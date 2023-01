Armáda ČR: 2023 „angličáků" pro dobrou věc. Výtěžek ze sportovní akce jde na léčbu tříletého Jiříka

reklama

S nápadem přišli manželé Z. a V. K., kteří jsou jako příslušníci naší armády v současné době nasazeni v zahraničních misích v Lotyšsku a na Slovensku. „Řekli jsme si, že bychom mohli začít nový rok sportovně, stejně jako v minulých letech. Protože jsme ale každý na jiném místě, tak nás napadlo do toho zapojit i naše kolegy ve zbrani,“ popsal počátek celé akce rotmistr Z.K. „Domluvili jsme, že každý poskládáme minimálně jeden tým o deseti vojácích. Následně pak zkusíme porovnat časy, za které týmy dokáží udělat 2023 angličáků, tedy číslo letošního roku,“ doplnila rotmistryně V. K.

Propojit sportovní klání s charitou pak následně napadlo příslušníky 9. úkolového uskupení v Lotyšsku. „Požádali jsme paní generálku Šmerdovou a velitelství pro operace o radu, jak nejlépe případné vybrané finanční prostředky využít,“ vysvětlila poručice J. K. Zároveň dodala, že hlavní myšlenkou bylo podpořit nějaký konkrétní případ. „Doporučili nám kolegu vojáka, který případné vybrané finanční prostředky použije na léčbu svého vážně nemocného syna.“

Správná motivace

Anketa Kdo by hájil ČR před Bruselem lépe? Jaroslav Bašta 77% Andrej Babiš 23% hlasovalo: 10677 lidí

Do novoroční akce se zapojili na zahraniční operaci v Lotyšsku a na Slovensku nejen čeští vojáci, ale vlastní týmy vytvořili i Kanaďané, Slováci, Slovinci, Němci nebo Američané. „Děkujeme za organizaci této výzvy, protože je to podle mě skvělý vstup do nového roku,“ pronesl velitel mnohonárodnostního bojového uskupení v Lotyšsku podplukovník Craig Higgins při zahájení celé akce. Přínos vidí velitel Slovenského kontingentu, plukovník Karel Navrátil, i v účasti koaličních partnerů. „Na každé misi je důležité lidi nejenom připravit na vlastní nasazení, ale také je správně namotivovat a takovéto sportovně-společenské události jsou ideálním nástrojem, jak toho docílit. Navíc, když je to v mezinárodním prostředí, kdy si vojáci navzájem chtějí ukázat mezi sebou, co umí, prostě se hecnout, je to vždycky ku prospěchu věci.“

Celkově nejrychleji zvládl zacvičit 2023 angličáků český tým na Slovensku v čase 37:46 minut. „Měli jsme trochu jinou taktiku a díky tomu jsme nejspíš vyhráli. Ale první místo pro nás nic neznamená, hlavní bylo, že jsme si dali pořádně do těla a podpořili dobrou věc,“ prozradil zástupce vítězného týmu vrchní praporčík bojového uskupení L.D. „Bylo to velmi náročné, ale díky lidem v týmu jsme to nakonec dali,“ svěřil své prvotní pocity po sportovním výkonu slovinský desátník D. R.. V Lotyšsku byl nejrychlejší tým složený z vojáků různých národů, který zdolal stanovené číslo za 38:42 minut.

Výtěžek z této akce je věnovaný tříletému Jiříkovi, kterému se společně s jeho rodinou v červnu 2022 změnil svět. Lékaři mu diagnostikovali akutní lymfoblastikou leukémii. Za sebou má už půlroční zdravotní procedury, které zahrnují velké množství chemoterapií a léčbu kortikosteroidy. Musí být neustále ve sterilním prostředí a jíst speciálně upravenou stravu. Právě na samotnou léčbu a chod domácnosti jsou směřované peníze z této charity.

V současné době již má sbírka na svém kontě více jak 100 tisíc Kč. Přispívat je možné ještě další 4 týdny. „Je důležité si uvědomit, že ne všichni se mají dobře a mohou žít plnohodnotný život. I proto vidím velké plus v tom, že tato akce podpoří navíc i dobrou věc,“ doplnil velitel kontingentu na Slovensku plukovník Navrátil.

Psali jsme: Armáda ČR: Plánované personální změny na Generálním štábu Armáda ČR: Vojáci si připomněli vánoční svátky v misích Armáda ČR: ČR pokračuje v jednání s Izraelem o dodání systému SPYDER Armáda ČR uzavírá kapitolu výcvikové mise EU v Mali

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.