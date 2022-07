Autodrom Most: Divoké karty na MS superbiků v Mostě jsou rozdány

reklama

V prestižní kategorii Superbike se představí Oliver König. Dvacetiletý jezdec zažívá premiérovou sezónu v barvách týmu Orelac Kawasaki. V Mostě se bude snažit navázat na skvělý loňský výsledek, kdy v nejslabší kubatuře Supersport 300 vybojoval bronz. Königa ve startovním poli doplní na divokou kartu startující Michal Prášek. Zkušený třiatřicetiletý jezdec je pravidelným účastníkem seriálu Alpe Adria a má za sebou řadu úspěchů. Mezi ty nejvýraznější patří absolutní vítězství v tomto šampionátu v rámci kategorie Superstock 1000 v letech 2015 a 2016. „Za divokou kartu na Most jsem moc rád, chtěl bych moc poděkovat každému, kdo se za mě přimluvil, abych mohl startovat. Dlouhé roky jsem se chtěl svézt ve WSBK, ale nebylo to možné. Nebude to pro nás vůbec lehký víkend, pojedu na svém motocyklu, se kterým závodím v šampionátu Alpe Adria. Žádný velký cíl si nelze klást, ale každopádně si chci užít každé kolo, které budu na trati,“ plánuje Michal Prášek.

Ondřej Vostatek je v letošním roce stabilním účastníkem kategorie Supersport 600. Bude tradičně sedlat motocykl Yamaha v barvách stáje MS Racing. Sedmnáctiletý jezdec bude patřit mezi největší české kandidáty na bodované pozice. Doposud se mu podařil především závod v Estorilu, kde se v obou závodech probojoval do nejlepší desítky. Překvapit mohl ve stejné kategorii Petr Najman. Šestadvacetiletý jezdec, který sbírá úspěchy především na přírodních okruzích, získal pro závod v Mostě divokou kartu do kategorie Supersport 600, ale jeho start bohužel zhatil těžký pád a následný úraz paže při červencovém IRRC ve Finsku. Petrovi přejeme brzké uzdravení a rychlý návrat na závodní tratě.

V této kategorii tak nakonec na divokou kartu odstartuje Patrik Homola, který včera oslavil své třiatřicáté narozeniny. Patrika fanoušci znají ze seriálu Alpe Adria, kde v červnu opanoval druhý závod v Grobniku. „Most byl první okruh, na který jsem jako jezdec vstoupil a navždy tak zůstane srdcovou záležitostí. Možnost startovat zde na mistrovství světa jsem se dozvěděl 3 týdny do startu a od té doby je to 1 velký sled událostí. Snažím se udělat maximum pro výsledek a pro reprezentaci ČR. Rád bych touto cestou poděkoval týmu Autodromu Most za jejich usilovnou práci a zájem o český motorsport a také Autoklubu ČR, kde vzali moji žádost vážně. Udělení divoké karty je tedy pro mě obrovská čest,“ neskrývá radost z možnosti startovat v Mostě Patrik Homola.

Hned dva zástupce startující na divokou kartu bude mít Česká republika v kategorii Supersport 300. Zkušenějším z této dvojice je devatenáctiletý Petr Svoboda, který v letošní sezóně startoval též v týmu Accolade Smrz Racing jako náhradník za zraněného španělského jezdce. Nyní se již José Luis Perez Gonzalez vrací do sedla svého motocyklu, Petr tak bude startovat na divokou kartu. „Na domácí závod v Mostě se moc těším. Sezóna se vyvíjí slibně, ale vždy se mi nepodařilo spojit vše potřebné dohromady. Doufám tedy, že při domácím závodě to prolomím. Tým i motorka fungují na stoprocentně, takže se budu snažit udělat pěkný výsledek,“ těší se na závod Svoboda.

Petra v rámci „třístovek“ doplní Filip Feigl, který si v Mostě v loňském roce odbyl svou premiérovou účast na podniku mistrovství světa. Pravidelný účastník IDM Supersport 300 se letos v rámci tréninku věnuje také třídě GP12 v rámci Miniracing Czech Republic. „Jsem moc rád, že mi byla udělená divoká karta. Je to pro mě velká šance se ukázat a rozhodně čest jet na domácím okruhu závod mistrovství světa před českými fanoušky,“ okomentoval udělení divoké karty Feigl.

Stálým účastníkem R3 bLU cRU European Cup je sedmnáctiletý Filip Juránek. Ten samozřejmě v Mostě nebude chybět v sedle motocyklu Kawasaki Ninja 300, se kterým v minulém roce závodil König ve třídě Supersport 300. Filipa doplní na divokou kartu startující Adéla Ouředníčková, kterou fanoušci silničních závodů motocyklů znají především z šampionátu Miniracing Czech Republic. V něm závodí již tři roky a letos postoupila do neprestižnější třídy GP12, kde bojuje pravidelně o nejlepší pozice.

Hlavní slovo ve výběru jezdců měla Komise Silničních závodů motocyklů Autoklubu České republiky v čele s jejím předsedou Matějem Smržem, který za sebou nemá jednoduché rozhodování. „Stejně jako v loňském roce se sešlo více žádostí a nebylo možné vyhovět všem. Děkuji členům komise za pomoc při rozhodování a přeji našim reprezentantům hodně štěstí. Věřím, že barvy České republiky zde mají šanci na dobré výsledky,“ přiblížil situaci Matěj Smrž.

Svůj komentář k blížícímu se závodu přidávají také předseda představenstva společnosti AUTODROM MOST Josef Zajíček a prezident Autoklubu České republiky Jan Šťovíček.

„Letos to bude už podruhé co WorldSBK zavítá do Mostu a poprvé bez covidových omezení. Odvedli jsme velký kus práce jak na dráze, tak i v zázemí pro fanoušky a jsme na vrcholný víkend závodní sezóny skvěle připraveni. Diváci budou mít přístup i do paddocku, takže zážitek bude pro každého opravdu maximální. Pro děti a mládež do 18 let máme vstup zdarma. Věřím, že dorazí dostatek fanoušků, protože chceme pokračovat ve vylepšování areálu pro konání akcí takového rozsahu a bez divácké podpory by to nebylo možné,“ říká Josef Zajíček, předseda představenstva společnosti AUTODROM MOST.

„Jsem velice rád, že čeští fanoušci budou moci, stejně jako v loňském roce, sledovat na trati sedm českých jezdců, z toho pět startujících na divokou kartu. Premiérový ročník se vydařil a skvělý výsledek zajel Oliver König, uvidíme, komu se bude nejlépe dařit letos, české jezdce rozhodně nečeká nic jednoduchého, přijďte je podpořit z tribun mosteckého okruhu!“ zve fanoušky prezident Autoklubu České republiky Jan Šťovíček.

WorldSBK Czech Round Mistrovství světa superbiků se na mosteckém autodromu uskuteční 29. až 31. července 2022.

Fanoušci se ale hlavně mohou těšit na skvělou atmosféru, kterou už letos nebudou omezovat covidová nařízení. AUTODROM MOST si pro všechny návštěvníky navíc přichystal volný vstup do paddocku, kde v sobotu i v neděli proběhne divácky atraktivní pit walk. Během pit walku mají fanoušci jedinečnou možnost nahlédnout přímo do týmových boxů a setkat se se svými oblíbenými jezdci tváří v tvář. Samozřejmostí jsou autogramiády jezdců, promotérská paddock show a řada dalších doprovodných akcí. Pro komfortní sledování celého závodu budou na diváckém svahu připraveny velkoplošné obrazovky. Děti a mládež do 18 let mají vstup zdarma. Na www.autodrom-most.cz aktuálně běží předprodej zvýhodněných vstupenek a na stejném místě můžete najít i řadu dalších praktických informací k celému závodnímu víkendu, který by si rozhodně neměl nechat ujít žádný fanda špičkového motorsportu.

