Brusle, lyže, grog... Celé Lipensko čeká víkend snů, plný zábavy

Víkend plný sportu a zábavy čeká tento týden Lipensko. Místní podnikatelé a provozovatelé atrakcí předpokládají největší návštěvy za letošní zimu. Bude se zde lyžovat, bruslit, lidé se mohou zapojit do akce, jejímž cílem je zapsat se do České knihy rekordů.

Mrazivé teploty posledních dní umožňují bezpečné bruslení na zamrzlém lipenském jezeře. Od pondělí je v provozu nejdelší ledová a bruslařská magistrála v Evropě, po které se hromadně pohybují stovky bruslařů, běžkařů a kitařů. Nástupních míst na ledovou magistrálu je hned několik, kde o víkendu nabízí atraktivní program. V Lipně nad Vltavou je to u Loděnice Lipno nebo v přístavu Marina Lipno u Obrryby.

„Jenom od pondělí, kdy jsme magistrálu slavnostně otevřeli, si široké upravené ledové dráhy užilo více než 3000 lidí a víkend čekáme naprosto fenomenální. Jarní prázdniny jsou v plném proudu a tak neváhejte a přijeďte si zabruslit,“ zve mluvčí Skiareálu Lipno Vojen Smíšek. Navíc v pátek 2.března mohou lipenští hosté bruslit na ledě při svíčkách. Akce začne v 18:30 a pro bruslaře bude svíčkami osvětlena dráha mezi nástupními místy u Obrryby v Marina Lipno a Loděnicí Lipno.

Další nástupní místo na dlouhé kilometry ledové magistrály je ve Frymburku za náměstím u přívozu. Nejsou tu jen dlouhé kilometry ledové dráhy, ale také četná hřiště pro hokejisty. Na bruslaře jsou připraveni i na pláži v Horní Plané. Tam mají podle starosty Jiřího Hůlky v plánu zábavné odpoledne na ledě, hlavním tahákem je tradiční akce s názvem „Hornoplánská brusle 2018“. Ta je určená pro všechny, kdo se alespoň udrží na bruslích. Budou zde připraveny soutěžní disciplíny, doprovodný program pro děti, diskotéka, ohnivá jízda na bruslích s lampiony a loučemi a na závěr ohňostroj. Závod v Horní Plané je plánovaný pro děti do 6 let v délce 100 metrů. Maminky s kočárky budou soutěžit na trati dlouhé 250 metrů, trať pro ženy bude dvojnásobná, muži se utkají na trati dlouhé jeden kilometr a supermuži pojedou na stejné dlouhou vzdálenost, ovšem budou obtěžkáni pneumatikou, kterou budou muset táhnout za sebou.

Zamrzlé Lipno nabízí možnost vyžití i běžkarům. Dokonce se na lipenském ledu a sněhu o víkendu pojede unikátní závod na běžkách. Závod Frymburská stopa 2018 se poběží v sobotu 3. března. Tam kde není led upraven pro bruslení a není odhrnutý sníh, tam ho leží na ledě dostatečná vrstva pro vyříznutí lyžařské stopy skůtry a i další technikou. Sportovci si tak užijí krásný závod v běhu na lyžích klasickou technikou v perfektně připravené stopě a to na trati 10 a 20 kilometrů s převýšením 0 metrů.

„Už to vypadalo, že letošní zimu se tradiční Frymburská stopa kvůli výkyvům počasí neuskuteční, avšak počasí na konci února zařídilo vše jinak. Sice nenapadlo dostatek přírodního sněhu na louky v okolí jezera, ale díky silným mrazům zamrzlo lipenské jezero a na naprosto rovné ploše je vrstva okolo 15 centimetrů dostatečná proto, aby se podařilo upravit kvalitní stopy,“ uvádí hlavní organizátor Martin Řezáč. Vítaný je každý, kdo by si chtěl zasportovat v přátelské až rodinné atmosféře, kterou podtrhuje nádherná lokalita.

Podle Jiřího Mánka z Turistického spolku Lipenska, který rozvíjí a turisticky propojuje celou lipenskou oblast od Stožce po Rožmberk, jsou momentální podmínky ideální a využívá jich celý region. Nabídka pro turisty je tak díky spolupráci všech naprosto komplexní a dále prohlubuje spolupráci celého regionu. Ti co na Lipno přijedou v sobotu, můžou navíc pomoci Lipensku se zápisem do České knihy rekordů. V den, kdy se toho na Lipensku děje nejvíce a očekává se největší návštěva za letošní zimu, si místní i turisté na Lipensku zpestří jarní prázdniny grogem a bombardinem vyrobených z produktů jihočeského lihovaru Fruko-Schulz. Grog a bombardino se bude na rekord nalévat za zvýhodněnou cenu v 15 restauracích po celém Lipensku. V každé obci od Stožce po Rožmberk je alespoň jedna restaurace, kde se budou lidé moci zahřát grogem z tuzemáku či bombardinem z vaječného likéru. Akce s pokusem o zápis do knihy rekordů se spustí v sobotu 3.3. od 3 hodin odpoledne a bude trvat 3 hodiny až do 18:00 a na rekord bude oficiálně dohlížet agentura Dobrý den.

„Chceme touto společnou společenskou akcí podtrhnout ideální podmínky nádherné lipenské zimy a vytvořit prostor pro zábavu turistů, kteří na Lipensku tráví jarní dovolenou a jarní prázdniny. Ledová magistrála je otevřena, lyžuje se jak na sjezdovkách, tak na běžkách. Mrzne až praští a tak se lidé chtějí po venkovních radovánkách zahřát horkým nápojem. Grog a bombardino jsou pro to přímo ideální, na víkend se má ještě oteplit a tak nás všechny čeká víkend z říše snů. A když u toho ještě díky spolupráci celého Lipenska padne rekord pro zápis do knihy rekordů, bude to ta správná třešnička na dortu,“ těší se spolu s celým Lipenskem na víkend Jiří Mánek.

V rámci sobotní akce proběhne i fotosoutěž. Kdo vyfotí a zašle nejzajímavější a nejzábavnější fotografii s grogem nebo bombardinem tak, aby vystihovala sobotní lipenskou atmosféru. Dostane od Fruko-Schulz třílitrovou pamětní láhev s Tuzemákem se speciální vinětou.

Fotografie je možné posílat mailem (ZDE), nebo sdílet na facebookovou stránku s událostí (ZDE)

autor: Tisková zpráva