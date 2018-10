Boj o vítěze The Most Challenge graduje, bodový rozdíl na špici je minimální

01.10.2018 15:04

Minimální bodový rozdíl mezi favority na vítězství okoření závěrečné boje čtvrtého ročníku soutěže amatérských jezdců The Most Challenge na velkém závodním okruhu mosteckého autodromu. Letos zavedený systém hodnocení dává šanci na celkové prvenství i jezdcům s vozy s motory slabších kubatur. Důkazem je průběžný lídr Robert Špáňa s vozem BMW M3, zařazeným do kategorie N2. Nasbíral zatím 34 bodů. Na paty mu šlape Tomáš Hajšman s Porsche GT4 v kategorii N4, tedy nejvýkonnějších aut. Dosud má na kontě 27 bodů. O čtyři body méně shromáždil Vladimír Plh, jehož Lotus Exige 350 vévodí vozům kategorie N3.