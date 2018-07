BESIP: Oslava Harley-Davidson přivede na české silnice zvýšený počet motorkářů

Začátek července přivede na české silnice nezvykle velký počet motocyklů. Od čtvrtka 5. do neděle 8. července se v Praze odehraje mezinárodní oslava 115. výročí motocyklové značky Harley-Davidson.

Podle odhadů organizátorů na ni dorazí zhruba 60 tisíc motorkářů z celého světa. Řada z nich navíc již dnes zamíří do pražských Letňan na koncert britské rockové legendy The Rolling Stones. BESIP bude ohleduplné chování mezi řidiči aut a motorek propagovat přímo na samotné akci Harley-Davidson na pražském Výstavišti, kde bude jeho stánek součástí zóny pro rodiny s dětmi. Zároveň BESIP připravil přehled nejrizikovějších situací mezi autem a motocyklem.

V hlavním městě by řidiči měli počítat s tím, že se v sobotu od 10.00 koná spanilá jízda Harley-Davidson v pražských ulicích. Konvoj, který může čítat až 4000 motorek, vyrazí z Letné a projede ulicemi – Nábřeží Kapitána Jaroše, Hlávkův most, Wilsonova, Žitná, Smetanovo nábřeží, Klárov, Chotkova a Milady Horákové. S větším počtem motorek se řidiči mohou potkat i mimo hlavní město, obzvlášť ve Středočeském kraji, který bude od čtvrtka do neděle cílem jak organizovaných, tak individuálních vyjížděk motorkářů. Mezi destinace organizovaných akcí patří Kutná hora, Křivoklát, Český Šternberk, Karlštejn, Konopiště či Dobříš. Podrobnosti naleznete na webu oslav zde.

Bez ohledu na mimořádnou akci Harley-Davidson jsou motorkáři dlouhodobě jednou z nejrizikovějších skupin na našich silnicích, což nelichotivě dokládají čísla z dopravních nehod. Během první poloviny roku bylo na českých silnicích podle předběžných statistik usmrceno už 36 motorkářů, 121 motocyklistů utrpělo v období od ledna do května těžké zranění. Samotní motocyklisté sice způsobí většinu nehod, řidiči vozidel jsou ale zodpovědní za více než 40 procent střetů, což je významný podíl. V rámci kampaně zaměřené na vztah motorkářů a řidičů osobních vozidel proto BESIP upozorňuje na nejrizikovější situace, se kterými se na silnici obě dotčené skupiny setkávají:

Skupina motorek

Když potkáte motorku, je velká šance, že jich může být víc. Věnujte tedy pozornost tomu, abyste v zrcátku nepřehlédli další motorkáře, kteří se k vám blíží. Toto je opravdu častá příčina dopravních nehod, hlavně při odbočování vlevo. Pustíte jednoho, ale nevšimnete si, že jedou i další. Motorka, která splňuje technické předpisy, nemusí být uvnitř auta slyšet. Jeho řidič může mít nahlas puštěné rádio.

Skupina motorek – nervozita

Řidiči automobilů mívají tendenci v obklopení většího počtu motocyklů zmatkovat. Jedou neplynule, bezdůvodně zpomalují, snaží se motorkám vyhýbat. Motorkáři nemohou takové reakce předvídat. Proto je lepší, pokud vedle vás projede větší skupina motorkářů, držet se své rychlosti a směru dráhy, motorka je agilnější, přizpůsobí se vám. Navzájem odhadnout své reakce, to je polovina úspěchu.

Vyhýbání se překážce

Připravte se na to, že motorky častěji než jiná vozidla mění směr jízdy a stopu kvůli tomu, že se musí vyhýbat překážkám, jako jsou třeba kanály, tramvajové pásy, nerovnosti a nečistoty na silnici. Zejména na starších komunikacích je tato situace více než častá.

Při brzdění mají výhodu auta

Auto může – o to víc díky moderním asistenčním systémům – naplno brzdit i v zatáčkách. To motorky stále nemohou. Pokud tedy motorce, která jede za vámi, takzvaně „natvrdo“ zašlápnete, má motorkář jen malou šanci stejně včas zastavit. Je velký rozdíl v délce brzdné dráhy na suchém a mokrém povrchu. Na suchu je brzdná dráha auto vs. motorka přibližně srovnatelná, na mokru se u motorky podstatně prodlužuje.

Přehled všech rizikových situací včetně grafiky naleznete ZDE.

