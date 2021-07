První krok k výstavbě Gigafactory. MPO a ČEZ uzavřely memorandum

reklama

Dokument nastavuje základní podmínky vzniku továrny a je předpokladem pro dohodu s dalšími případnými zástupci investorů do tohoto podniku, kde by vedle ČEZ působili například také zástupce automobilového průmyslu či výrobce baterií. Investice do projektu při roční výrobní kapacitě 40 GWh dosáhne částky minimálně 52 mld. Kč, vzniknout by mělo 2 300 pracovních míst.

„Automobilový průmysl je základním kamenem českého hospodářství a jeho podíl na našem HDP je téměř 10 procent. Teď musíme přesně v souladu s naší strategií Country for the Future učinit kroky pro jeho přechod na vyšší úroveň. Elektromobilita je realitou a je velmi důležité, aby jedna nebo více továren na bateriové články vznikly právě u nás v Česku. Každá z továren může dát práci více než dvěma tisícovkám lidí přímo v závodě a další tisíce míst vznikne v navazujících sektorech. Naše vláda je připravena zajistit podmínky, které by projekt podpořily, a to i vybudováním klíčové infrastruktury,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Jde například o zajištění nezbytné dopravní a vzdělávací infrastruktury, služeb v oblasti veřejného zdraví nebo sociálních služeb.

Továrna na bateriové články pro elektrická vozidla je strategický projekt, který urychlí přeměnu jak energetického, tak automobilového průmyslu v České republice. Projekty továrny a souvisejícího lithiového dolu jsou také příležitosti ke zlepšení životních podmínek regionů, které čeká strukturální transformace vzhledem k útlumu uhelného průmyslu.

„ČEZ je největším provozovatelem veřejných dobíjecích stanic v Česku a jsme připraveni naše podnikání rozšířit i do dalších částí elektromobility. Připravujeme projekt těžby lithia na Cínovci, které by se mohlo uplatnit právě v tuzemské továrně na bateriové články. V rámci uvažovaného investorského konsorcia bychom mohli mít funkci developera, který mimo jiné poskytne potřebné pozemky a postará se o dodávky energií a energetických služeb. Vhodnou lokalitou jsou například pozemky dnes již odstavené elektrárny Prunéřov 1,“ říká předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Ministerstvo průmyslu a obchodu i ČEZ jednají s dalšími potenciálními investory do projektu, jako jsou automobilky a výrobci baterií. Celková investice do projektu při plánované roční výrobní kapacitě 40 GWh dosáhne minimálně dvou miliard eur. Továrna vytvoří nejméně 2 300 pracovních míst a další tisíce u subdodavatelů, ve výzkumu a navazujících sektorech. Půjde o pracovní místa s velkou přidanou hodnotou a s perspektivou na desítky let dopředu. Vznikající elektromobilní průmysl tak přináší vhodnou příležitost, jak zajistit budoucnost pro regiony, kde hrál dosud klíčovou roli uhelný průmysl, který bude postupně utlumován.

