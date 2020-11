AK ČR: Kompenzaci propadu daňových příjmů chtějí hejtmani zahrnout do úpravy rozpočtového určení daní (RUD)

reklama

Představitelé krajů také apelovali na ministra vnitra Jana Hamáčka, členy Centrálního řídicího týmu, zástupce VZP ČR a další aktéry, aby zaslali krajům veškeré konkrétní informace o tom, jak bude probíhat antigenní testování pedagogických pracovníků a veřejnosti. Kraje budou opět odběry organizovat, přesný plán ohledně testování ale dosud neměly.

Ministryně financí Alena Schillerová popsala hejtmanům jednání se senátory o nápravě stavu ohledně „daňového balíčku“, který schválila sněmovna a který znamená obrovský zásah do daňových příjmů krajů i obcí. Řešení vidí buď v „kompenzačním bonusu“, jenž by musel být zahrnut do novely zákona o státním rozpočtu a k financím by se kraje dostaly až za řadu měsíců, nebo ve formě úpravy rozpočtového určení daní. „My rozhodně upřednostňujeme úpravu rozpočtového určení daní, protože nevěříme, že v případě daňového balíčku půjde o záležitost na dva roky. Víme, že stoprocentní kompenzace je v tuto chvíli iluze a budeme se asi muset smířit s tím, že se o tom ještě bude debatovat. Proto chceme termín pro náš čtyřčlenný vyjednávací tým, abychom se co nejrychleji mohli bavit o parametrech kompenzace v rámci RUD,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta pověřený vedením Rady Asociace krajů. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický doplnil, že tým už jednal se senátorskými kluby a cesta k diskusi o výši a podobě kompenzace je otevřená.

Hejtmani dále diskutovali také o plánovaném testování pedagogických pracovníků a veřejnosti antigenními testy. Podle zástupců Centrálního řídicího týmu by testování pedagogů mělo začít od 4. prosince, testování veřejnosti pak od 18. prosince, přičemž testy budou zdarma a jejich absolvování je dobrovolné. „Veškerá organizační zátěž bude na krajích a znamená to plné vytížení odběrových míst. Jestliže to máme řídit, musíme mít veškeré konkrétní informace, projednat to s nemocnicemi, připravit každý detail. Nechceme nést zodpovědnost za něco, co není dobře připraveno,“ zdůraznil Martin Půta. Podle exhejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka je nutné, aby Centrální řídicí tým zaslal hejtmanům všechny podklady, na základě kterých se pak budou řešit jednotlivé požadavky, ať se to týká provozu odběrových míst, jeho personálního zajištění, postupu při zjištění pozitivity antigenního testu a dalších okolností. Teprve poté je možné testování zahájit. Stanovisko hejtmanů podpořil ministr vnitra Jan Hamáček, který téma nechá zařadit i na jednání Stálé pracovní skupiny Ústředního krizového štábu. Hlavní hygienička Jarmila Rážová také upozornila na to, že zhruba 6 – 7 krajů je z hlediska systému PES spíše na úrovni 5. stupně, a pokud se nebudou počty lidí pozitivních na COVID-19 vyvíjet lépe, nedoporučí ministrovi zdravotnictví další rozvolňování.

Hejtmani rovněž 11 hlasy schválili, aby jménem Asociace krajů hejtman Martin Půta oslovil ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka a požádal jej o řešení propadu tržeb v regionální veřejné dopravě. Propad by mohl být hrazen z úspor na slevách z žákovského a seniorského jízdného.

V závěru jednání se hejtmani shodli, že se ustavující zasedání Rady Asociace krajů ČR uskuteční ve středu 2. prosince 2020 v Praze, hejtmanská videkokonference se pak následně bude konat ve čtvrtek 3. prosince.

