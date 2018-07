Uchovejte nezávislost maďarské vědy, volají evropské akademie věd

Partnerské akademie věd zemí Visegrádské čtyřky i instituce sdružené v organizaci ALLEA se obracejí na maďarské představitele s výzvou, aby přehodnotili navrhovanou novelu zákona o Maďarské akademii věd a návrh zákona o státním rozpočtu pro rok 2019, které by měly nepříznivý dopad na Maďarskou akademii věd, její finanční a vědeckou nezávislost.

Dopis podepsaný předsedy Akademií věd České republiky, Polska a Slovenska (ZDE) poukazuje na nezbytnost základního výzkumu vedeného touhou po poznání pro jakýkoli fungující a úspěšný systém výzkumu a inovací. Vyjadřují přesvědčení, že bez zákonných a finančních záruk by bylo takovéto fungování Maďarské akademie věd ohroženo.

„Maďarská vláda hodlá omezit vědeckou autonomii Maďarské akademie věd a snížit její rozpočet. V parlamentu se má v nejbližší době hlasovat o změně zákona o Maďarské akademii věd, a v návrhu zákona o státním rozpočtu pro rok 2019 je navržena výrazná redukce jejího rozpočtu," říká předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová.

„Takové kroky jsou nepřijatelné pro demokratickou zemi s rozvinutým průmyslem a velmi dobrou úrovní vědy a výzkumu. Jsme přesvědčeni, že takové kroky povedou v příštích letech ke snížení konkurenceschopnosti Maďarska a ke snížení celkové úrovně vzdělání i vzdělanosti v této zemi, včetně negativních dopadů na celý region. Proto jsme se dohodli s polskými a slovenskými kolegy, že Maďarskou akademii věd podpoříme," dodává předsedkyně české Akademie věd.

Výzva evropských akademií věd maďarskému ministrovi

S podobnou výzvou se obrátilo na maďarského ministra pro inovace a technologie László Palkovicse rovněž vedení evropské federace národních akademií přírodních a společenských věd ALLEA (All European Academies), která v současnosti sdružuje téměř 60 akademií z více než 40 evropských zemí.

Ve svém dopise (ZDE) zdůrazňuje, že Maďarská akademie věd je cenným členem ALLEA od jejího založení; její vynikající vědci a výsledky interdisciplinárních výzkumných center, institucí a vědeckých skupin nemají v Maďarsku konkurenci a těší se všeobecné důvěře maďarské veřejnosti i evropské vědecké obce.

Novela ohrožuje vědeckou nezávislost akademie

„ALLEA má silný pocit, že navrhovaná novela zákona o Maďarské akademii věd a návrh zákona o státním rozpočtu Maďarska pro rok 2019 odstraňuje právní i finanční záruky pro řádné fungování akademie ve vztahu k rozhodnutím týkajícím se zaměstnanců i výzkumných programů a v konečném důsledku také ohrožuje vědeckou nezávislost akademie…,“uvádí ve svém dopise ALLEA.

Upozorňuje dále, že se včas nevedly dostatečně podrobné konzultace se všemi příslušnými zainteresovanými subjekty o těchto zásadních změnách a zejména chybí souhlas Maďarské akademie věd s jejich zavedením. V důsledku toho by podle vedení ALLEA mohlo dojít ke snížení rozsahu i kvality výsledků výzkumu v Maďarsku.

Podpora Maďarské akademii věd

„ALLEA proto plně podporuje požadavek Maďarské akademie věd, aby byly navrhovaná novela zákona o Maďarské akademii věd a návrh zákona o státním rozpočtu pro rok 2019 staženy z hlasování v maďarském parlamentu a umožněny tak širší odborné konzultace o dopadu zákona s cílem zajistit, že autonomie akademie zůstane nedotčena a bude zabezpečena i náležitá role základního, fundamentálního výzkumu.“

Závěrem svého dopisu maďarskému ministrovi pro inovace a technologie vyzdvihuje evropská federace národních akademií přírodních a společenských věd, že se snaží chránit svobodu vědeckého bádání a autonomii vědeckých institucí, a proto podporuje rezoluci předsednictva Maďarské akademie věd k této otázce uveřejněné 15. června 2018.

Odkaz na výzvu akademií věd Visegrádské čtyřky: Statement of the Partners of Visegrad Group Academies Forum (ZDE)

Odkaz na dopis evropské federace národních akademií přírodních a společenských věd ALLEA maďarskému ministrovi pro inovace a technologie: Letter of Antonio Loprieno, President of ALLEA (ZDE)

Psali jsme: Akademie věd: V Ondřejově mají největší český dalekohled a spolupracují s NASA Akademie věd: Věda a poezie. Astronomické texty od antiky po středověk Akademie věd ČR: Technologickým projektem roku jsou objevy týmu Tomáše Jungwirtha Akademie věd ČR: Talentová akademie pro středoškoláky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva