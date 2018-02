Lipenským hotelům k absolutní naplněnosti brání chřipková epidemie

Podle Marty Dlouhé, která je správcem ubytovacích kapacit v infocentru v Lipně nad Vltavou, je v této části Lipenska v tuto dobu standardně úplně plno a jiné to není ani letos. „Dosud lidé jezdili spíše na prodloužené víkendy. Teď už začaly jarní prázdniny a obsazenost v okolí Lipna nad Vltavou je v až 98 procent. Podobné to bude celý měsíc. Sehnat zde ubytování na únor pro větší skupinu už nelze. Volné jsou jednotlivé kapacity,“ uvádí Marta Dlouhá. Radí, aby se zájemci o ubytování dále informovali na informačním středisku, kdyby se nějaké ubytování uvolnilo. „Kvůli chřipce nám teď někteří lidé na poslední chvíli odříkávají svůj pobyt,“ dodává. Plno mají nyní v hotelu Marlin v Nové Peci. „Jako každý rok touto dobou máme úplně plno a to potrvá až do poloviny března. Ze 100% je naše klientela česká,“ uvedl zdejší majitel Michael Trampota.

Podle Dagmar Šubové, ředitelky hotelu České Žleby ve stejnojmenné obci tu mají obsazenost vyšší než 90 procent. Ta se bude v únoru a v březnu odvíjet od toho, jaký region České republiky má jarní prázdniny. „Tento týden tu máme úplně obsazeno. Mají totiž prázdniny v Praze. Další velký nápor máme na přelomu února a března, kdy mají prázdniny ve středočeském kraji. Takže tu máme hosty z Příbrami, Benešova a okolí. Výbornou obsazenost máme i v době kdy jsou prázdniny v Plzeňském kraji a v Budějovicích,“ uvedla Šubová.

K nárůstu počtu hostů došlo meziročně i v Hotelovém Resortu Relax v Dolní Vltavici. „V průběhu jarních prázdnin nám vzroste obsazenost k 80% a to je lepší než loni. U nás je zlepšení patrné zejména v souvislosti s nově vybudovaným moderním a velkým wellness, které jsme loni ještě neměli,“ uvedl ředitel hotelu Michal Švihálek. Z přibližně 80 procent je obsazený známý hotel Maxant ve Frymburku. „To potrvá asi do konce února, pak to zase polevuje. Minulý rok byl u nás silnější a to bude tím, že letos na začátku jarních prázdnin nebylo jezero zamrzlé natolik, aby to nalákalo tolik lidí.“ uvedla Vladislava Semšová, hotel MAXANT, Frymburk.

Lipensko se svojí atraktivní přírodou a unikátně velikou ledovou plochou je v zimních měsících jedním z největších lákadel v zemi. Lidé sem přijíždějí relaxovat ze všech koutů republiky, ale i ze zahraničí a obsazenost vždy souvisí s počasím a s bezpečně zamrzlou plochou jezera. Sněhu je letos dost, dá se v regionu celkem slušně běžkovat ať už je to v okolí Stožce, Nové Pece, nebo horizontech mezi Lipnem a Frymburkem. Sjezdové areály ve Frymburku a v Lipně jsou na návštěvníky také velmi dobře připravené.

„Sice se zatím tolik nebruslí, ale protože dnes v noci bylo mínus dvacet a v dalších dnech budou silné mrazy pokračovat. Dá se očekávat, že síla ledu rychle poroste a že ledová magistrála bude zase tak skvělá jako tomu bylo loni. To pak samozřejmě změní situaci a obsazenost lůžek se bude blížit ke 100%. Proto lidem doporučujeme vše bedlivě sledovat a pro jistotu si rezervovat poslední pokoje hned. I když pak jezero nezamrzne, je tu spoustu možností jak trávit čas. Ať již na Stezce v korunách stromů, nebo na rozhledně Vítkově hrádku odkud se dá pozorovat nejen Lipno, ale i Alpy, milovníci historie si mohou zajít prohlédnout Vyšebrodský klášter nebo nasát atmosféru prastarého Rožmberku. Nudit se tu nemůže nikdo,“ uzavřel Jiří Mánek, předseda Turistického spolku Lipenska.

Psali jsme: Lipensko chce pomocí sociálních sítí lákat více zahraničních turistů Příbram má nové turistické rozcestníky Pardubický kraj: Turistický portál Východní Čechy získal v Brně 1. cenu Rožmberk nad Vltavou se na Instagramu dostal mezi nejatraktivnější turistické destinace světa

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva