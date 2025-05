ČEZ: Den dětí v Infocentru Elektrárny Ledvice si nenechalo ujít téměř 250 návštěvníků

Na všechny zde čekaly záchranářská technika a vybavení podnikových hasičů ze Severočeských dolů Bílina, posádka sanitního vozu zdravotnické služby MEDIC z Ústí nad Labem, provozní elektromontéři s pohotovostními vozy ČEZ Distribuce, a také seznámení s tím, jak se vlastně „chová“ elektrický proud u nich doma. Ti starší šesti let mohli s dospělým doprovodem vystoupat i na nejvyšší rozhlednu v České republice. Málokdo (z dětí) pak odcházel bez pomalovaného obličeje s motivem dle vlastního výběru a každý pochopitelně dostal i drobnou odměnu za splněné úkoly. Bez nadsázky se dá přitom říci, že domů odcházelo bez rozdílu věku velmi spokojeno všech 246 návštěvníků, kteří do infocentra přišli.

„Letošní oslavy Dne dětí jsme pojali jako možnost seznámení se zajímavými povoláními. Proto tu máme profesionální hasiče a zdravotníky, proto přijeli z nedaleké rozvodny Chotějovice kolegové z ČEZ Distribuce se svou technikou a potřebným pracovním vybavením, proto k nám zavítali i dva technologové provozu přímo z Elektrárny Ledvice, kteří dětem předváděli, jak funguje elektřina v domácnostech od zapojení až po rozsvícení žárovky. Vyžadovalo to samozřejmě i jejich aktivní spolupráci, čímž měly splněný jeden úkol. Druhým byl slalom mezi permoníky do staré štoly, z níž musely zachránit nějaké plyšové zvířátko. Aby to neměly tak jednoduché, cestu tam absolvovaly se polévkovou lžící naplněnou až po okraj vodou. Třetí stanoviště bylo u sanitky, kde jim zdravotníci ukázali kardiopulmonální resuscitaci a děti se pak samy snažily „oživit“ k tomu určenou figurínu,“ zestručnila průběh oslav Zdena Zolotarjov, průvodkyně Infocentra Elektrárny Ledvice.

Snad pro všechny bylo velkým lákadlem, nechat si něco namalovat na obličej chomutovskou artistkou Barborou Volhejnovou a také samoobslužný fotokoutek s nejrůznějšími energetickými rekvizitami. „Samozřejmě bez společné fotky odjet nemůžeme. Jako tatínek jsem velmi spokojen s dnešním dopolednem a myslím, že čtyřletý Frederik také, že?“ obrátil se Petr Fara z Chomutova na synka. Toho zrovna zaujal jeden z interaktivních panelů, a tak jen souhlasně pokyvoval hlavou.

O Dnu dětí se dozvěděli prostřednictvím internetu. „Absolvoval jsem tu posledně pěší výšlap na rozhlednu, byl jsem překvapen pěkným a zajímavým prostředím a moc se mi líbil přístup průvodců. Řekl jsem si, proč to znovu nevyužít, a tak jsme zde,“ dodal ještě Petr Fara. Nebyl přitom jediný, kdo kvitoval vystupování průvodkyň a průvodců infocentra. Za příjemné a milé lidi je třeba označila i Kateřina Kalinová z Litvínova se sedmiletou Sofií: „Ještě jsme zde nebyly, a když jsem se dočetla, že zde bude Den dětí, tak jsme se sem s dcerou rozjely. Samozřejmě chceme i na rozhlednu. Moc se nám tu líbí, jsme obě spokojené. Těší nás, že jsme zde narazili na příjemné a milé lidi.“

Vysoká návštěvnost a hlavně zájem dětí pro změnu překvapily oba technology provozu Elektrárny Ledvice Petra Kristlíka a Vítězslava Buchala. Oba se nabídli, že nějakým způsobem infocentru pomohou s organizací Dne dětí, a tak si připravili jednoduché hrátky s elektřinou v domácnostech. „Prostě nic složitého, jen aby všichni pochopili princip elektrického obvodu se zásuvkou a žárovkou, jak je vše propojeno, čím se dá proud změřit, jak funguje optický kabel a podobně. Starší si mohou navíc letovat dva dráty. A musíme přiznat, že jsme takový zájem a nával nečekali. Mysleli jsme si, že někdo přijde, pak dlouho nic a zase někdo přijde. Přestávky jsme chtěli využít k tomu, že se tady i my trochu porozhlédneme. Od rána jsme se ale nezastavili, což nás na druhou stranu pochopitelně velmi těší. Je to pro nás i velká motivace, že do příště musíme vymyslet další nové a pro děti zajímavé věci,“ řekl za oba Vítězslav Buchal.

Infocentrum Elektrárny Ledvice je zaměřené na klasickou energetiku a je jediné svého druhu v ČR. Tematicky doplňuje ostatní infocentra Skupiny ČEZ věnující se jaderné energetice a obnovitelným zdrojům. Návštěvníky přitom seznamuje s končící érou doby uhelné a přechodem na nízkoemisní a bezemisní zdroje energie. Elektrárna Ledvice, respektive její moderní, vysoce ekologický výrobní blok s nadkritickými parametry, tuto éru jako poslední definitivně uzavře. Za patnáct let existence infocentra si do něj našlo cestu více než 80 000 návštěvníků. Jen v loňském roce jich bylo 10 400.

O tom, že infocentrum je stále v oblibě, svědčí i nedělní příklad Jaroslava a Jany Chlupáčkových z Bíliny. Když k nim teď přijela vnučka Adélka (10) z Domažlic, tak kam ji a její kamarádku Lindu (11) ze Všechlap nevzít, než do Infocentra v Elektrárně Ledvice. „A krásně nám to vyšlo zrovna na Dětský den. Děvčata se zabavila a my s manželkou zavzpomínali, já pracoval v elektrárně 23 a ona 12 let,“ uzavřel s úsměvem pan Jaroslav a kamarádka Linda k tomu dodala, že v infocentru už byla dvakrát a že její tatínek v elektrárně rovněž pracuje.