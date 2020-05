DPP má po 60 letech první vlastní trolejbus, bude sloužit primárně pro výuku

reklama

Po nejnutnějších opravách jej DPP přelakuje do stejných barev, které používá u svých autobusů typu City Bus. Trolejbus bude DPP primárně využívat pro výuku řidičů i servisního personálu v souvislosti s připravovanou elektrifikací vybraných autobusových linek v Praze. DPP plánuje jeho zavedení do provozu v průběhu letošních letních prázdnin a chystá jej nasazovat také na linku č. 58 mezi Palmovkou a Prosekem. Přesný termín zahájení provozu bude záležet na vývoji oprav kanalizace a vozovky v Prosecké ulici. V DPP bude sloužit do doby nákupu nových trolejbusů, na které chystá vypsat výběrové řízení v průběhu letošního léta. Poté bude trolejbus využívat jako služební a školní vůz.

Vůz ŠKODA 24 Tr Irisbus, který DPP zakoupil do své flotily a přivezl do Ústředních dílen DPP v Hostivaři, je prvním vlastním trolejbusem DPP po 60 letech. Historicky poslední dodávku 35 trolejbusů Škoda 8 Tr (typové označení Škoda 8 Tr 9 a Škoda 8 Tr 10) zrealizoval DPP v roce 1960. Po 12 letech, v noci z 15. na 16. října 1972 skončil v Praze trolejbusový provoz. DPP jej opět obnovil 15. října 2017 na první trati v Prosecké ulici, symbolicky 45 let po ukončení trolejbusového provozu na území hlavního města. Všechny vozy, které DPP na ní od roku 2017 až doposud využíval, byly pronajaty nebo v testovacím provozu. Kmenovou garáží prvního vlastního trolejbusu DPP bude garáž Klíčov.

V následujících týdnech projde trolejbus v Ústředních dílnách v Hostivaří technickou kontrolou a nejnutnějšími opravami. Poté jej DPP přelakuje do stejného barevného provedení, jaké má u svých autobusů typu City Bus a osadí do něj informační systém PID. „Trolejbus jsme zakoupili nejen kvůli nutnosti výuky řidičů, ale zejména servisního personálu DPP. Připravujeme elektrifikaci několika autobusových tratí v Praze, musíme se proto na to včas připravit i po personální stránce. K tomu nám postačí i tento zachovalý starší vůz, který donedávna jezdil v Plzni,“ řekl Jan Šurovský, člen představenstva DPP a technický ředitel – Povrch a dodal: „Tento trolejbus nicméně budeme nasazovat také na zatím jedinou pražskou trolejbusovou linku č. 58 z Palmovky na Prosek. Předpokládáme jeho uvedení do provozu v průběhu letošních letních prázdnin, přesný termín nasazení na linku č. 58 bude záležet na vývoji prací na opravě kanalizace a vozovky v Prosecké ulici.“

DPP v současnosti pracuje na projektech elektrifikace několika autobusových linek a rozšíření trolejbusové sítě v Praze. Kromě linky č. 140, na které se v budoucnu rozjedou bateriové trolejbusy (mimo jiné do Letňan a Miškovic), DPP připravuje také zavedení trolejbusů na linku č. 119 na Letiště Václava Havla Praha a další na levém břehu Vltavy. Současně s tím chystá v nejbližších týdnech vypsat veřejné zakázky na nákup nových trolejbusů, které budou v budoucnu na zmiňovaných linkách jezdit.

Základní technické údaje o nově zakoupeném trolejbusu:

Typ vozidla: Nízkopodlažní trolejbus ŠKODA 24 Tr Irisbus tp. č. Ey 6871 p

Výrobce: ŠKODA ELECTRIC s.r.o.

Rok výroby: 2005

Dosavadní provozovatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.

Dosavadní imatrikulace: PMDP ev. č. 500

Hmotnost prázdného vozidla: 12 800 kg

Maximální rychlost: 65 km/h

Počet míst k sezení: 30

Počet míst k stání: 56

Výkon trakčního motoru: 210 kW

Agregát pro pomocný pojezd: spalovací motor Kirsch APU IPME, motor IVECO NEF-4TAA

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. (DPP), je největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu v České republice. Obsluhuje celkem 141 autobusových linek, 1 trolejbusovou linku, dále 25 denních a 9 nočních tramvajových linek a 3 linky metra. K 1. 1. 2020 DPP vlastnil 1 144 autobusů, 850 tramvajových vozů a 730 vozidel metra. DPP v loňském roce přepravil 1,17 miliardy cestujících a ujel více než 182 mil. vozokilometrů. Podnik měl k 1. 1. 2020 celkem 11 006 zaměstnanců v evidenčním stavu, z toho 4 303 řidičů MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete ZDE.

