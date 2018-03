ČD Minibary nově i v rychlících na trati mezi Prahou a Hradcem Králové

„Podle našich průzkumů mají cestující ve vlacích největší zájem o služby Wi-Fi připojení k internetu a o nabídku drobného občerstvení. Proto obě služby postupně rozšiřujeme do dalších spojů. ČD Minibar nabízí například kávu, čaj ale i malý snack, který cestující ocení při delších i kratších cestách. Ode dneška si tuto službu budou moci vychutnat v celkem 141 spojích po celé republice,“ řekl Michal Štěpán, člen představenstva Českých drah odpovědný za osobní dopravu.

Že o službu je zájem, potvrzují i aktuální prodejní výsledky. Na lince R 10 z Prahy do Hradce za uplynulé tři měsíce prodali stevardi téměř 9 500 káv a kapučín. Populární je pak i rozpékané nebo balené pečivo, to si zakoupilo přes 4000 cestujících a třetí nejžádanější položkou je pivo - různých druhů (alkoholických i nealkoholických) se během prosince, ledna a února prodalo přes 3000 kusů.

„Našim cílem je, aby nabídka ČD Minibaru byla co nejvíce využívaná a dostupná pro všechny cestující,“ doplnil Michal Štěpán a uvedl několik příkladů z aktuální nabídky: „Proto nabízíme teplé nápoje, jako je káva nebo čaj, z minibaru již od 10 Kč, nealkoholické chlazené nápoje od 12Kč a pivo od 23 Kč. Drobné občerstvení zahrnuje například sladké i slané pečivo Minit od 17 Kč, ale i přesnídávky (14 Kč), Tatranky (10 Kč), nebo Jerky – sušené maso (28 Kč).

Zavedení služby minibar ve všech spojích na lince R 10 v úseku mezi Prahou a Hradcem Králové znamená nárůst na celkem 31 spojů, v sobotu a neděli pak ČD počítají s nasazením na 27 vlaků. Drobné občerstvení od stevardů mohou cestující využít už na linkách: R 8 (Brno – Přerov – Ostrava), R 18 (Praha – Olomouc – Luhačovice), Ex 1 (Praha – Ostrava – Slovensko), Ex 6 (Domažlice/Cheb – Plzeň – Praha), Ex 7 (Praha – České Budějovice).

ČD Minibar představuje malý vozík upravený pro servírování drobného občerstvení ve vlaku přímo na místech cestujících. Stevard během jízdy vlaku opakovaně prochází soupravou a nabízecí cestujícím občerstvení. Ti, kdo nechtějí čekat, mohou jít stevardovi naproti a občerstvení si přinést na své místo hned. Nabídka občerstvení je omezená kapacitou servírovacího vozíku a zázemím pro minibar ve vlaku. Ve vybraných nástupních stanicích, kde to pobyt vlaku umožňuje, je sortiment doplňován.

České dráhy v současnosti nabízejí plnohodnotný catering s teplými pokrmy v restauračních a bistro vozech na téměř 100 spojích. Denně je ve 141 vypravených vlacích k dispozici nabídka občerstvení z ČD Minibaru. Od roku 2016 začaly ČD vybavovat moderní jednotky InterPanter svačinovými automaty (tzv. ČD Snack), které jsou momentálně k dispozici na lince R19 (Praha – Pardubice – Česká Třebová – Brno) a na lince R13 (Brno – Břeclav – Olomouc).

autor: komerční tisková zpráva