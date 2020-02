Autodrom Most: Na závodním okruhu autodromu se zájemci mohou svézt opět v polovině února

reklama

První jízdy si fanoušci adrenalinu užili v prosinci, dalším termínem byl 18. leden. „Nyní je poslední šance vyzkoušet si zkraje roku okruh v zimních podmínkách, tedy například zvládání zatáček na zasněžené dráze. Problémem je samozřejmě počasí, nezvykle vysoké teploty zatím spíše připomínají jaro. Ale do poloviny února se to ještě může změnit,“ láká motoristické nadšence obchodní manažer pro sport společnosti AUTODROM MOST Jakub Krafek.

Upozornil, že z bezpečnostních důvodů organizátoři neměří dosažený čas účastníků jízd. „Bohužel, místo sněhové nadílky nás nyní trápí spíše ranní a dopolední mlhy. Pokud způsobí, že pracovníci dispečinku nevidí na kamerovém systému dráhu, není možné rovněž z důvodu bezpečnosti jízdy uskutečnit. Jakmile ale mlha opadne, prodej kuponů na dráhu zase obnovíme,“ vysvětlil manažer.

Autodrom navazuje na praxi posledních let, jezdí se vždy od 10:00 do 16:00 hodin s hodinovou polední přestávkou od 12:30 do 13:30 hodin. Velký závodní okruh je možné si kdykoli pronajmout také pro individuální testování a tréninky nebo testování a tréninky závodních týmů. Objednat se lze minimálně tři dny předem na tel. č. 702 143 267, případně e-mailové adrese krafek@autodrom-most.cz. Autodrom nabízí i projekt OC Race, umožňuje svezení v závodním voze Škoda Octavia Cup RS III, a to jak za volantem, tak na sedadle spolujezdce.

Od konce března se autodrom vrací k běžnému režimu na závodním okruhu, i on počítá s volnými jízdami pro veřejnost. První z nich se uskuteční pří příležitosti zahájení nové sezony pod tradičním názvem The Most AUTOSHOW, a to v sobotu 21. března.

Více o zimní akci Jezdíme za každého počasí ZDE

