál nemůže fungovat, pokud si neudělá jasno v tom, kam chce směřovat. Nejen obecnými prohlášeními, ale skutečnými a reálnými kroky. Z mého pohledu není až tak důležité, kdo a zda vůbec bude zvolen do té, či oné funkce. Za zcela zásadní naopak považuji to, aby nové vedení dokázalo rychle a poctivě stranu zkonsolidovat. Vrátit ji zpět na srozumitelné, konzervativní pozice, kde ji potřebují mít nejen členové, ale především občané naší země.

Než skončím tuto řeč, chtěla bych ještě hluboce poděkovat. Měla jsem tu velkou čest, sdílet po 7 let poslaneckou lavici s panem předsedou Karlem Schwarzenbergem. Beru to jako zvláštní výsadu. I když to bylo někdy hodně náročné. Pan předseda byl totiž vždy velmi dobře zásoben nejrůznějšími povzbuzujícími sladkostmi a navíc se o ně rád a galantně dělil. Bylo těžké odmítat. Milý pane předsedo. Děkuji vám za to, jakým jste člověkem, za to, co vše jste, a navíc s vaší příslovečnou noblesou, vykonal nejen pro TOP 09, ale pro celou naši zemi.

MUDr. Jitka Chalánková



autor: Oldřich Szaban