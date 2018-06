ČEZ: Kutnohorská gymnazistka získala bronz na Evropské fyzikální olympiádě v Rusku

Nejúspěšnější členkou pětičlenné fyzikální výpravy do ruského města Dolgopurdnyj byla letos septimánka Kateřina Rosická z Gymnázia J. Ortena v Kutné Hoře. V konkurenci 115 dalších nadšenců do fyziky získala na Evropské fyzikální olympiádě 10,9 bodu, což jí vyneslo 62. příčku a bronzovou medaili. Přípravu a celkové vedení studentů měla na starosti katedra fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové.

Katka od malička tíhne k technickým předmětům. Do 5. třídy byla jejím nejoblíbenějším předmětem matematika, teď je to jednoznačně fyzika. „Dostala jsem se k ní přes korespondenční seminář. Líbí se mi, že vychází z reality, popisuje přírodu. Stačí vlastně znát pár základních zákonů a všechno ostatní už jde odvodit.“ Když dostala po absolvování české fyzikální olympiády příležitost porovnat se s evropskými studenty, neváhala. „Zadání bylo opravdu obtížné, trvalo mi docela dlouho, než jsem přišla na to, jak postupovat,“ odhaluje Katka zákulisí olympiády. Fyzice se chce věnovat i v dalším studiu, s největší pravděpodobností zkusí zamířit do Prahy na Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy.

Matematické a fyzikální olympiády již řadu let podporuje Skupina ČEZ. „Za většinou úžasných vynálezů, které nám lidem zpříjemňují a ulehčují život, stojí fyzika. Díky ní svítíme, jezdíme, lítáme do kosmu i chatujeme na internetu. Proto nám dává smysl podporovat zájem o fyziku mezi mladými lidmi,“ uvedl manažer útvaru Strategický nábor Skupiny ČEZ Pavel Puff.

Kromě Katky bojovali na olympiádě v českých barvách ještě gymnazisté z Rychnova nad Kněžnou, Plzně, Benešova a Brna. Kromě řešení teoretických a praktických úloh si vyčlenili čas i na návštěvu Muzea kosmonautiky či prohlídku centra Moskvy. Celkem se na olympiádě rozdávalo 8 zlatých, 23 stříbrných a 30 bronzových medailí. Další pětice studentů pojede reprezentovat Českou republiku do Lisabonu na mezinárodní fyzikální olympiádu letos v červenci.

autor: Tisková zpráva