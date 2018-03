Autodrom zahájí novou sezonu nedělní autoshow s bohatým programem

21.03.2018 11:10

Už v neděli 25. března přivítá areál mosteckého autodromu návštěvníky při tradičním zahájení nové sezony The Most AUTOSHOW. Čeká je bohatý program s novinkou v podobě soutěže o co nejrychlejší zdolání slalomu mezi kuželi za volantem traktoru. Odstartuje zároveň čtvrtý ročník oblíbené soutěže amatérských jezdců The Most Challenge na velkém závodním okruhu, do něhož se mohou zapojit v případě zájmu i účastníci populárních volných jízd po dráze vlastním vozem. Celodenní program začíná v 09:00, končí v 18:00 hodin. Vstup a parkování v areálu autodromu je bezplatné.