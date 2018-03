Elektrárna Dlouhé Stráně, jeden z „divů Česka“, se dočkala poštovní známky

Na příležitostné poštovní známce je pohled na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně. Na obálce prvního dne vydání (FDC) autor využil motivu Petrových kamenů. Do razítka autor zapracoval motiv přísně chráněného stenoendemitu Petrových kamenů – zvonku jesenického.

Výstavba elektrárny byla zahájena v květnu 1978. Na počátku osmdesátých let však byla z rozhodnutí centrálních orgánů převedena do útlumového programu. V roce 1985 došlo k modernizaci projektu a po roce 1989 bylo rozhodnuto stavbu dokončit. Do provozu byla elektrárna uvedena v roce 1996. Elektrárna Dlouhé stráně plní v elektrizační soustavě několik významných funkcí – statickou, dynamickou a kompenzační. Statickou funkcí se rozumí přeměna nadbytečné energie v soustavě na energii špičkovou - v době přebytku elektrické energie v síti (především v noci) se voda čerpá z dolní nádrže do horní a ve špičkách, v době nedostatku elektřiny, se v turbínovém režimu vyrábí elektrický proud. Dynamickou funkcí přečerpávací vodní elektrárny se rozumí schopnost plnit funkci výkonové rezervy systému, vyrábět regulační výkon a energii a podílet se na řízení kmitočtu soustavy. Kompenzační provoz slouží k regulaci napětí v soustavě.

V roce 2005 Dlouhé stráně zvítězily v internetové anketě serveru iDNES o „div Česka“ poté, co ve finálovém kole získaly 13 555 z téměř 31 tisíc zaslaných hlasů. V rámci cyklu Krásy naší vlasti už byla vydána například v roce 2017 známka Porta Bohemica, v roce 2016 Hrad Buchlov, nebo v roce 2015 Největší hradní zřícenina v ČR – Rábí.

Známka byla vytvořena technikou plnobarevného ofsetu, obálka prvního dne vydání (FDC) pak ocelotiskem z ploché desky. Nominální hodnota známky činí 23 Kč, což odpovídá poštovnému v rámci České republiky pro obyčejné dopisy do 100 g. Vychází v nákladu 160 tisíc kusů a zájemci ji mohou zakoupit na všech filatelistických přepážkách (tedy tam, kde mají pošty svou specializovanou přepážku), na webových stránkách České pošty a dále na vybraných poštách.

autor: Tisková zpráva