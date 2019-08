BESIP s Lukášem Peškem zahájili kampaň „Limit“ zaměřenou na motorkáře

Motocyklisté patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu. Letos už jich (do konce července) zemřelo 48 a 228 bylo těžce zraněno. Loni zemřelo na našich silnicích 91 motocyklistů. „To je velmi smutná bilance, která by nás neměla nechat lhostejnými,“ říká ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Právě u smrtelných nehod motorkářů loni došlo k největšímu meziročnímu zhoršení (více než 40 procentní nárůst obětí oproti 2017). Souvisí to i se stále větší oblibou motocyklů, jejichž prodeje výrazně rostou.

„Letošní statistika smrtelných obětí a těžkých zranění u motorkářů zatím bohužel kopíruje loňský rok. Motocyklisté často podceňují rizikové situace, nepřizpůsobí rychlost stavu vozovky nebo situaci v provozu. Nejvíce vážných nehod se stává na silnicích druhé třídy, mimo město a často v zatáčkách,“ popisuje vedoucí oddělení BESIP Tomáš Neřold.

Nejrizikovější skupinou jsou přitom řidiči motocyklů ve věku zhruba 35-45 let. Zároveň jde o řidiče, kteří jsou v řízení velkého motocyklu nezkušení, konkrétně o řidiče do pěti let praxe s řízením motocyklu. Právě na tuto skupinu nová kampaň především cílí.

Nutno ale konstatovat, že i řidiči aut by měli být k motorkářům pozornější a více s nimi na silnici počítat. Řidiči aut způsobí zhruba 40 procent nehod s motocyklisty.

Proč je hlavní tváří kampaně právě Lukáš Pešek?

„Jsme rádi, že jsme s Lukášem spojili síly, neboť je naším nejúspěšnějším závodníkem v Moto GP. Zároveň je zkušeným lektorem, který učí bezpečnou jízdu na motorce. Ve svém oboru dosáhl na nejvyšší příčky. Je to ale i díky tomu, že předvídá rizika a zná svůj limit. Věřím, že nová kampaň přispěje k tomu, aby se počet vážných nehod motorkářů snížil,“ říká ministr dopravy Vladimír Kremlík.

„Spolupráce s BESIPEM na celostátní kampani dává možnost změnit atmosféru na našich silnicích a způsob, jak lidé o ježdění na motorce přemýšlejí. Je velký rozdíl řídit motorku na závodním okruhu a v realitě, kde i já téměř každý den zažívám nějakou krizovou situaci. Chceme řidiče naučit více předvídat, co mohou na silnici udělat ostatní. Každý má svůj limit a neměl by za něj chodit,“ říká Lukáš Pešek.

„Na většinu motorkářů i řidičů doma čeká rodina nebo někdo blízký. To je hodně dobrý důvod dojet v klidu do cíle. Bohužel se ale někdy stává, že jezdec nasadí helmu a přestane přemýšlet. To pak může skončit hodně špatně,“ dodává Lukáš Pešek.

„Sázíme na to, že Lukáš Pešek bude mít autoritu v naší hlavní cílové skupině. Tedy u mužů nad 35 let, kteří mají silné ego, hotový názor, ale zároveň chtějí mít věci pod kontrolou. Lukáš na motorce strávil většinu svého života, a má tak vlastní cennou zkušenost, kterou může sdílet,“ říká vedoucí BESIPU Tomáš Neřold.

Spot ke kampani naleznete zde. Další informace ke kampani, vizuál a statistiky rovněž na webu www.ibesip.cz.

Nejčetnější faktory, které přispívají ke vzniku dopravních nehod motocyklistů:

nepozornost řidiče motocyklu

vysoká rychlost a nepřizpůsobení rychlosti jízdy stavu vozovky

nezkušenost motocyklisty

nesprávné vyhodnocení situace,

vědomé nerespektování pravidel silničního provozu

reakce v panice

Pouze při 4 z 10 střetů osobního vozidla s motocyklistou, vnímal řidič motorového vozidla motocyklistu ještě před samotným nárazem (6 z 10 řidičů motocyklistu před střetem vůbec nevnímalo).

Součástí kampaně bude mimo jiné:

TV spot v délce 30 sekund

TV spot v délce 1:15 sekund,

Rádiový spot namluvený Lukášem Peškem

Účast Lukáše Peška na propagačních kontaktních akcích s veřejností

Motoškola Lukáše Peška pro cca 100 lidí, pro účastníky bude zdarma

Soutěž s tematikou bezpečného chování na motocyklu

Instruktážní videa na sociální sítě upozorňující na rizikové situace

Psali jsme: BESIP: Motoristy čeká velmi náročný víkend, zpřísňují se také pravidla v Chorvatsku BESIP: Pětinový nárůst srážek s vlakem na železničních přejezdech - jak řešit krizové situace? BESIP: Prázdniny jsou nejrizikovějším obdobím roku, BESIP připravil mapu tras na Jadran BESIP: Sedmero zásad bezpečné jízdy na koloběžce

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva