ČEZ: Loňská výroba Temelína by stačila českým domácnostem na 13 měsíců

Všem českým domácnostem by loňská temelínská výroba vystačila na více než třináct měsíců. Letos jihočeská elektrárna rekord neočekává. Celkem české jaderné elektrárny Dukovany a Temelín zvýšily oproti roku 2016 výrobu o 15 procent.

Na dobrý výrobní výsledek měl vliv plynulý provoz a zkrácení odstávky druhého bloku pro výměnu paliva. Tu energetici nakonec zvládli za necelých 73 dní. „Provedení sedmnácti tisíc odstávkových činností jsme zvládli s desetidenním předstihem. Oba bloky jsme navíc provozovali s téměř 100procentní spolehlivostí. Vše samozřejmě při vysoké bezpečnosti. Teď je na nás, abychom na dobré výsledky navázali letos a v dalších letech,“ uvedl temelínský ředitel Jan Kruml.

Pozitivní vliv mělo i to, že loňská odstávka prvního bloku bude z větší části probíhat v letošním roce. Začala 7. prosince a ČEZ ji plánuje na necelé tři měsíce. Projeví se ale především ve výrobních výsledcích letošního roku. „S ohledem na to, že letos je před námi dokončení většiny odstávky prvního bloku a provedení celé odstávka druhého bloku, není dosažení podobně vysoké výroby reálně ani možné. Nicméně ve vysokém výrobním standardu, bezpečné a spolehlivé výrobě chceme pokračovat i letos,“ dodal temelínský ředitel.

Aktuálně na prvním temelínském bloku probíhá plánovaná odstávka pro výměnu třetiny paliva. Jsou hotovy kontroly paliva, pokračují kontroly bezpečnostních systémů, parogenerátoru nebo turbíny. Současně probíhá velká modernizace systému pojišťovacích ventilů kompenzátoru objemu. Druhý blok je v provozu na plném výkonu. Jeho pravidelná odstávka pro výměnu paliva začne 30. června je plánována na dva měsíce.

Svojí produkcí oba temelínské bloky již několik let kryjí pětinu české spotřeby. Například jižní Čechy by s elektřinou z Temelína vydržely přibližně 5 let, jihočeským domácnostem by stačila na 13,5 roku.

Psali jsme: ČEZ: Z prvního bloku Temelína vyvezli palivo, naplno se rozjely i investiční akce ČEZ: Jaderná elektrárna v Temelíně vyrobila letos 15,5 miliónů MWh Kdo dostaví Temelín? České strojírenské firmy nezvládají mnohem lehčí zakázky ČEZ: Dukovany a Temelín patří mezi bezpečné podniky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva