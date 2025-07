Zakázané zbraně na Ukrajině. Západ křičí

Nizozemské a německé zpravodajské služby shromáždily důkazy o rozsáhlém ruském používání zakázaných chemických zbraní na Ukrajině. „Rusko zintenzivňuje používání chemických zbraní. Toto zintenzivnění je znepokojivé, protože je součástí trendu, který pozorujeme již několik let – používání chemických zbraní Rusy se v této válce stává normalizovanějším, standardizovanějším a rozšířenějším,“ řekl nizozemský ministr obrany Ruben Brekelmans a vyzval k přísnějším sankcím proti Moskvě.

Německá zpravodajská služba BND zjištění potvrdila a ve svém prohlášení uvedla, že důkazy získala společně se svými nizozemskými protějšky. Šéf nizozemské Vojenské zpravodajské služby (MIVD) Peter Reesink sdělil, že závěry vycházejí „z našich vlastních nezávislých zpravodajských informací, takže jsme je sami pozorovali na základě vlastního vyšetřování“.

Spojené státy poprvé obvinily Rusko z používání chlorpikrinu v květnu loňského roku. Rusko použití nelegální munice popřelo a obvinilo z toho Ukrajinu. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová ve středu uvedla, že Federální bezpečnostní služba objevila na východě země ukrajinskou skrýš s výbušninami obsahujícími chlorpikrin. Ukrajina taková obvinění důrazně popírá.

Americký prezident Donald Trump v pátek telefonicky hovořil se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Jednání potvrdil Zelenskyj na sociální síti Telegram. „Probrali jsme možnosti naší protivzdušné obrany a shodli se, že budeme pracovat na jejím posílení. Dohodli jsme se, že o tom budou jednat naše expertní týmy,“ napsal ukrajinský prezident.

Zelenskyj s americkým prezidentem jednal také o společné výrobě zbraní i o společných nákupech a investicích. Ukrajina žádá Washington o prodej dalších raket a systémů Patriot, které považuje za klíčové pro obranu svých měst před zesilujícími ruskými leteckými údery.

Rozhodnutí Washingtonu zastavit některé dodávky zbraní na Ukrajinu vyvolalo varování Kyjeva, že tento krok oslabí jeho schopnost bránit se ruským náletům a postupu na bojišti. Německo uvedlo, že jedná o nákupu systémů protivzdušné obrany Patriot, aby tuto mezeru překlenulo.

Hovor trval přibližně 40 minut. Došlo k němu den poté, co Trump prohlásil, že telefonoval s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Kyjev již dříve obdržel baterie a munici pro systémy Patriot od USA v rámci pomoci za éry prezidenta Joea Bidena. Trump ho kritizoval za to, že poslal zbraně na Ukrajinu, aniž by za to cokoli dostal.

Jen několik hodin po čtvrtečním rozhovoru Trumpa s Putinem Kyjev čelil dosud největšímu útoku dronů. Zelenskij ho označil za „záměrně masivní a cynický“. Zahynul při něm jeden člověk, nejméně 23 osob bylo zraněno, budovy v hlavním městě byly poškozeny.

Sirény protiletadlové obrany, kvílení sebevražedných dronů a dunivé detonace se ozývaly od časného večera až do úsvitu. Rusko podle ukrajinského letectva odpálilo celkem 539 dronů a 11 raket. Rodiny se tísnily v podzemních stanicích metra a nad centrem města se vznášel štiplavý kouř. Náčelník kyjevské vojenské správy v pátek odpoledne uvedl, že v troskách jednoho z míst útoku bylo nalezeno tělo.

This is Kyiv right now. I will not stop until the bombs stop. Many Ukraine’s fall abandoned by the world. Many are sending their goodbye to their families outside of Ukraine. This is not God's will. Putin, you can not beca Christian and do this to other Christians, Jews, &… pic.twitter.com/8RIYLejqIp