AV ČR: Historii i symbol Listopadu 1989 připomene přednáška na Žofíně

Přednáška v pražském paláci Žofín se uskuteční v pondělí 21. října, začíná v 16 hodin a zájemci ji mohou sledovat také živě přes iVysílání České televize.

Výročí 17. listopadu je „živý svátek“. Proces, který tehdy sametovou revolucí začal, nekončí. Diskuse se vedou jak o jeho předpokladech, tak o reálných změnách, respektive o tom, jak rychle půjdou realizovat. A co vlastně máme na mysli, když hovoříme o listopadu 1989?

Miroslav Vaněk, respektovaný historik, který se zabývá českými moderními dějinami a v českém prostředí položil základy orální historie, se ve svém projevu zaměří jak na historické události, tak na jejich analýzu a interpretaci. Představí mezinárodní podmínky, který měly na vývoj událostí rozhodující vliv. Připomene rozličné faktory domácí, které k pádu režimu po čtyřiceti letech trvání různou měrou přispěly. Podrobně vysvětlí jak události, které obvykle souhrnně nazýváme termínem sametová revoluce, tak jejich symbolický význam, hodnotu a formativní sílu.

Miroslav Vaněk se ve slavnostní přednášce zaměří také na důležité mezníky oslav výročí boje za svobodu a demokracii: mimo jiné na tzv. „ukradenou revoluci“, jak ji nazvala část někdejších studentských revolucionářů v roce 1990, manifest „Děkujeme, odejděte!“ publikovaný v den desátého výročí nebo připomínky 15. výročí v roce 2004, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie.

„Rezonance symbolu 17. listopadu je ohromná,“ říká historik Miroslav Vaněk. „Někteří oslavují, jiní demonstrují a další si užívají dne volna. Ani po 30 letech ale nejsou připomínky listopadu 1989 o ´pouhém kladení věnců´,“ upozorňuje Vaněk.

Odkaz na přenos v iVysílání najdete ZDE.

Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, je významný český historik zabývající se českými moderními dějinami a zakladatel české orální historie. Jeho práce má ohlas rovněž v zahraničí, kde získal renomé známého a respektovaného historika. V roce 2010 byl zvolen prezidentem International Oral History Association. Je autorem nebo spoluautorem dvaceti vědeckých monografií a téměř stovky odborných článků v domácím i mezinárodním milieu. V roce 2016 vydal ve spoluautorství s Pavlem Mückem publikaci Velvet Revolutions: An Oral History of Czech Society v prestižním nakladatelství Oxford University Press. Působí též jako vysokoškolský pedagog, v roce 2008 založil na Fakultě humanitních studií UK magisterský obor Orální historie – soudobé dějiny, který do roku 2017 vedl. Vyučoval též v zahraničí, například na The University of North Carolina at Chapel Hill v USA nebo na Aarhus University v Dánsku. K jeho dalším významným počinům náleží mj. založení a vedení České asociace orální historie. Je členem řady vědeckých a oborových rad či grantových komisí. Významně se věnuje i popularizační činnosti.

