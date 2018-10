ČEZ Distribuce přijala opatření pro zdárný průběh komunálních a senátních voleb

Společnost ČEZ Distribuce ze Skupiny ČEZ, která působí na území 11 krajů, přijala opatření pro zajištění zdárného a bezproblémového průběhu komunálních voleb a voleb do Senátu. Společnost zrušila v termínu voleb plánované odstávky elektřiny a posílila počty pracovníků jak v terénu, tak i na call centru a dispečinku pro nenadálé poruchy způsobené nepříznivým počasím.

Na celém zásobovacím území společnosti ČEZ Distribuce nebudou v termínech od 5. října, 13:00 hod do 6. října, 24:00 hod. a od 12. října 13:00 hod. do 13. října 24:00 hodin prováděny plánované práce na distribučním zařízení, se kterými by bylo spojeno přerušení nebo omezení dodávky elektřiny (s výjimkou činností poruchové služby a odstraňování případných poruch).

Zároveň společnost pro termín konání voleb navýšila počty pohotovostních čet, posílila pohotovosti pracovníků dispečinku a call centra s cílem předejít delším výpadkům z důvodů poruch v distribuční soustavě. Zároveň ČEZ Distribuce zaslala registrovaným starostům přes portál krizového řízení informace o aktivaci speciálních krizových linek pro případ výpadku elektřiny s žádostí o předání informace do volebních místností.

V případě nenadálého výpadku elektřiny ve volebních místnostech prosím nejprve zkontrolujte jističe v objektu, následně pak také můžou všichni volat na bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860. Dodávky obnovíme v nejkratším možném čase.

ČEZ Distribuce, a. s. ze Skupiny ČEZ provozuje na území České republiky vedení v délce 163 680 km s 3,6 mil. odběrných míst. Společnost působí na území krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a částečně v kraji Zlínském a Vysočina. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky klientů. Cílenými investicemi do distribučního zařízení je umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionech.

autor: Tisková zpráva