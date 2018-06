ČEZ ESCO: Vytápění Pelhřimova bude o třetinu efektivnější

Zakázka v hodnotě 50 milionů korun výrazně omezí tepelné ztráty, přispěje k efektivnějšímu provozu místní teplovodní sítě a dlouhodobě zajistí stabilní a levné dodávky tepla pro obyvatele. ČEZ ESCO chce vše stihnout ještě letos.

Současný parovod slouží k vytápění Pelhřimova již od šedesátých let minulého století. Starší technologie nahrává vysokým tepelným ztrátám. Společnost IROMEZ, která jej provozuje, se proto rozhodla investovat do kompletní obnovy tepelné sítě a nahradit dosluhující infrastrukturu moderním teplovodem. Nové předizolované potrubí povede vodu s nižší teplotou v porovnání s teplotou stávající páry, čímž dojde ke snížení tepelných ztrát v primární části sítě až o 35 %. Díky úspornějšímu provozu může IROMEZ udržet příznivé ceny tepla pro zákazníky i v příštích letech.

„V ČEZ ESCO víme, že centrální zásobování teplem může být efektivní a úsporné. Dokazují to námi provedené rekonstrukce v řadě českých měst a firem. Zároveň umíme teplovodní sítě zmodernizovat tak, aby byly následně provozovány s minimálními ztrátami, byly bezpečné a spolehlivé,“ říká ředitel úseku průmyslová energetika ČEZ ESCO Michal Židek.

Pelhřimov vytápí ekologicky

Společnost IROMEZ má třiadvacet let zkušeností s využíváním biomasy pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny. Biomasa je zde hlavní složkou (tvoří cca 96 %) tepelného mixu už od roku 2004: ročně se jí spálí okolo 26 tisíc tun. Jde především o dřevní štěpku, kterou si společnost sama zpracovává z lesního klestu vlastní technikou.

„Dřevní odpad jsme pro výrobu tepla začali používat jako jedna z prvních společností v České republice. Loni jsme investovali do odprášení kotlů a vybudovali centrální výměníkovou stanici, protože biomasové kotle i nadále zůstávají parní. V letošním roce se chceme zaměřit na zvýšení efektivity rozvodné sítě, proto jsme zahájili rekonstrukci její primární části. Zefektivnění výroby a distribuce tepla generuje pozitivní efekty pro naše zákazníky, z nichž 87 % nám vyjádřilo podporu vstupem do věrnostního programu teplárny,“ říká jednatelka IROMEZ Hana Zíková. „Díky stabilizaci zákaznické základny jsme mohli nabídnout příznivé ceny tepla a zároveň vytvořit podmínky pro investice do rozvoje teplárny. Náš koncept vzájemného partnerství se zákazníky i Městem Pelhřimov letos zvítězil v kategorii Péče o zákazníky na dubnových Dnech teplárenství a energetiky v Hradci Králové a přinesl nám do skupiny MVV Energie CZ další Křišťálový komín,“ dodává Zíková.

Kromě nového potrubí se ČEZ ESCO postará o technologickou rekonstrukci osmi výměníkových stanic. Stávající parní ohřívače budou nahrazeny stanicemi s deskovými výměníky. „U výměníkových stanic proběhnou i další dílčí úpravy, například rekonstrukce technologie ohřevu teplé vody či rekonstrukce systému měření a regulace,“ vysvětluje generální ředitel EVČ Václav Taubr. Omezení dodávek tepla pro obyvatele města se díky druhé kotelně, kterou má IROMEZ k dispozici, pohybuje maximálně v řádu několika hodin. Náročná modernizace bude hotová do konce roku 2018.

Psali jsme: ČEZ: Zpráva o udržitelném rozvoji za rok 2017 ČEZ: Síť veřejného dobíjení hlásí 100 stanic, 50 z nich je rychlých ČEZ: Havarijní cvičení Povodeň 2018 na Litoměřicku prověřilo energetiky ČEZ ESCO instalovala na Dlouhých stráních nejvýše položenou fotovoltaickou elektrárnu v Česku

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva