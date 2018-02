Akademie věd ČR: Historik Rudolf Kučera získal v USA prestižní cenu

22. 2. 2018 7:37

Vědec Masarykova ústavu a Archivu AV ČR Rudolf Kučera obdržel cenu Asociace pro československá studia za svoji knihu Život na příděl. V americkém nakladatelství Berghahn vyšla pod názvem Rationed Life. Science, Everyday Life, and Working-Class Politics in the Bohemian Lands, 1914-1918.