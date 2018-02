Na autodráze v Dolní Vltavici si můžete vyzkoušet tratě ze závodů Formule 1

V hotelovém resortu RELAX v Dolní Vltavici na Lipensku je od začátku února k dispozici unikátní česká autodráha FARO, která je svou věrnou propracovaností i autentičností zpracování jednotlivých detailů jedinečná v rámci celé republiky. Objevují se na ní řidičské lahůdky, které oceňují automobiloví závodníci na okruzích Formule 1 v belgickém Spa, monackém Monte Carlu či na německém Nürburgringu. Je určena pro děti od 12-ti let, určitě si zde ale užijí i dospělí.

Autodráha je složená ze tří sekcí. „Jedna sekce naznačuje slavnou zatáčku Eau Rouge v belgickém Spa-Francorchamps, která patří k legendám v závodech Formule 1. Jezdci se musí v jedné chvíli vyrovnat s rychlostí, přetížením a ještě se držet ideální stopy. Ta je důležitá pro výjezdy do nejdelší rovinky, kde je ideální šance pro předjíždění,“ vysvětluje spolumajitel hotelového resoru RELAX Michal Pavlíček. Dále je zde legendární Karussell ze severní smyčky v Nürburgringu, což je tradiční německá závodní dráha, poslední sekcí je výjezd z tunelu na nábřeží v Monte Carlu.

„Všechny sekce jsou postaveny podle originálních fotografií jednotlivých okruhů, které pocházejí ze 60. a 70. let minulého století. Na trati je také Café du Chicane, což je slavná, ale dnes již zbouraná kavárna, která stála za šikanou u výjezdu z tunelu v Monte Carlu,“ uvádí Pavlíček.

„Její zvláštnost nespočívá v délce, ale v pečlivém a jedinečném zpracování detailů okolo dráhy,“ dodává. Právě tyto propracované detaily vytváří výjimečnost komplexu celé autodráhy.

„Na moři je ukotvený člun záchranářů, který kotvil u mola v Monte Carlu. Dobové reklamy, svodidla, balíky slámy, ale i jednotlivé stromy stojí tak, jak to bylo ve skutečnosti,“ vyvětluje Pavlíček. Autodráha funguje od začátku února a za poplatek si jí mohou vyzkoušet hoteloví hosté i příchozí. Vyšla na zhruba půl milionu korun a pro opravdové fandy a fajnšmekry je zde více než 40 závodních aut od formulí přes prototypy až po Pavlíčkovy oblíbené jaguáry. Všechny samozřejmě stylově z 60. – 70. let minulého století.

Nechybí dobový kameraman, který natáčí záběry do televizního zpravodajství. Vozidlo hasičů i nabourané a odstavené závodní vozy okolo trati. „Snažili jsme se, aby iluze závodní dráhy byla dovedena do nejmenších detailů. Ještě zbývá dodělat interiér monacké kavárny Café duChicane,“ uvedl Pavlíček, který si stavbou této autodráhy splnil svůj chlapecký sen. V dětství se totiž aktivně věnoval automodelářství, dokonce se také stal v roce 1975 2.vicemistrem tehdejšího Československa. K tomu je spoluorganizátorem největší setinové rally u nás, s názvem South Bohemia Classic, jejímž hlavním centrem je tradičně hotel RELAX. V září loňského roku se soutěž jela po osmé. V setinové rally nevítězí ten nejrychlejší, rozhodují orientační schopnosti a na setinu vteřiny přesné průjezdy jednotlivých testů. Loňskou téměř 420 kilometrů dlouhou trať absolvovalo 139 posádek automobilových veteránů.

„Takové projekty zpestřují celkovou turistickou nabídku Lipenska zvláště ve dnech, kdy je nevlídné počasí, je to fantastický tip na aktivní výlet a to nejenom pro teenagery, ale možná ještě spíše pro dospělé hračičky. Ve spojení s wellness a relaxačním centrem hotelu Relax je to vážně skvělá nabídka pro celou rodinu. Holky na relax, kluci k autodráze. Jsme rádi, že hotel Relax je jedním z našich aktivních členů,“ zhodnotil novou atrakci Jiří Mánek, předseda Turistického spolku Lipenska, který v regionu pečuje o rozvoj turistického ruchu.

Autodráhu vyprojektovala a vyrobila plzeňská firma FAROfactory, která je pokračovatelem tradiční výroby českých autodráh ITES a později GONIO, která byla součástí národního podniku Koh-i-noor a měla výrobu umístěnou v jihočeských Trhových Svinech. „Beru to jako symbolický akt návratu na jih Čech. Jednotlivé základní díly autodráhy jsou téměř identické k těm, jaké se vyráběly v 80.letech v Trhových Svinech,“ uzavírá Pavlíček.

autor: Tisková zpráva